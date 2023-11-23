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"Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает антиисламская "Партия свободы"

"Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает антиисламская "Партия свободы"

Автор:
23 ноября 2023 15:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Нидерланды   Партия свободы   Победа   выборы   герт Вилдерс   парламент   экзитполы   
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Предвыборный манифест ультраправых включает деисламизацию страны и возвращение политики европейских культурных ценностей.

"Партия свободы" (PVV) Герта Вилдерса, похоже, побеждает на выборах в Парламент.


По подсчётам 94% голосов, она обходит конкурентов и получает 37 мест, что позволит ей сформировать правительство и сделать Вилдерса его лидером.


В своих предвыборных обещаниях политик придерживается выбранного ранее курса: закрыть границы для всех мигрантов, сначала сократить выплаты в Евросоюз, а затем и вовсе устроить Nexit (выход из ЕС), а также «деисламизировать» Нидерланды.


На видео - реакция на экзитполы коалиции зеленых и левых (GL/PvdA) в Нидерландах. Ведущая сначала сообщает, что эта коалиция опережает правящую партию Рютте, а уже после этого оглашает результат антимигрантской "Партии свободы". Хорошо заметно, как резко меняются эмоции зала!


Крайне правые политики по всей Европе поспешили поздравить лидера ПВВ - в их числе был Виктор Орбан из Венгрии, Марин Ле Пен (Франция), Маттео Сальвини (Италия) и АдГ в Германии. Однако главы трех других крупнейших голландских партий заявили, что не будут работать в кабинете министров, возглавляемом PVV. Так, не собирается сотрудничать с "Партией свободы" альянс зеленых левых и лейбористской партии (GL/PvdA) во главе с бывшим комиссаром ЕС Франсом Тиммермансом - по прогнозам он займёт 2-е место на выборах. Также не планирует входить в коалицию с PVV, Центристская партия "Новый социальный договор" (NSC) с Питером Омцигтом во главе.


Что касается лидера "Партии свободы, то сам Вилдерс поясняет: результаты всеобщих выборов красноречиво показывают, что избирателям важно вернуть стране идентичность, не позволить уничтожить европейскую культуру, остановив поток беженцев и мигрантов. Политик - жёсткий критик исламизации Европы. Именно он ранее заявил, что «выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы он жил в наше время».


Вилдерс неоднократно подчёркивал, что у мусульман иной культурный код, эти люди несут другие ценности и уничтожают Европу, даже не пытаясь ассимилироваться.


На видео ниже Вилдерс на примере статистики поясняет свою позицию


На картинке Топ-20 стран, выходцы из которых совершали преступления в Нидерландах в 2022 году.


Вилдерс: "Марокканцы представлены непропорционально широко в голландской криминальной статистике. Более 60% марокканцев в возрасте до 23 лет подвергались полицейским арестам. Если говорить об уличных преступлениях с применением насилия и о многих других, вероятность того, что арестованный за них окажется марокканцем, в 20 раз выше"


Интервьюер: "Хорошо, если у общества есть проблема с конкретными представителями одной группы населения, разумно ли для политика подвергать остракизму огульно всю эту группу?"


Вилдерс: "Разумно говорить правду. Я вовсе не придумал непропорционально высокую представленность марокканцев в криминальной статистике".

Интервьюер: "В чем причина? В том, что они марокканцы? Или, может, в том, что они безработные?"


Вилдерс: "Я не психолог и не социолог. Мне плевать, что именно толкнуло их на путь криминала".



Еще в 2008 Вилдерс снял фильм Фитна, посвящённый критике ислама, выход которого привёл к массовым протестам и через время был удалён с хостингов. .


Грядущая победа "Партии свободы" накладывает на политика и его команду огромную ответственность, и Вилдерс прекрасно осознаёт свою миссию. Чтобы надежды людей оправдались, нужно работать с другими политическими силами.


И. о. премьер-министра Марк Рютте останется на временной должности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, а это произойдёт не раньше следующей весны. Всё это время будут проводиться коалиционные переговоры, и лёгкими их не назовёшь. После предыдущих выборов 2021 года четырем партнерам по коалиции потребовался рекордный 271 день, чтобы выработать соглашение, а в нынешней ситуации процесс может быть еще более затянутым и сложным.


А пока немецкий пропагандист Юля Репке негодует, что Нидерланды пали к ногам Путина.


Да и первые полосы нидерландских газет сильно отличаются. В зависимости от политической ориентации предстоящую победу "Партии свободы" подают под разными соусами: "ура!" или "всё пропало".


