FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10999 постов • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Норвегии нашли византийскую золотую монету

В Норвегии нашли византийскую золотую монету

Автор:
08 декабря 2023 15:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археология   византийская империя   византия   древность   золотая монета   монета   находка   норвегия   
1011
3

Искатель сокровищ с помощью металлодетектора обнаружил золотую монету возрастом 1 000 лет, исследуя горы в Вестре Слидре, муниципалитете на юге Норвегии. Этот тип мелких монет, известный как «гистаменон номисма», впервые появился около 960 года нашей эры.


На одной стороне монеты изображен Иисус с Библией, на другой — Василий II и Константин VII, два брата, правивших Византийской империей.


Западная половина Римской империи распалась в 476 году, а Византийская, или Восточная Римская империя, просуществовала еще тысячелетие.


Археологи считают, что монета была отчеканена в период между 977 и 1025 годами, во время правления братьев. Три пунктирные линии, опоясывающие монету по краю, — элемент дизайна, широко использовавшийся в тот период.


Артефакт также содержит две надписи. Первая, написанная на латыни, гласит: «Иисус Христос, Царь царствующих», а вторая, на греческом, гласит: «Василий и Константин, императоры римлян».


Однако исследователи не знают, как монета оказалась на склоне горы. Они предположили, что она могла принадлежать Харальду Хардраде, также известному как Харальд III, который правил Норвегией с 1045 по 1066 год. До того как стать королем, Харальд III служил охранником у византийского императора; по данным газеты Miami Herald, это была обычная практика для охранников — получить разрешение «разграбить дворец после смерти императора». Возможно, это монета из приданого Харальда III для женитьбы на дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Также она могла использоваться для торговли.


Археологи планируют вернуться на место этой интересной находки в 2024 году для проведения дальнейших раскопок.




Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   археология   византийская империя   византия   древность   золотая монета   монета   находка   норвегия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Babangdida Час назад
Византия создала наёмническую армию, в сговоре с Киевским княжеством, во времена Василия II-ого. Которую довольно успешно использовала против болгар. Однако потом, постепенно стала заменять мясо славян на скандинавов. Если кто-то из них вернулся на родину, вполне мог привезти с собой заработок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
TANCHEK 18 минут назад
Монетка прошла путь из греков в варяги)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
zu4ara TANCHEK 6 минут назад
и потом в викинги)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Чё, культурный слой нарушил, да? Родину не любит? УК Н не уважает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
173
ruslan d Час назад
Повезло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114374



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Отовсюду торчат трубки": блогерша из Москвы попыталась собрать денег у подписчиков, сочинив легенду о ДТП, но неудачно
"Отовсюду торчат трубки": блогерша из Москвы попыталась собрать денег у подписчиков,...
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима
Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Премии как не бывало

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#люди#авто аварии#интересное#США#дети#роль#нападение
#Прикол#автомир#Юмор#аварии#кино#фильм#забавно#улыбнуло#добро#Суд
#в мире#машина#интересно#ДТП#позитив#Автовсячина#факты#Ynews#криминал#Разное
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Древние сооружения доколумбовых времён, обнаруженные в лесах Амазонки Древние сооружения доколумбовых времён, обнаруженные в лесах Амазонки Учёные впервые определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме Учёные впервые определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме В пирамиде фараона Сахура нашли восемь потайных комнат В пирамиде фараона Сахура нашли восемь потайных комнат 8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита 8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита В Норвегии на месте языческого храма обнаружили золотые монеты В Норвегии на месте языческого храма обнаружили золотые монеты

На что жалуетесь?

Вернуться