Сербского депутата поймали на просмотре порно во время важного заседания

После скандала слугу сербского народа попросили на выход.
Депутат от Социалистической партии Сербии Звонир Стевич на заседании парламента с участием президента Александра Вучича решил немного отвлечься от насущных вопросов просмотром порнороликов на своём смартфоне. Кто это заметил, записал, а затем слил в Сеть, неизвестно. Но это уже не важно — после публикации разразился громкий скандал, после которого любителя пикантных видео попросили на выход.
Накал у порно-скандала получился нешуточным. Стевич являлся председателем «Комитета по делам Косово», а на заседании как раз обсуждались проблемы в отношениях между Белградом и Приштиной. Сербия добивается членства в ЕС, и этот вопрос для страны стоит на первом месте. Но 65-летний Стевич, похоже, так не считает.
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В общем, на Стевича обрушился шквал критики от коллег. Но самым безжалостным оказался его начальник — лидер Социалистической партии и по совместительству министр иностранных дел Сербии Ивица Дадич. Он заявил, что Звонир должен сейчас же подать в отставку, поскольку с таким «анамнезом» ему больше не место среди депутатов.
«Теперь, где бы вы ни появлялись, что бы вы ни говорили, вы всегда будете порнодепутатом. Это скандал и катастрофа», – добавил Дадич.
В ответ Стевич назвал себя партийным солдатом и заявил, что выполнит любой приказ начальства. Что он, собственно, и сделал. Но в его отставке есть и плюсы — смотреть фильмы для взрослых теперь можно до бесконечности.
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Коллектив там явно из змей состоит.
На всё реагировать - отрицательный отбор будет.
Важное заседание, а 3/4 зала пустует.
Вопрос какие требования предъявляются к депутатам.
Есть ли там пятилетки или ещё какие планы партии.
Как оценивают.
Бесчеловечные мрази. С таким отношением к человеку, пусть сами на выход идут