В Норвегии нашли византийскую золотую монету

Искатель сокровищ с помощью металлодетектора обнаружил золотую монету возрастом 1 000 лет, исследуя горы в Вестре Слидре, муниципалитете на юге Норвегии. Этот тип мелких монет, известный как «гистаменон номисма», впервые появился около 960 года нашей эры.
На одной стороне монеты изображен Иисус с Библией, на другой — Василий II и Константин VII, два брата, правивших Византийской империей.
Западная половина Римской империи распалась в 476 году, а Византийская, или Восточная Римская империя, просуществовала еще тысячелетие.
Археологи считают, что монета была отчеканена в период между 977 и 1025 годами, во время правления братьев. Три пунктирные линии, опоясывающие монету по краю, — элемент дизайна, широко использовавшийся в тот период.
Артефакт также содержит две надписи. Первая, написанная на латыни, гласит: «Иисус Христос, Царь царствующих», а вторая, на греческом, гласит: «Василий и Константин, императоры римлян».
Однако исследователи не знают, как монета оказалась на склоне горы. Они предположили, что она могла принадлежать Харальду Хардраде, также известному как Харальд III, который правил Норвегией с 1045 по 1066 год. До того как стать королем, Харальд III служил охранником у византийского императора; по данным газеты Miami Herald, это была обычная практика для охранников — получить разрешение «разграбить дворец после смерти императора». Возможно, это монета из приданого Харальда III для женитьбы на дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Также она могла использоваться для торговли.
Археологи планируют вернуться на место этой интересной находки в 2024 году для проведения дальнейших раскопок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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