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Пламенная речь самого молодого депутата парламента Новой Зеландии

Пламенная речь самого молодого депутата парламента Новой Зеландии

Автор:
06 января 2024 13:00
Метки: Видео   Маори   Новая Зеландия   выступление   парламент   политик   речь   
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Депутат парламента Новой Зеландии Хана-Равити Майпи-Кларк решила донести свои слова через песню и ритуальный танец маори.

Самый молодой депутат парламента Новой Зеландии за последние 170 лет Хана-Равити Майпи-Кларк произнесла речь в парламенте.

21-летняя представительница коренного народа маори, избранная в новозеландский парламент осенью прошлого года, на днях снискала мировую славу, выступив перед коллегами на родном языке, исполнив песню: «Сверкнула молния, грянул гром и дождь пролился от Коханга до крыши парламента». Хана сместила Нанайю Махуту, занимавшую этот пост более 20 лет.

Несколько членов семьи представительницы коренного народа маори были связаны с политикой. Помимо пра-пра-пра-прадеда Майпи-Кларк Вирему Катене, который был первым министром по делам маори в 1872 году, её тётя, Хана Те Хемара, была ответственна за подачу петиции на языке маори в парламент в 1972 году, а в 2018 году её дед, Тайтимуу Майпи, попал в заголовки газет за акт вандализма, совершённый им над статуей капитана Джона Гамильтона, считавшегося главным колонизатором коренных народов.

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Метки: Видео   Маори   Новая Зеландия   выступление   парламент   политик   речь   
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39  комментариев
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3k
Trilik Час назад
Всё четко и по существу, полностью согласен с докладчиком...
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10
Сезон Дождей 3 минуты назад
- Не спешите , я ....... записываю !
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 7 минут назад
Забавно , а это часом не Верховная Зрада ? Там подобных бабуинов пруд пруди
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39k
russger 12 минут назад
Ну поорала она, и чО?
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18k
SandMANn 14 минут назад
Свят, свят, свят.
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1k
pka2004 22 минуты назад
Жаль невидно, отвалился ли у неё хвост.
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38k
Алексей Полчаса назад
Я что только не делал, никто нихера не слушал - станцевать забыл...
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11k
Билли Полчаса назад
А там наркотики в свободной продаже?
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16k
ss Полчаса назад
Новозеландская Грета. Тоже шары, как у таракана под дихлофосом.
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1k
Александер 36 минут назад
Именно по этому таких во власть пускать не надо. имхо
Национальные традиции оставляйте в своих кишлаках...
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365
Павел Верещагин Александер Полчаса назад
вообще то это ее Родина,тогда по ходу правильнее вангличан-колонизаторов выставить,в ау.,то есть в Лондоны,Портсмуты,Глазго..единственные из туземцев,сумевшие отстоять свои интересы,язык ,культуру во время захвата Новой Зеландии
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25k
MrGod 39 минут назад
Я бы так не радовался на их месте, что она сместила предыдущего члена парламента, судя по речи, у них там особая атмосфера, интересно посмотреть как голосуют за новые законы, кости наверно бросают или палочки тянут.......ещё же станцевать можно)
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8k
a6m5 41 минуту назад
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2k
КАКАнгел 43 минуты назад
а разве это не мужской танец ??? Она имела право его исполнять не будучи войном ???
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8k
Андрей 45 минут назад
так что сказать то хотела?
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21k
иванов дмитрий 54 минуты назад
Как экзотика или пикантная приправа в блюдо- прикольно.
Но ни дай Бог , такие ребята\девчонки действительно начнут принимать основные решения в стране.
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3k
Protivogaz 55 минут назад
У всех свои парламентские традиции.
У всех свои парламентские традиции.Посмотреть
У всех свои парламентские традиции.
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1k
KASPER 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
KASPER Час назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
470
365
Павел Верещагин Час назад
Там живут несчастные люди-дикари,на лицо ужасные добрые внутри)
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Маори каннибализмом занимались,вот и песни у них такие "мирные"
до усрачки. а их парламент на парламент "метрополии" похож.
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Себастьян Перейра

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