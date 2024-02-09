30 фотографий из Норвегии, доказывающих ее уникальность

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Норвегия славится не только красотой природы, но и богатым культурным наследием. Если вы хотите узнать больше об этой стране, сабреддит r/NorwayPics покажет всё ее очарование и проиллюстрирует местные особенности.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот только уникальность этой страны в другом : при таком малочисленном населении они во Вторую Мировую собрали против нас целую дивизию СС.
Да и сейчас они активно против нас.