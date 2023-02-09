Сербского депутата поймали на просмотре порно во время важного заседания

Депутат от Социалистической партии Сербии Звонир Стевич на заседании парламента с участием президента Александра Вучича решил немного отвлечься от насущных вопросов просмотром порнороликов на своём смартфоне. Кто это заметил, записал, а затем слил в Сеть, неизвестно. Но это уже не важно — после публикации разразился громкий скандал, после которого любителя пикантных видео попросили на выход.



Накал у порно-скандала получился нешуточным. Стевич являлся председателем «Комитета по делам Косово», а на заседании как раз обсуждались проблемы в отношениях между Белградом и Приштиной. Сербия добивается членства в ЕС, и этот вопрос для страны стоит на первом месте. Но 65-летний Стевич, похоже, так не считает.