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Самый северный регион Норвегии попросил Еврокомиссию продлить себе сутки на 2 часа

Самый северный регион Норвегии попросил Еврокомиссию продлить себе сутки на 2 часа

Автор:
11 апреля 2024 23:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 26 часов   Еврокомиссия   норвегия   перевод часов   продление   сутки   
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«Арктический регион Норвегии попросил Еврокомиссию о 26-часовом дне»: Норвежцы придумали, как победить Россию время - продлить себе сутки на 2 часа.

Венче Педерсен, мэр норвежского города Вадсе, находящегося за Полярным кругом близ российской границы, написала письмо в Еврокомиссию с просьбой ввести в норвежском регионе 26-часовые сутки. Странный план, продвигаемый мэром местного городка за полярным кругом недалеко от границы с Россией, направлен на повышение местных ценностей, увеличение времени с семьей и привлечение новых жителей в регион.

Автор письма в Еврокомиссию говорит:

Мы об этом много не думали. Часы переведут ... и мы должны посмотреть, как это будет происходить. Я не думаю, что они скажут «да», поэтому мы не продумали все детали.

Посредством нашего проекта ”MOREtime" мы стремимся отмечать и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такими видами деятельности, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто проводя время с любимыми

А еще Венче Педерсен верит, что обеспечение заселенности этого района «важнее, чем когда-либо» в свете военного конфликта России с Украиной.

Как сообщает Politico, В Еврокомиссии подтвердили получение запроса на увеличение суток на 2 часа. Однако, по словам представителя ЕК, часовые пояса — это вопрос, который относится к компетенции самой страны, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу региона.

Тут стоит напомнить, что Норвегия даже не является членом Евросоюза, хоть и входит Европейской экономическую зону (ЕЭЗ).

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Метки: 26 часов   Еврокомиссия   норвегия   перевод часов   продление   сутки   
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5  комментариев
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23k
Shtoppi 2 часа назад
видимо эта педерсен без шапки по морозу долго ходила, что остатки межушного ганглия окончательно отмерзли.
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9k
Гвоздь 16 минут назад
чтобы увеличить сутки на 2 часа, нужно замедлить вращение плоской земли.
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13k
Denissg 20 минут назад
Только после того, как педерастсен примет π = 4.
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61k
turyst 2 часа назад
Ну... Собственно, когда полярная ночь/день, можно хоть 30 часов в сутках назначить.

По большому счёту, это просто "сдвигающийся график", относительно всех остальных.

Эксперименты такие проводились.

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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
А чё на два? А если на десять, то ещё больше будете времени с семьёй проводить
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1433 поста (1360 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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