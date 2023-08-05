Российские гандболистки обыграли сборную Киргизии со счётом 76:1

Отмечается, что сегодняшний счёт — один из самых разгромных в истории официальных гандбольных матчей. Рекорд был установлен мужской сборной СССР в 1981 на Спартакиаде дружественных армий. Тогда советские спортсмены вколотили в ворота соперников из Афганистана 86 мячей. Матч закончился со счётом 86:2. Этот результат внесён в Книгу рекордов Гиннеса.

Следующая встреча российских юниоров состоится 6 августа. Россиянки сыграют против сборной Узбекистана.