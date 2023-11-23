"Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает антиисламская "Партия свободы"





Крайне правые политики по всей Европе поспешили поздравить лидера ПВВ - в их числе был Виктор Орбан из Венгрии, Марин Ле Пен (Франция), Маттео Сальвини (Италия) и АдГ в Германии. Однако главы трех других крупнейших голландских партий заявили, что не будут работать в кабинете министров, возглавляемом PVV. Так, не собирается сотрудничать с "Партией свободы" альянс зеленых левых и лейбористской партии (GL/PvdA) во главе с бывшим комиссаром ЕС Франсом Тиммермансом - по прогнозам он займёт 2-е место на выборах. Также не планирует входить в коалицию с PVV, Центристская партия "Новый социальный договор" (NSC) с Питером Омцигтом во главе.





Что касается лидера "Партии свободы, то сам Вилдерс поясняет: результаты всеобщих выборов красноречиво показывают, что избирателям важно вернуть стране идентичность, не позволить уничтожить европейскую культуру, остановив поток беженцев и мигрантов. Политик - жёсткий критик исламизации Европы. Именно он ранее заявил, что «выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы он жил в наше время».





Вилдерс неоднократно подчёркивал, что у мусульман иной культурный код, эти люди несут другие ценности и уничтожают Европу, даже не пытаясь ассимилироваться.





На видео ниже Вилдерс на примере статистики поясняет свою позицию





На картинке Топ-20 стран, выходцы из которых совершали преступления в Нидерландах в 2022 году.





Вилдерс: "Марокканцы представлены непропорционально широко в голландской криминальной статистике. Более 60% марокканцев в возрасте до 23 лет подвергались полицейским арестам. Если говорить об уличных преступлениях с применением насилия и о многих других, вероятность того, что арестованный за них окажется марокканцем, в 20 раз выше"





Интервьюер: "Хорошо, если у общества есть проблема с конкретными представителями одной группы населения, разумно ли для политика подвергать остракизму огульно всю эту группу?"





Вилдерс: "Разумно говорить правду. Я вовсе не придумал непропорционально высокую представленность марокканцев в криминальной статистике".

Интервьюер: "В чем причина? В том, что они марокканцы? Или, может, в том, что они безработные?"





Вилдерс: "Я не психолог и не социолог. Мне плевать, что именно толкнуло их на путь криминала".



