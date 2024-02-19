"Мы отправляем детей на честный турнир, а не на схватки с удушением!": родители регбистов просят разобраться с поведением спортсменов из Дагестана

По словам родителей, юные дагестанцы вели себя настолько отвратительно на юношеском турнире по регби в Санкт-Петербурге, что у мам и пап больше нет желания отправлять своих отпрысков на соревнования.
В Санкт-Петербурге прошли соревнования по регби. В юношеском турнире участвовали спортсмены со всей России, в том числе приехали команды из Ингушетии и Дагестана. К последним у самих спортсменов и у их родителей осталось много вопросов.
По словам наблюдающих за соревнованиями, регбисты позволяли себе бить соперникам по ногам и вели себя вызывающе. О своих впечатлениях родители спортсменов поделились в комментариях
Однако в Федерации регби посчитали отзывы родителей регбистов и призывы разобраться в том, что происходило на турнире "Непокорённый Ленинград", беспочвенной информационной атакой.
"В одном матче из двух игровых дней на поле возникла небольшая возня между игроками, что является абсолютно нормальным явлением в регби на всех уровнях, так как это жесткий и контактный вид спорта. Арбитры быстро это пресекли, но болельщики, в первую очередь мамы, увидели в этом эпизоде какой-то криминал, началось улюлюкание, которое в итоге переросло во взаимную, подчеркну — взаимную, перепалку”, — прокомментировал ситуацию президент Федерации регби Санкт-Петербурга Михаил Зарицкий. Он также сообщил, что о случившемся узнал Президент Федерации регби Республики Дагестан, который принёс извинение за поведение команды, Также сожаление, по словам Зарицкого, выразил старейшина города, который представляла дагестанская команда.
Конфликт был исчерпан, считает он, а вся шумиха в СМИ носит заказной характер.
Однако родители юных спортсменов остались недовольны этим вердиктом.
Они удивляются: неужели жест, которым ребёнок делает вид, что перерезает горло, сопровождающийся словами "Аллах Акбар" - это просто детская шалость?
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И надолго отстранить от турниров- пусть по горам у себя скачут
одних мы почему то проводим денафикацию и избавляем от фашизма, а этими почему то живем.
Вот, кстати, недавно рофлили про преклонение колена перед макаками, а тут теперь сложилась ситуация преклонения колена перед ишаками. И федерация на стороне ишаков. Понос про угнетение и голодоморы у них уже давно изливается. Такшто до штатовского положения недолго.
Вот тогда кипишу будет))))
Честная игра - не их принцип
А разборки в раздевалках были и в семидесятых и позже.