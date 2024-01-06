Это точно тюрьма? Террорист, отправивший на тот свет 77 человек, пожаловался на плохие условия содержания за решёткой

Тогда власти исправительного заведения показали кадры его «отсидки» и всерьёз удивили общественность.
Андерс Брейвик - 44-летний террорист из Норвегии.
22 июля 2011 года Брейвик он взорвал заминированный автомобиль в Осло, от этого погибло 8 человек. А потом он отправился в молодежный летний лагерь на острове Утейя и расстрелял там 69 отдыхающих.
Мотивом стали неонацистские взгляды Брейвика и его исламофобия. Он считал, что власть и чиновники просто сдают страну мигрантам, а он якобы должен стать защитником государства. Насколько известно, среди жертв тех страшных терактов, мигрантов не было.
Брейвика поймали, отдали под суд и приговорили к 21 году тюрьмы - тогда это была высшая мера по норвежским законам. В приговоре было условие, что по истечению этого срока Брейвику надо пройти экспертизу. Если выяснится, что он остался опасен для окружающих - террориста снова отправят в тюрьму на неопределённый срок.
Позже Брейвик подал апелляцию, но проиграл. А Европейский суд по правам человека его дело рассматривать отказался. Восемь лет Андерс просидел в тюрьме Телемарк, там у него было три отдельных камеры, площадью 30 квадратов. От других сидельцев его изолировали.
А позже перевели в тюрьму Рингерике. Там он содержится под самым строгим из возможных режимов, он называется «особо высоким уровнем безопасности».
Теперь взгляните на эти условия содержания: с игровыми приставками, библиотекой, попугайчиками и тренажёрами.
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Как заявил адвокат Брейвика:
Были лучшие условия. Но в последний год его положение в тюрьме Рингерике ухудшилось.
Юрист посетовал, что запрет на контакты с другими заключёнными - это «крайне радикальное вмешательство в частную жизнь». И в таких «нечеловеческих» условиях его подзащитному приходится принимать антидепрессанты.
Напомним, что Брейвик убил 77 и ранил ещё 150 человек.
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в "Черный дельфин" его на пару лет, потом послушаем, что скажет.
или ваще в Панаму, в "Ла Хойя" ему понравится стопудово
Уже тогда в Осло было 20проц. мусульман.
подозрительно то...
а.. да... не удивительно.
попробуй видеть на лугу цветы вместо говна.
это помогает;)
это в корне поменяло подход, но совсем не поменяло соотношение говна и цветов.)
Абсолютно не оправдываю брейвика и не разделяю его взгляды, но разве тут он был не прав?
есть хохлобеженцы и немцы из бывшего СССР(у нас у всех немецкие документы).
и если к нам с начала относились с осторожностью, то с приездом хохлов стали обнимать.
я уже 30лет тут и знаю о чём говорю.
честно говоря даже я охреневаю с них.
язык понимаю, но лучше б не понимал...
Вообще интересно, все книги, названия которых можно различить, на русском языке, учитывая, что это его персональная библиотека, он получается русский знает.
Условия конечно лучше чем у меня в ковидные времена были, но изоляция от общения на 8 лет это прямой путь в дурку, возможно это специально, не выпускать же его.
А так, если ему очень скучно, можно было бы его по обмену куда нить в черный дельфин определить на год полтора, отдохнуть, ума набраться )