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Власти Норвегии не разрешили посадку российскому самолёту с больным пассажиром

Власти Норвегии не разрешили посадку российскому самолёту с больным пассажиром

Автор:
19 декабря 2023 09:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Boeing 777   Nordwind Airlines   Ynews   авиа   воздушное пространство   медпомощь   норвегия   самолет   
1933
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На борту Nordwind Airlines, летевшего из Москвы на Кубу, мужчине стало плохо. Потребовалась срочная медпомощь, однако в Норвегии самолёту сесть не разрешили.

18 декабря во время полёта у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение. В ближайшем аэропорту по месту полёта - а это была Норвегия - экипажу отказали в приземлении. Единственное, чем помогли норвежцы - разрешили воспользоваться своим воздушным пространством. Руководитель по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрина Фрамхолт рассказала , что это решение было принято из-за экстренного медицинского случая. В остальном страна продолжает придерживаться принципа "закрытое небо" для российских самолётов (Норвегия запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство 28 февраля 2022 года).



Борт развернули и через время он благополучно приземлился в Шереметьево. Пассажира с кровотечением спешно госпитализировали - фото с борта опубликовал Телеграм-канал SHOT.


О состоянии мужчины в настоящий момент пока ничего не известно. Сообщается лишь, что на момент госпитализации он еще находился в сознании.

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Метки: Boeing 777   Nordwind Airlines   Ynews   авиа   воздушное пространство   медпомощь   норвегия   самолет   
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18  комментариев
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1k
Ksenia2 Час назад
Уверена, в аналогичной ситуации норвежский самолет посадили бы без разговоров. И к моменту посадки на летном поле уже стояла скорая помощь.
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20k
Дмитрий 3 минуты назад
цЫвилизованная европка. Случись такое с норвежским самолётом в воздушном пространстве РФ, так через полчаса стоял бы вой до небес.
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14
leberdon 4 минуты назад
Синим выделен маршрут по которому должны теперь постоянно летать наши 160 и 95
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6k
Leo Sun 5 минут назад
Чё ж вы новость до конца не копипастите? Иначе не достичь необходимой цели: разжигания ненависти между народами?..
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2k
Duke_kir 5 минут назад
Власти Норвегии не разрешили посадку российскому самолёту с больным пассажиромПосмотреть
Власти Норвегии не разрешили посадку российскому самолёту с больным пассажиром
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13k
Марсианин 20 минут назад
Из Москвы в Кубу нафига через Норвегию? Мало того, что в норвегии сейчас сплошные варвары и овцелюбы, так ведь и крюк такой!
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12k
Graf_Dracula Полчаса назад
Мляяяя, куда мир катиться. Я не русский и не из России, я даже не всегда поддерживаю геополитику России (нужно быть реалистом чтобы понять, что не всегда все согласны, и это факт), НО!!! Это же млять каким Чудаком с буквой М нужно быть чтобы такое допустить.
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5k
Serj81 Полчаса назад
Их борьба
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19k
Shtoppi 36 минут назад
чет у норвежских 3,14дорков слишком большое самомнение ни с того, ни с сего выросло, что они настолько о><уевшие стали.
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856
Михаил 44 минуты назад
Гундоны... Врубить в Калининграде РЭБ так чтобы они там в своей гейропе только на велосипедах могли передвигаться...
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53
SRGee Час назад
Как удобно прикрываться правилами. Особенно в отношении своих врагов. Так и легко забыть, что ты человек, а бумажкой, с этими правилами, заткнуть свою совесть
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1k
Мария Коненкова Час назад
Воот. А Наши бы норвежский борт - посадили. И вертолётом бы пассажира в Склиф доставили.
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87k
Доктор Джонс Час назад
Педерасты!
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