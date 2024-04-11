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Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась: как снимали «Морозко»

Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась: как снимали «Морозко»

Автор:
11 апреля 2024 09:42
Сообщество : Кино
Метки: Морозко   кино   роль   съемка   факты   фильм   
3091
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Одну из самых известных и любимых советских сказок снял маэстро волшебных экранизаций Александр Роу. И, конечно же, на съемочной площадке не обошлось без курьезов.

Сказку «Морозко», вышедшую на экраны в 1964 году, поставил классик волшебных кинофильмов Александр Роу. Сценарий фильма писали специалисты по русской литературе и фольклору Николай Эрдман и Михаил Вольпин.

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Самой сложной задачей было найти актрису на роль Настеньки. Это должна была быть нежная красавица, воплощение доброты и невинности. Роу отсеивал сотни претенденток, пока однажды не увидел по телевизору спектакль на льду, в котором танец «Умирающего лебедя» исполняла 15-летняя Наталья Седых. Тогда режиссер понял, что эта девочка с огромными глазами и мягкими чертами лица обязательно должна посетить пробы.

В итоге в качестве кандидаток на роль Настеньки остались лишь Наталья Седых и Надежда Румянцева. Причем у второй уже был опыт работы в кино: Наталья была абсолютно уверена, что роль достанется именно Надежде. Тем сильнее было ее удивление, когда ей позвонили с киностудии и сообщили, что она утверждена.

Девушку со скандалом отпросили из хореографического училища на несколько месяцев. Пришлось пообещать, что по возвращении она сдаст все экзамены на «отлично».

А вот актера на роль Морозко нашли сразу — им стал исполнитель с колоритным басом — любимец режиссера Александр Хвыля, после фильма прославившийся как главный Дед Мороз страны. Его даже приглашали работать на кремлевских новогодних «елках», и он годами радовал детей, представая на праздниках в этом амплуа.

Ивана тоже подобрали быстро — в образ отлично вписался 33-летний Эдуард Изотов. Он стал первой любовью Натальи Седых. Разумеется, безответной: актер относился к 15-летней партнерше по съемкам как к ребенку, к тому же, у него уже были жена и дети.

«Никому о своей тайной любви я так и не сказала. Эдуарду тогда было 33 года. С ним у меня случился первый поцелуй в моей жизни. И я жутко стеснялась, когда пришлось целоваться перед камерой», — рассказывала Наталья Седых.

Так что влюбленные глаза Настеньки — даже не актерская игра: за этим взглядом прятались истинные чувства.

Но безответная любовь была далеко не единственной трудностью, с которой столкнулась юная актриса. В двадцатиградусный мороз ей приходилось бродить по лесу в сарафане, отдирать от глаз клей, который использовали в качестве грима, чтобы создать эффект обледеневших ресниц, и даже по-настоящему прыгать в пруд за Марфушенькой.

«Я никак не могла решиться на это. Пруд был очень грязный, просто кишел пиявками. Я раза три сбегала с пригорочка, а у самого берега останавливалась, пока Роу на меня не заорал. Страх расстроить Александра Артуровича оказался сильнее — я сразу плюхнулась в воду», — делилась актриса воспоминаниями.

На роль Марфушеньки изначально рассматривали только актрису Тамару Носову. Но однажды в коридорах Театрального училища имени Щепкина ассистент режиссера столкнулась с начинающей актрисой Инной Чуриковой. Она-то и посоветовала режиссеру пригласить ее на пробы.

«На пробах нам с Тамарой пришлось грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов! Наверное, поэтому Роу меня и приметил», — рассказывала Чурикова.

Уже во время съемок, впервые увидев свое загримированное лицо, усыпанное рыжими конопушками, Чурикова разрыдалась: «Какая я страшная… Кто же меня замуж возьмет?». Но печаль была напрасной — Чурикова уже много лет счастлива в браке со сценаристом и режиссером Глебом Панфиловым.

Еще одной неприятностью для Чуриковой стала сцена ожидания Морозко под елкой. В этом эпизоде Марфушенька должна была есть яблоки, но их забыли в гостинице. Под рукой был только лук. Его-то актрисе и пришлось со смаком откусывать, запивая молоком...

