Власти Норвегии не разрешили посадку российскому самолёту с больным пассажиром

18 декабря во время полёта у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение. В ближайшем аэропорту по месту полёта - а это была Норвегия - экипажу отказали в приземлении. Единственное, чем помогли норвежцы - разрешили воспользоваться своим воздушным пространством. Руководитель по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрина Фрамхолт рассказала , что это решение было принято из-за экстренного медицинского случая. В остальном страна продолжает придерживаться принципа "закрытое небо" для российских самолётов (Норвегия запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство 28 февраля 2022 года).



