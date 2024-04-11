Самый северный регион Норвегии попросил Еврокомиссию продлить себе сутки на 2 часа

«Арктический регион Норвегии попросил Еврокомиссию о 26-часовом дне»: Норвежцы придумали, как победить
Россию время - продлить себе сутки на 2 часа.
Венче Педерсен, мэр норвежского города Вадсе, находящегося за Полярным кругом близ российской границы, написала письмо в Еврокомиссию с просьбой ввести в норвежском регионе 26-часовые сутки. Странный план, продвигаемый мэром местного городка за полярным кругом недалеко от границы с Россией, направлен на повышение местных ценностей, увеличение времени с семьей и привлечение новых жителей в регион.
Автор письма в Еврокомиссию говорит:
Мы об этом много не думали. Часы переведут ... и мы должны посмотреть, как это будет происходить. Я не думаю, что они скажут «да», поэтому мы не продумали все детали.
Посредством нашего проекта ”MOREtime" мы стремимся отмечать и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такими видами деятельности, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто проводя время с любимыми
А еще Венче Педерсен верит, что обеспечение заселенности этого района «важнее, чем когда-либо» в свете военного конфликта России с Украиной.
Как сообщает Politico, В Еврокомиссии подтвердили получение запроса на увеличение суток на 2 часа. Однако, по словам представителя ЕК, часовые пояса — это вопрос, который относится к компетенции самой страны, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу региона.
Тут стоит напомнить, что Норвегия даже не является членом Евросоюза, хоть и входит Европейской экономическую зону (ЕЭЗ).
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По большому счёту, это просто "сдвигающийся график", относительно всех остальных.
Эксперименты такие проводились.