Как и в случае с Морозко, исполнителя Бабы-Яги утвердили сразу — им стал легендарный Георгий Милляр. И все у него получалось блестяще, было лишь одно «но»: очень уж актер любил выпить. Режиссеру было об этом известно, и он строго-настрого запретил местным продавщицам снабжать Милляра алкоголем. Но сердобольные тетеньки так любили артиста, что просто не могли ему отказать: всякий раз они прятали бутылки в бидон для молока.

Милляр ни разу не сорвал съемки, но Роу никак не мог понять, что за метаморфозы творятся с Бабой-Ягой: пять минут назад она была трезвая, а теперь уже почему-то навеселе...

На самом деле актер был искренне предан съемочному процессу. Как-то в его выходной в гостинице, где жили киношники, прорвало трубу. Ящики с отснятым материалом хранились в подвале, который стало затапливать. О том, что произошло, члены съемочной группы узнали не сразу. Как только им об этом сообщили, они поспешили к гостинице и увидели, как Милляр, мокрый по пояс, в одних семейниках в двадцатиградусный мороз бегает из подвала во двор, перетаскивая пленку на улицу. Так фильм был спасен, а Георгий Францевич, к счастью, не заболел.

Большую часть фильма снимали на Кольском полуострове под Оленегорском. Съемочную группу привлекли сказочные локации — обилие снега, сверкающие на солнце сугробы, красивая лесистая местность с огромными елями.

С собой привезли целый зоопарк: медведицу Маню, кошек, собак, птиц. Сказочную тройку сыграли кони Калининского ипподрома. Животные обитали во дворе городской гостиницы, где жили актеры. Правда, медведицу поселили отдельно — в пристройке у городской бани.

Для Бабы-Яги в лесу соорудили механическую избушку. Она могла поворачиваться, но танцевать не умела. Для танцев изготовили такую же избушку из поролона.

Пни изображали актеры в поролоновых костюмах. А в сценах, где они летали, использовалась обратная перемотка — излюбленный прием Александра Роу. Таким же способом были созданы и сцены с деревьями, покрывающимися инеем.

Фильм «Морозко» выиграл на Венецианском кинофестивале главный приз в программе детских и юношеских картин, а также получил награду за лучший детский фильм на Всесоюзном кинофестивале. Сказку оценили и в США: Совет по кинематографии вручил создателям награду за лучший сценарий кино для семейного просмотра.

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Метки: Морозко   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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12  комментариев
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24k
hebpat 2 часа назад
Много лет в Чехословакии эту сказку показывали по телевидению на Новый год, как у нас «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
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10k
Trenzel2003 58 секунд назад
Вот бы современным что актерам, что режиссерам, что сценаристам поучиться у старой гвардии! Да поменьше воровать, да побольше отдаваться роли! Может и ремиксы стали бы не такими тошнотворными!
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1k
Дмитрий 10 минут назад
На Марфушку....ивлеева похожа....а я думаю, чего она меня так раздражает)
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9
Евгений 41 минуту назад
"Чурикова уже много лет счастлива в браке со сценаристом и режиссером Глебом Панфиловым". А ничего. что Чурикова и Панфилов умерли уже?
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11k
Сергей 44 минуты назад
"Трепло ли тебе девица, тепло ли тебе с красного", любимая шутка моего дедушки при просмотре этой картины.
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24k
Valiko 46 минут назад
У такой сказки не могла быть простая история создания))) Чурикова, считаю, задвинула всех актеров своим талантом!
"Сказку оценили и в США" - да, многие уже наслышаны, как её там оценили обычные люди
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4k
ProstoBoBka 46 минут назад
Обожаю эту сказку!
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 52 минуты назад
Чурикова одна из талантливейших актрис......в детстве не сразу это понял.
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39k
russger 56 минут назад
"Самой сложной задачей было найти актрису на роль Настеньки"

Самое сложное было слушать этот мерзкий и писклявый голос.
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5k
Михаил Час назад
Чуфырь, чуфырь..
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3514 постов (3340 в горячем)

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