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30 фотографий из Норвегии, доказывающих ее уникальность

30 фотографий из Норвегии, доказывающих ее уникальность

Автор:
09 февраля 2024 14:26
Сообщество : Путешествия
Метки: Красота природы   норвегия   путешественнику на заметку   северная природа   северное сияние   страноведение   увлекательное страноведение   фотопутешествие   
1849
31

Норвегия славится не только красотой природы, но и богатым культурным наследием. Если вы хотите узнать больше об этой стране, сабреддит r/NorwayPics покажет всё ее очарование и проиллюстрирует местные особенности.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красота природы   норвегия   путешественнику на заметку   северная природа   северное сияние   страноведение   увлекательное страноведение   фотопутешествие   
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8  комментариев
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906
Олеся К 3 часа назад
такое ощущение, что у них там везде так холодно...аж мурашки по коже...
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89
Иван Иванов Полчаса назад
И самая главная достопримечательность это лыжники-астматики.
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Какое-то чувство тоски вызывают эти фотографии... В ущельях между гор, где располагается большинство населённых пунктов, мало света, солнце быстро уходит за горы, опять же - полярные ночи по несколько месяцев... холодно, сыро. С транспортом вообще кошмар, дорогу занесёт снегом и жди часами помощи. В этих ущельях, особенно на севере даже ТВ нет, не то что Интернета.
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12k
Властелин 44 минуты назад
Холодно лаконично дорого горы горы вода вода и не равноправие полов.
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1k
ИНО Час назад
Красивые фотки.
Вот только уникальность этой страны в другом : при таком малочисленном населении они во Вторую Мировую собрали против нас целую дивизию СС.
Да и сейчас они активно против нас.
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20k
Bill 3 часа назад
С этими пряничными городками тоже не всё так однозначно.
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20k
Bill 3 часа назад
А еще в каких-нибудь странах можно посмотреть Северное Сияние?
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7k
Старичок 3 часа назад
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