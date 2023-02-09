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Сербского депутата поймали на просмотре порно во время важного заседания

Сербского депутата поймали на просмотре порно во время важного заседания

Автор:
09 февраля 2023 11:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   отставка   парламент   порно   сербия   скандал   
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После скандала слугу сербского народа попросили на выход.

Депутат от Социалистической партии Сербии Звонир Стевич на заседании парламента с участием президента Александра Вучича решил немного отвлечься от насущных вопросов просмотром порнороликов на своём смартфоне. Кто это заметил, записал, а затем слил в Сеть, неизвестно. Но это уже не важно — после публикации разразился громкий скандал, после которого любителя пикантных видео попросили на выход.

Накал у порно-скандала получился нешуточным. Стевич являлся председателем «Комитета по делам Косово», а на заседании как раз обсуждались проблемы в отношениях между Белградом и Приштиной. Сербия добивается членства в ЕС, и этот вопрос для страны стоит на первом месте. Но 65-летний Стевич, похоже, так не считает.

В общем, на Стевича обрушился шквал критики от коллег. Но самым безжалостным оказался его начальник — лидер Социалистической партии и по совместительству министр иностранных дел Сербии Ивица Дадич. Он заявил, что Звонир должен сейчас же подать в отставку, поскольку с таким «анамнезом» ему больше не место среди депутатов.

«Теперь, где бы вы ни появлялись, что бы вы ни говорили, вы всегда будете порнодепутатом. Это скандал и катастрофа», – добавил Дадич.

В ответ Стевич назвал себя партийным солдатом и заявил, что выполнит любой приказ начальства. Что он, собственно, и сделал. Но в его отставке есть и плюсы — смотреть фильмы для взрослых теперь можно до бесконечности.

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Метки: видео   отставка   парламент   порно   сербия   скандал   
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8  комментариев
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2k
ZET 9 минут назад
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143k
Александр_17 9 минут назад
Бездуховная Гейропа одним словом! Как можно было слугу сербского народа на выход
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1k
K_II_T 10 минут назад
Ну и зря.
Коллектив там явно из змей состоит.
На всё реагировать - отрицательный отбор будет.
Важное заседание, а 3/4 зала пустует.

Вопрос какие требования предъявляются к депутатам.
Есть ли там пятилетки или ещё какие планы партии.
Как оценивают.
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1k
Moon24 16 минут назад
Можно подумать что в российской думе дрочеров мало . Судя по их тупым речам и делам очень даже много
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30k
АнтонПолднев 56 минут назад
После скандала слугу сербского народа попросили на выход.(с)
Бесчеловечные мрази. С таким отношением к человеку, пусть сами на выход идут
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Погорел, дрочило!
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338
Jānis (LPSR) Viktor 58 минут назад
А в 65-ть мужик уже не мужик? Тут дело такое...
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