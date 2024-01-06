Пламенная речь самого молодого депутата парламента Новой Зеландии

Депутат парламента Новой Зеландии Хана-Равити Майпи-Кларк решила донести свои слова через песню и ритуальный танец маори.
Самый молодой депутат парламента Новой Зеландии за последние 170 лет Хана-Равити Майпи-Кларк произнесла речь в парламенте.
21-летняя представительница коренного народа маори, избранная в новозеландский парламент осенью прошлого года, на днях снискала мировую славу, выступив перед коллегами на родном языке, исполнив песню: «Сверкнула молния, грянул гром и дождь пролился от Коханга до крыши парламента». Хана сместила Нанайю Махуту, занимавшую этот пост более 20 лет.
Несколько членов семьи представительницы коренного народа маори были связаны с политикой. Помимо пра-пра-пра-прадеда Майпи-Кларк Вирему Катене, который был первым министром по делам маори в 1872 году, её тётя, Хана Те Хемара, была ответственна за подачу петиции на языке маори в парламент в 1972 году, а в 2018 году её дед, Тайтимуу Майпи, попал в заголовки газет за акт вандализма, совершённый им над статуей капитана Джона Гамильтона, считавшегося главным колонизатором коренных народов.
Источник:
- «Процесс запущен - всех возвращают»: российский журналист рассказал об уехавших «звёздах»
- «Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
- «Зачем мне это надо?»: крик души казахстанского теннисиста Александра Бублика попал на видео
- Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта
- "Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает антиисламская "Партия свободы"
Национальные традиции оставляйте в своих кишлаках...
Но ни дай Бог , такие ребята\девчонки действительно начнут принимать основные решения в стране.
до усрачки. а их парламент на парламент "метрополии" похож.