В Норвегии нашли византийскую золотую монету

На одной стороне монеты изображен Иисус с Библией, на другой — Василий II и Константин VII, два брата, правивших Византийской империей.

Западная половина Римской империи распалась в 476 году, а Византийская, или Восточная Римская империя, просуществовала еще тысячелетие.