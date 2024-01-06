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Это точно тюрьма? Террорист, отправивший на тот свет 77 человек, пожаловался на плохие условия содержания за решёткой

Это точно тюрьма? Террорист, отправивший на тот свет 77 человек, пожаловался на плохие условия содержания за решёткой

Автор:
06 января 2024 19:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   андерс брейвик   норвегия   террорист   тюрьма   условия   
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Тогда власти исправительного заведения показали кадры его «отсидки» и всерьёз удивили общественность.

Андерс Брейвик - 44-летний террорист из Норвегии.

22 июля 2011 года Брейвик он взорвал заминированный автомобиль в Осло, от этого погибло 8 человек. А потом он отправился в молодежный летний лагерь на острове Утейя и расстрелял там 69 отдыхающих.

Мотивом стали неонацистские взгляды Брейвика и его исламофобия. Он считал, что власть и чиновники просто сдают страну мигрантам, а он якобы должен стать защитником государства. Насколько известно, среди жертв тех страшных терактов, мигрантов не было.

Брейвика поймали, отдали под суд и приговорили к 21 году тюрьмы - тогда это была высшая мера по норвежским законам. В приговоре было условие, что по истечению этого срока Брейвику надо пройти экспертизу. Если выяснится, что он остался опасен для окружающих - террориста снова отправят в тюрьму на неопределённый срок.

Позже Брейвик подал апелляцию, но проиграл. А Европейский суд по правам человека его дело рассматривать отказался. Восемь лет Андерс просидел в тюрьме Телемарк, там у него было три отдельных камеры, площадью 30 квадратов. От других сидельцев его изолировали.

А позже перевели в тюрьму Рингерике. Там он содержится под самым строгим из возможных режимов, он называется «особо высоким уровнем безопасности».

Теперь взгляните на эти условия содержания: с игровыми приставками, библиотекой, попугайчиками и тренажёрами.

Как заявил адвокат Брейвика:

Были лучшие условия. Но в последний год его положение в тюрьме Рингерике ухудшилось.

Юрист посетовал, что запрет на контакты с другими заключёнными - это «крайне радикальное вмешательство в частную жизнь». И в таких «нечеловеческих» условиях его подзащитному приходится принимать антидепрессанты.

Напомним, что Брейвик убил 77 и ранил ещё 150 человек.

Источник:

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Метки: Видео   андерс брейвик   норвегия   террорист   тюрьма   условия   
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80  комментариев
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6k
livaneth 4 часа назад
В молодежный летний лагерь на острове Утейя приезжали 17-и летние парни, неназываемой национальности и неназываемой религиозной принадлежности, чтобы изучать там, не скажу что. Ни одного норвежца и ни одного блондина Брейвик не убил. Потому и условия содержания такие.
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1k
alex 7 минут назад
поддерживаю!
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6k
hhwost 10 минут назад
зажрались эти норвеги.
в "Черный дельфин" его на пару лет, потом послушаем, что скажет.
или ваще в Панаму, в "Ла Хойя" ему понравится стопудово
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758
MidMaster Полчаса назад
В спортзале нет гимнастических колец. ППЦ, как он тренируется вообще?
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6k
S__D 44 минуты назад
Говорил давно и повторю сейчас: Брейвик - последний патриот своей страны.
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25k
Slawa49 Час назад
а наш то леха овальный в общем бараке)))))
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10k
nihilists Час назад
2011.............. Тогда ещё не было засилья мигрантов.
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1k
Aleksei Час назад
почему-то думается,что коренные норвеги,да и шведы, аплодируют ему втихую. от того и меры содержания такие.
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16k
GROMOZEKA Час назад
« Он считал, что власть и чиновники просто сдают страну мигрантам»

Абсолютно не оправдываю брейвика и не разделяю его взгляды, но разве тут он был не прав?
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Дожили. В комментах русские хвалят и поддерживают открытого неонациста.
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380
Кукер Бритва 40 минут назад
Они сами превосходно справляются...
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279k
Chasoslov 2 часа назад
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3k
Константин 2 часа назад
Для кого террорист, а для кого защитник страны от засилья исламистов
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405
zu4ara Константин Час назад
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1k
Гера 2 часа назад
Все познается в сравнении, для этого наверное томик Шаламова на полке стоит )
Вообще интересно, все книги, названия которых можно различить, на русском языке, учитывая, что это его персональная библиотека, он получается русский знает.
Условия конечно лучше чем у меня в ковидные времена были, но изоляция от общения на 8 лет это прямой путь в дурку, возможно это специально, не выпускать же его.
А так, если ему очень скучно, можно было бы его по обмену куда нить в черный дельфин определить на год полтора, отдохнуть, ума набраться )
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406
Шэльмавье фон Шольценко Гера 2 часа назад
Кха, я извиняюсь но это общая библиотека. И залетные русскоговорящие как правило читают на русском.
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1k
paranoik_ 3 часа назад
в Норвегии рецидивы до 20% процентов. в сша условия в тюрьмах сильно хуже - рецидивы 60%. цифры говорят за себя. но этому (не)человеку желаю там сгнить в хороших условиях
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3k
Бомбардир 3 часа назад
Баскетбольное кольцо есть. А мяча возможно нет. В этом и ад. Так, предположение.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
405
−11
Al Di 3 часа назад
В России опасно такие тюрьмы строить, условия лучше чем на свободе. Многие захотят переехать.
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4k
workmen77 3 часа назад
Обратил внимание, что на книжной полке в библиотеке лежала книга Варлаама Шаламова, человека, который 18 лет просидел в Колымских лагерях, за причастие к Троцкистской ячейке. И сравнить с тем в каких условиях и за какие преступления сидит Брейвик почти такой же срок.
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−9
Konung 3 часа назад
А если бы он отправил туда 400 000 то за него и голосовали б ещЁ
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49k
Крымчанка 3 часа назад
Кого бы он там ни убил-ранил, человек, которому загубить такую прорву народу как два пальца об асфальт, опасен и лучше всего его сразу уничтожить. У него нет внутренних тормозов в плане убийства. А мигрантов я и сама не перевариваю. Но здесь разговор не о них, а о нём.
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2k
КАКАнгел 3 часа назад
Его давно надо сделать министром по вопросам миграционной политики евросоюза. он доказал свою преданность делу и готовность и способность к работе на этом поприще.
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