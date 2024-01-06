Это точно тюрьма? Террорист, отправивший на тот свет 77 человек, пожаловался на плохие условия содержания за решёткой

22 июля 2011 года Брейвик он взорвал заминированный автомобиль в Осло, от этого погибло 8 человек. А потом он отправился в молодежный летний лагерь на острове Утейя и расстрелял там 69 отдыхающих.

Мотивом стали неонацистские взгляды Брейвика и его исламофобия. Он считал, что власть и чиновники просто сдают страну мигрантам, а он якобы должен стать защитником государства. Насколько известно, среди жертв тех страшных терактов, мигрантов не было.

Брейвика поймали, отдали под суд и приговорили к 21 году тюрьмы - тогда это была высшая мера по норвежским законам. В приговоре было условие, что по истечению этого срока Брейвику надо пройти экспертизу. Если выяснится, что он остался опасен для окружающих - террориста снова отправят в тюрьму на неопределённый срок.