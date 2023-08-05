FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3302 поста • 442 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Российские гандболистки обыграли сборную Киргизии со счётом 76:1

Российские гандболистки обыграли сборную Киргизии со счётом 76:1

Автор:
05 августа 2023 17:48
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Игры стран СНГ   Киргизия   Россия   гандбол   разгром   сборные   юниоры   
712
2
1

Ещё немного и могли бы побить рекорд Гиннеса по самому разгромному счёту в гандболе.

Женская молодёжная сборная по гандболу в своём первом матче на Играх стран СНГ разгромила сборную Киргизии с разницей в 75 мячей. Матч проходил в Бресте в субботу, 5 августа.

Самой результативной в матче против сборной Киргизии стала Ева Гакаме, которая забросила 11 мячей.

Отмечается, что сегодняшний счёт — один из самых разгромных в истории официальных гандбольных матчей. Рекорд был установлен мужской сборной СССР в 1981 на Спартакиаде дружественных армий. Тогда советские спортсмены вколотили в ворота соперников из Афганистана 86 мячей. Матч закончился со счётом 86:2. Этот результат внесён в Книгу рекордов Гиннеса.


Следующая встреча российских юниоров состоится 6 августа. Россиянки сыграют против сборной Узбекистана.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Игры стран СНГ   Киргизия   Россия   гандбол   разгром   сборные   юниоры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
alex Полчаса назад
отлично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Seledochnik 5 секунд назад
Мётлами и лопатами у Киргизов лучше получается чем мячом....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Григорий 7 секунд назад
Ну мы того, подкинем сбоной Киргизи своих парней и следующее поколение будет более летучее и ловящее. С красотой у них все отлично - подтянем физическую часть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

164548



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Тату реализм
Тату реализм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Такому не откажешь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#машина#ДТП#дети#авто аварии#подборка#милота#факты
#люди#Прикол#забавно#интересно#позитив#Китай#полиция#девушки#новости#Автовсячина
#Юмор#автомобили#автомир#история#аварии#СССР#сарказм#кино#США#Россия
Тату реализм Тату реализм В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться