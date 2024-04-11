Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась: как снимали «Морозко»

«Никому о своей тайной любви я так и не сказала. Эдуарду тогда было 33 года. С ним у меня случился первый поцелуй в моей жизни. И я жутко стеснялась, когда пришлось целоваться перед камерой», — рассказывала Наталья Седых.

Так что влюбленные глаза Настеньки — даже не актерская игра: за этим взглядом прятались истинные чувства.

Но безответная любовь была далеко не единственной трудностью, с которой столкнулась юная актриса. В двадцатиградусный мороз ей приходилось бродить по лесу в сарафане, отдирать от глаз клей, который использовали в качестве грима, чтобы создать эффект обледеневших ресниц, и даже по-настоящему прыгать в пруд за Марфушенькой.