Самый северный регион Норвегии попросил Еврокомиссию продлить себе сутки на 2 часа

Посредством нашего проекта ”MOREtime" мы стремимся отмечать и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такими видами деятельности, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто проводя время с любимыми

А еще Венче Педерсен верит, что обеспечение заселенности этого района «важнее, чем когда-либо» в свете военного конфликта России с Украиной.

Как сообщает Politico, В Еврокомиссии подтвердили получение запроса на увеличение суток на 2 часа. Однако, по словам представителя ЕК, часовые пояса — это вопрос, который относится к компетенции самой страны, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу региона.

Тут стоит напомнить, что Норвегия даже не является членом Евросоюза, хоть и входит Европейской экономическую зону (ЕЭЗ).