Власти Норвегии не разрешили посадку российскому самолёту с больным пассажиром

На борту Nordwind Airlines, летевшего из Москвы на Кубу, мужчине стало плохо. Потребовалась срочная медпомощь, однако в Норвегии самолёту сесть не разрешили.
18 декабря во время полёта у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение. В ближайшем аэропорту по месту полёта - а это была Норвегия - экипажу отказали в приземлении. Единственное, чем помогли норвежцы - разрешили воспользоваться своим воздушным пространством. Руководитель по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрина Фрамхолт рассказала , что это решение было принято из-за экстренного медицинского случая. В остальном страна продолжает придерживаться принципа "закрытое небо" для российских самолётов (Норвегия запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство 28 февраля 2022 года).
Борт развернули и через время он благополучно приземлился в Шереметьево. Пассажира с кровотечением спешно госпитализировали - фото с борта опубликовал Телеграм-канал SHOT.
О состоянии мужчины в настоящий момент пока ничего не известно. Сообщается лишь, что на момент госпитализации он еще находился в сознании.
Источник:
- На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту
- Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети
- В Иркутской области при повторном заходе на посадку разбился пассажирский самолет
- На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737
- В России появился самолет "Жириновский"