20 захватывающих фото из Норвегии, которые прекрасно показывают, почему эта страна настолько уникальна

Норвегия — страна, которая может похвастаться очень многими достоинствами. Это скандинавское государство славится своими величественными фьордами, прозрачными озёрами, высокими горами и изумительными ледниками. Настоящая мечта для любителей активного отдыха и природных пейзажей. Также Норвегия интересна своими древними викингскими корнями. Их наследие бережно хранится в многочисленных музеях и культурных центрах по всей стране. Культура Норвегии обогащена разнообразными традициями, народным искусством и великолепной архитектурой, включая древние церкви, замки и старинные города. Современная Норвегия также поражает своими инновациями, что делает её одной из ведущих стран по уровню жизни.