Само собой, Вилдерс и его партия не являются "агентами Москвы", как их кинулись описывать в Европе. И первое место его партии ещё не означает, что она сможет формировать правительство. Но истерика, которую переживают европейские элиты после его первого места, зачётная! Только ради этой встряски всяких пропагандистов вроде Репке стоит обратить внимание на итоги выборов в Нидерландах! - считает политолог Владимир Корнилов.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Нидерланды   Партия свободы   Победа   выборы   герт Вилдерс   парламент   экзитполы   
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10k
SuperTroll Час назад
Античерножопия это хорошо
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126k
parallax 10 минут назад
Полит-землятресение будет и в других странах Европы. Доигрались в толерантность, по самое нехочу. Вот и реакция.
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7k
Marlboro 19 минут назад
Это наглядно показывает, что думают люди о текущем курсе правительства. Простому обывателю нужны простые вещи - тепло, топливо и ископаемые по доступным ценам. Никто не хочет платить в 3 дорога за то, что кто-то там поддерживает Украину, которая никаким боком не Евросоюз и не НАТО. Сейчас начнется.. в странах Европы к власти будут приходить крайние партии. Правильно было бы правительствам в таких случаях людям говорить правду и выносить на референдум "будем помогать или нет". А то в одностороннем порядке - мы помогаем, и "плевать нам на наших избирателей". А я не хочу платить налогами за всю эту ахинею и цирк. Я не заказывал это дер..мо!
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2k
Alexander Gorn 21 минуту назад
"Крайне правые" - это фашисты. Этот Вилдерс ведь не предлагает мигрантов в концлагеря запихать и там утилизировать, нет? Не объявляет никого недочеловеками? Не орёт "Нидерланды понад усе"? Так какой же он тогда "крайне правый"? Обычный, нормальный консерватор. Просто нормальных политиков в Европе почти не осталось, вот и лепят на них ярлыки то популистов, то фашистов, то еще кого. Причем самое забавное, что те, кто эти ярлыки лепит, на самом-то деле сами и есть фашисты. Ну это понятно - громче всех "держи вора" кричит сам вор.
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30k
Aqueronte 23 минуты назад
Интересно, за пару лет работы результат будет виден? На улицах станет безопаснее, белее?
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33k
Teodor Полчаса назад
У них уже традиция, как обосрутся со своей толерантностью, так "вы агенты Путина!"
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2k
Илья 37 минут назад
Увидите будет голосовать как надо или быстро выяснится что он педофили или изнасиловал кого и убил . Все до выборов говорят одно а как выберут делают совсем другое
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20k
Bill 37 минут назад
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−17
Z 37 минут назад
Рагули там уже взволновались я смотрю.
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−17
Z 40 минут назад
Молодцы. А у нас исламистам лижут анус, под предлогом "традиционных ценностей". Исламский банкинг вам - пожалуйста. Отдать чеченам русского дурачка на истязания и получать медальки - пожалуйста. Ещё лям таджиков завести к вам во двор - пожалуйста. Многонациональный новы год с ёлочкой, правда без русских - пожалуйста. Можно долго перечислять.
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24k
MrGod 45 минут назад
Поздно пить боржоми, когда почки отказали.
Представители мирной религии уже в каждой стране и упорно навязывают свою идеологию местным и учат их как правильно надо жить, просто на родине они не смогли это сделать и несут добро в массы за пределами родины.
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27k
ПаганецЪ 59 минут назад
Не знаю, сделает ли он что-нибудь из того о чём говорит, на практике. Но то, что такие партии выходят в лидеры - яркий индикатор того, что идущие в "мультикультурном" обществе процессы уже конкретно зае**ли всех нормальных людей.
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52k
Андрей Час назад
Мелони до выборов тоже много чего говорила. Давайте подождём.
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1k
thrashbox Час назад
Консерваторы побеждают настолько уверенно, что "демократическими" методами и голосованиями мертвецов это уже не остановить.
Бгг
Вот только есть сильные сомнения, что хоть кто-то из них будет следовать своим лозунгам.
Джорджа Мелони (премьер Италии) , громче всех на выборах кричавшая, что запретит поставки внаУкраину, как пример.
И второй момент - вряд ли кто-то из них захочет устраивать реальную гражданскую войну в стране - просто они опоздали, и "понаехавших" уже слишком много для того, чтобы взять да и депортировать.
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7k
Бу Час назад
как же им все промыли мозги, жуть просто(!!!
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