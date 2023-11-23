"Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает антиисламская "Партия свободы"

Предвыборный манифест ультраправых включает деисламизацию страны и возвращение политики европейских культурных ценностей.
По подсчётам 94% голосов, она обходит конкурентов и получает 37 мест, что позволит ей сформировать правительство и сделать Вилдерса его лидером.
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В своих предвыборных обещаниях политик придерживается выбранного ранее курса: закрыть границы для всех мигрантов, сначала сократить выплаты в Евросоюз, а затем и вовсе устроить Nexit (выход из ЕС), а также «деисламизировать» Нидерланды.
На видео - реакция на экзитполы коалиции зеленых и левых (GL/PvdA) в Нидерландах. Ведущая сначала сообщает, что эта коалиция опережает правящую партию Рютте, а уже после этого оглашает результат антимигрантской "Партии свободы". Хорошо заметно, как резко меняются эмоции зала!
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Крайне правые политики по всей Европе поспешили поздравить лидера ПВВ - в их числе был Виктор Орбан из Венгрии, Марин Ле Пен (Франция), Маттео Сальвини (Италия) и АдГ в Германии. Однако главы трех других крупнейших голландских партий заявили, что не будут работать в кабинете министров, возглавляемом PVV. Так, не собирается сотрудничать с "Партией свободы" альянс зеленых левых и лейбористской партии (GL/PvdA) во главе с бывшим комиссаром ЕС Франсом Тиммермансом - по прогнозам он займёт 2-е место на выборах. Также не планирует входить в коалицию с PVV, Центристская партия "Новый социальный договор" (NSC) с Питером Омцигтом во главе.
Что касается лидера "Партии свободы, то сам Вилдерс поясняет: результаты всеобщих выборов красноречиво показывают, что избирателям важно вернуть стране идентичность, не позволить уничтожить европейскую культуру, остановив поток беженцев и мигрантов. Политик - жёсткий критик исламизации Европы. Именно он ранее заявил, что «выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы он жил в наше время».
Вилдерс неоднократно подчёркивал, что у мусульман иной культурный код, эти люди несут другие ценности и уничтожают Европу, даже не пытаясь ассимилироваться.
На видео ниже Вилдерс на примере статистики поясняет свою позицию
На картинке Топ-20 стран, выходцы из которых совершали преступления в Нидерландах в 2022 году.
Вилдерс: "Марокканцы представлены непропорционально широко в голландской криминальной статистике. Более 60% марокканцев в возрасте до 23 лет подвергались полицейским арестам. Если говорить об уличных преступлениях с применением насилия и о многих других, вероятность того, что арестованный за них окажется марокканцем, в 20 раз выше"
Интервьюер: "Хорошо, если у общества есть проблема с конкретными представителями одной группы населения, разумно ли для политика подвергать остракизму огульно всю эту группу?"
Вилдерс: "Разумно говорить правду. Я вовсе не придумал непропорционально высокую представленность марокканцев в криминальной статистике".
Интервьюер: "В чем причина? В том, что они марокканцы? Или, может, в том, что они безработные?"
Вилдерс: "Я не психолог и не социолог. Мне плевать, что именно толкнуло их на путь криминала".
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Еще в 2008 Вилдерс снял фильм Фитна, посвящённый критике ислама, выход которого привёл к массовым протестам и через время был удалён с хостингов. .
Грядущая победа "Партии свободы" накладывает на политика и его команду огромную ответственность, и Вилдерс прекрасно осознаёт свою миссию. Чтобы надежды людей оправдались, нужно работать с другими политическими силами.
И. о. премьер-министра Марк Рютте останется на временной должности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, а это произойдёт не раньше следующей весны. Всё это время будут проводиться коалиционные переговоры, и лёгкими их не назовёшь. После предыдущих выборов 2021 года четырем партнерам по коалиции потребовался рекордный 271 день, чтобы выработать соглашение, а в нынешней ситуации процесс может быть еще более затянутым и сложным.
А пока немецкий пропагандист Юля Репке негодует, что Нидерланды пали к ногам Путина.
Да и первые полосы нидерландских газет сильно отличаются. В зависимости от политической ориентации предстоящую победу "Партии свободы" подают под разными соусами: "ура!" или "всё пропало".
Само собой, Вилдерс и его партия не являются "агентами Москвы", как их кинулись описывать в Европе. И первое место его партии ещё не означает, что она сможет формировать правительство. Но истерика, которую переживают европейские элиты после его первого места, зачётная! Только ради этой встряски всяких пропагандистов вроде Репке стоит обратить внимание на итоги выборов в Нидерландах! - считает политолог Владимир Корнилов.
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Представители мирной религии уже в каждой стране и упорно навязывают свою идеологию местным и учат их как правильно надо жить, просто на родине они не смогли это сделать и несут добро в массы за пределами родины.
Бгг
Вот только есть сильные сомнения, что хоть кто-то из них будет следовать своим лозунгам.
Джорджа Мелони (премьер Италии) , громче всех на выборах кричавшая, что запретит поставки внаУкраину, как пример.
И второй момент - вряд ли кто-то из них захочет устраивать реальную гражданскую войну в стране - просто они опоздали, и "понаехавших" уже слишком много для того, чтобы взять да и депортировать.