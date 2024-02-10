20 захватывающих фото из Норвегии, которые прекрасно показывают, почему эта страна настолько уникальна

Предлагаю вам ненадолго погрузиться в колорит этой потрясающей страны, насладившись интересными фотографиями, сделанными туристами и местными жителями.
Норвегия — страна, которая может похвастаться очень многими достоинствами. Это скандинавское государство славится своими величественными фьордами, прозрачными озёрами, высокими горами и изумительными ледниками. Настоящая мечта для любителей активного отдыха и природных пейзажей. Также Норвегия интересна своими древними викингскими корнями. Их наследие бережно хранится в многочисленных музеях и культурных центрах по всей стране. Культура Норвегии обогащена разнообразными традициями, народным искусством и великолепной архитектурой, включая древние церкви, замки и старинные города. Современная Норвегия также поражает своими инновациями, что делает её одной из ведущих стран по уровню жизни.
Перед вами чрезвычайно редкий белый оленёнок. Только посмотрите, какой хорошенький и славный!
Местные жители ещё называют его «пьяный мост». Это одна из самых любимых достопримечательностей туристов.
Современные фермеры используют новые технологии выращивания лосося и другой рыбы, которые в разы сокращают выброс отходов.
Находка была обнаружена близ Тёнсберга в норвежской провинции Вестфолл. Длина корабля составляет более 21 метра.
Всемирное зернохранилище, расположенное в Норвегии, содержит более миллиона образцов семян растений на случай глобальных катастроф
Посетить зернохранилище практически невозможно. Доступ к нему есть только у охранников и работников объекта. Кстати, тут вы сможете узнать о других местах на планете, куда нереально попасть ни одному туристу или просто любопытному человеку.
Перед вами макрурус. Это глубоководная рыба из семейства тресковых.
Предположительно, это калифорнийский гитарник.
Является одним из крупнейших водопадов в Европе.
Комфорт превыше всего!
Этот чудо-подъёмник предназначен для велосипедистов, мам и пап с колясками и подростков на самокатах. Его длина составляет 130 метров. Принцип использования невероятно прост: правая нога ставится на автоматизированную подножку, которая как бы толкает велосипедиста (или другого пассажира) наверх. Пять минут, и вы на вершине!
Забавный факт: у норвежцев не было строительных норм и правил до 1983 года.
Источник:
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