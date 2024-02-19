"Мы отправляем детей на честный турнир, а не на схватки с удушением!": родители регбистов просят разобраться с поведением спортсменов из Дагестана





Однако в Федерации регби посчитали отзывы родителей регбистов и призывы разобраться в том, что происходило на турнире "Непокорённый Ленинград", беспочвенной информационной атакой.





"В одном матче из двух игровых дней на поле возникла небольшая возня между игроками, что является абсолютно нормальным явлением в регби на всех уровнях, так как это жесткий и контактный вид спорта. Арбитры быстро это пресекли, но болельщики, в первую очередь мамы, увидели в этом эпизоде какой-то криминал, началось улюлюкание, которое в итоге переросло во взаимную, подчеркну — взаимную, перепалку”, — прокомментировал ситуацию президент Федерации регби Санкт-Петербурга Михаил Зарицкий. Он также сообщил, что о случившемся узнал Президент Федерации регби Республики Дагестан, который принёс извинение за поведение команды, Также сожаление, по словам Зарицкого, выразил старейшина города, который представляла дагестанская команда.

Конфликт был исчерпан, считает он, а вся шумиха в СМИ носит заказной характер.





