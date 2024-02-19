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"Мы отправляем детей на честный турнир, а не на схватки с удушением!": родители регбистов просят разобраться с поведением спортсменов из Дагестана

"Мы отправляем детей на честный турнир, а не на схватки с удушением!": родители регбистов просят разобраться с поведением спортсменов из Дагестана

Автор:
19 февраля 2024 17:08
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   комментарии   конфликт   национализм   регби   сборная Дагестана   юношеский турнир   
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По словам родителей, юные дагестанцы вели себя настолько отвратительно на юношеском турнире по регби в Санкт-Петербурге, что у мам и пап больше нет желания отправлять своих отпрысков на соревнования.

В Санкт-Петербурге прошли соревнования по регби. В юношеском турнире участвовали спортсмены со всей России, в том числе приехали команды из Ингушетии и Дагестана. К последним у самих спортсменов и у их родителей осталось много вопросов.


По словам наблюдающих за соревнованиями, регбисты позволяли себе бить соперникам по ногам и вели себя вызывающе. О своих впечатлениях родители спортсменов поделились в комментариях




Однако в Федерации регби посчитали отзывы родителей регбистов и призывы разобраться в том, что происходило на турнире "Непокорённый Ленинград", беспочвенной информационной атакой.


"В одном матче из двух игровых дней на поле возникла небольшая возня между игроками, что является абсолютно нормальным явлением в регби на всех уровнях, так как это жесткий и контактный вид спорта. Арбитры быстро это пресекли, но болельщики, в первую очередь мамы, увидели в этом эпизоде какой-то криминал, началось улюлюкание, которое в итоге переросло во взаимную, подчеркну — взаимную, перепалку”, — прокомментировал ситуацию президент Федерации регби Санкт-Петербурга Михаил Зарицкий. Он также сообщил, что о случившемся узнал Президент Федерации регби Республики Дагестан, который принёс извинение за поведение команды, Также сожаление, по словам Зарицкого, выразил старейшина города, который представляла дагестанская команда.

Конфликт был исчерпан, считает он, а вся шумиха в СМИ носит заказной характер.



Однако родители юных спортсменов остались недовольны этим вердиктом.

Они удивляются: неужели жест, которым ребёнок делает вид, что перерезает горло, сопровождающийся словами "Аллах Акбар" - это просто детская шалость?

Источник:

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Метки: Видео   комментарии   конфликт   национализм   регби   сборная Дагестана   юношеский турнир   
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46  комментариев
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6k
Lexx 3 часа назад
Тупые обезьяны спустились с гор.
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3k
РАТНИК Минуту назад
Сколько горных неандертальцев не корми , людьми они не станут.
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7k
Евгений Д 5 минут назад
Если такое уже давно происходит то кто мешает нашим спортивным чинушам дисквалифицировать эту команду черножопых выродков ???
И надолго отстранить от турниров- пусть по горам у себя скачут
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214
Xiks 7 минут назад
Откройте больше ворота. Мало приезжих....
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1
Владимир Сергеев 8 минут назад
Обратите внимание, "господа" фишкяне, насколько в "горах" практикуется силовое единоборство. Куда ни кинь - везде боец МеМеА или еще какой хрени или регби или дзюдо и дзюпосле и т.д... Что-то не случайно это все.
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8k
tamin 14 минут назад
А судьи видимо объелись бабла
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12k
Трив Полчаса назад
Сейчас вылезет бородатый чорт из диаспоры и всем нам расскажет, что это же они игрались, кто в шутку не дрался, будучи ребёнком, что вы нагнетаете.
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4k
Василий Афиногенов 42 минуты назад
личинки безнациональных вешалок для бороды!
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246
Evgeniy 46 минут назад
Это и есть хвалёное кавказское воспитание? Позорище.
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539
Александр Поляков Час назад
дагестанцы скотина. пора бы уже привыкнуть.
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2k
Александр Час назад
вот если бы русские так себя вели в хачкале, то уже даги орали бы громче всех, что их обижают. а так по факту эти зверята ни чем не отличаются от своих хохлядских коллег.
одних мы почему то проводим денафикацию и избавляем от фашизма, а этими почему то живем.
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20k
Shtoppi Час назад
регбисты из дагестана - это уже звучит как какой-то наркоманский сюр
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4
allister 2 часа назад
если бы власти хотели - подавили бы всё это ещё в зародыше, когда им нужно они быстро находят управу на любого и любого уровня
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24k
Valiko 2 часа назад
К и в америке черножопые правили бал, так и у нас творят, что хотят - в обоих случаях только на попустительстве властей!
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7k
Duckk 2 часа назад
Уже давно пора забором из колючки обнести эти кауказские клоаки.
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955
adssaf afasffdsga 2 часа назад
"регбисты позволяли себе бить соперникам по ногам, но и вели себя вызывающе." - щто ти такое?.. Не можешь срать - не мучай жопу. Нам и скринов хватит.
Вот, кстати, недавно рофлили про преклонение колена перед макаками, а тут теперь сложилась ситуация преклонения колена перед ишаками. И федерация на стороне ишаков. Понос про угнетение и голодоморы у них уже давно изливается. Такшто до штатовского положения недолго.
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62k
Олег 2 часа назад
Отвечайте им той-же монетой! Бросайте в них бананами и мандаринами, угукайте как обезьяны, игрушечных барашков и осликов показывайте
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17k
a_komolow 2 часа назад
Что Вы хотите от зверьков
Честная игра - не их принцип
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34k
Юр21 2 часа назад
Млядь, а судьи то на этом турнире были? Помнится со всяких школьных или детских соревнований за неспортивное поведение команда вылетала со свистом, что за куйня происходит сейчас? Одни позволяют себе дурацкое поведение, вторые пытаются как футболисты вымутить себе какие то очки оправдывая свою слабость психологическим давлением соперников. Отдельный вопрос к тренерам дагестанской команды, без их установок эта дичь происходить не могла.
А разборки в раздевалках были и в семидесятых и позже.
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6k
Трям 2 часа назад
Такие маленькие, а уже такие черножопые...
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187
vitros666 2 часа назад
Сталин знал что с ними делать и он был прав.
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