Пламенная речь самого молодого депутата парламента Новой Зеландии

Несколько членов семьи представительницы коренного народа маори были связаны с политикой. Помимо пра-пра-пра-прадеда Майпи-Кларк Вирему Катене, который был первым министром по делам маори в 1872 году, её тётя, Хана Те Хемара, была ответственна за подачу петиции на языке маори в парламент в 1972 году, а в 2018 году её дед, Тайтимуу Майпи, попал в заголовки газет за акт вандализма, совершённый им над статуей капитана Джона Гамильтона, считавшегося главным колонизатором коренных народов.