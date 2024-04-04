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Как снимали фильм "Знахарь": 17 интересных фактов о фильме

Как снимали фильм "Знахарь": 17 интересных фактов о фильме

Автор:
04 апреля 2024 09:05
Сообщество : Кино
Метки: Знахарь   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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40 лет назад на экраны вышел фильм «Знахарь». История врача, который потерял память и после этого стал знахарем, покорила десятки миллионов зрителей. Вот несколько интересных фактов о культовой киноленте.


1. В основу фильма "Знахарь" лег одноименный роман польского писателя Тадеуша Доленги-Мостовича, который был выпущен в 1937 году. Но далеко не все знают, что фильм "Знахарь" (1981) является не первой экранизацией романа. Первая экранизация "Знахаря" вышла в том же 1937 года, когда вышла сама книга.

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На написание книги Тадеуша вдохновило огромное количество шарлатанов, которые выдавали себя за знахарей, обдирая население. Один из таких знахарей был арестован за шарлатанство. И самое интересное, что тот самый знахарь на самом деле являлся дипломированным врачом. По его словам в качестве знахаря он получал гораздо больше, чем в качестве доктора.

2. В начале 80-х в Польше то и дело вспыхивали протесты, но несмотря на политическую ситуацию в стране режиссер Ежи Гоффман решил снять мелодраму, чем вызвал недоумение у своих коллег. Из-за этого коллеги-режиссеры даже окрестили Гоффмана творческим предателем.

3. На роль главного героя Ежи Гоффман решил позвать актера Ежи Биньчицкого, игра которого ему очень понравилась в фильме "Ночи и дни" (1975). Ежи Гоффман усмотрел в Биньчицком деревенского мужика с нотками интеллигенции, который как раз очень хорошо подходил на роль Рафала Вильчура, то есть самого знахаря.

4. На роль Марыси режиссер также не проводил никаких кастингов, а сразу выбрал актрису Анну Дымну, которая уже снималась в его предыдущем фильме "До последней капли крови".

Кстати, сама Анна Дымна, как и главный герой фильма "Знахарь", однажды попала в аварию, после чего временно потеряла память. Так что участие в данном фильме отчасти стало для нее чем-то личным.

5. А вот на роль графа Лешека Чиньского Гоффман изначально хотел взять Даниеля Ольбрыхского, с которым тот уже несколько раз работал. Но Даниель отказался, так как почитал, что он будет смотреться слишком старым рядом с Анной. И ведь есть правда в его словах, так как на тот момент Даниелю уже было 36 лет.

В итоге роль Лешеку досталась никому неизвестному молодому актеру Томашу Стокингеру.

6. Мельника Прокопа сыграл не просто актер, а популярный оперный певец Бернард Ладыш (бас), который выступал по всему миру.

7. Дорога перед ратушей была заасфальтирована, поэтому, чтобы она соответствовала духу того времени, ее пришлось засыпать песком и выложить брусчаткой.

8. Основные события фильма развиваются на территории довоенной Белоруссии. Как оказалось, сам автор оригинального романа родился на территории Белоруссии (Витебская область). Да и в книге он явно указал, что мельник Прокоп и члены его семьи являются белорусами.

9. В качестве массовки были задействованы простые люди, которых набрали по объявлению в газете. По словам многих из них их друзья и родственники были нереально удивлены, увидев их в столь культовом фильме.

10. Бюджет картины был невысоким, а в стране в то время наблюдался кризис с продовольствием. Поэтому актеры периодически ходили в лес за грибами, а режиссер Ежи Гоффман затем готовил им эти грибы. По крайней мере именно так сказал в одном из интервью сам Ежи Гоффман.

11. Для того, создать образ старой деревни и скрыть современные строения, некоторые здания и их элементы пришлось делать из картона. Вроде бы и дешево, но зато никто из зрителей не обратил на это внимания.

12. Во время съемок фильма актеры Томаш Стокенгер и Анна Дымна влюбились друг в друга, и даже просили режиссера снимать как можно чаще сцены с их поцелуями. Правда, эта влюбленность очень быстро закончилась, так и не перейдя в полноценный роман.

13. Многие помнят сцену, когда граф Чиньский, узнав, что его возлюбленная жива, помчался к ней с огромным букетом роз. Эта сцена влетела студии в копеечку. Дело в том, что режиссер настаивал на том, чтобы в фильме фигурировал огромный букет красивых роз. Но нигде рядом не нашлось ничего подобного, поэтому за цветами пришлось ехать аж в Варшаву (за 200 км) и покупать их за огромные деньги.

Более того, режиссер настоял на том, чтобы сделать как можно больше дублей этой сцены, несмотря на то, что первые два дубля уже получились идеальными. А ведь это дополнительные расходы, которые, впрочем, не сильно волновали Гоффмана.

14. Магазин, в котором работала Марыся, существует и по сей день. Более того, теперь он называется "Знахарь" в честь фильма.

Вообще, изначально старые деревенские дома и магазин хотели снести, чтобы построить там что-то более современное. Но местные жители встали грудью за эти дома, дабы сохранить память о культовом фильме, который здесь снимали.

15. Актер Ежи Биньчицкий, сыгравший главную роль, остался недоволен своей работой, и даже пытался вернуть часть гонорара режиссеру за потраченную на него пленку. Свой поступок он обосновывал тем, что его лицо похоже на сковороду, и что камера его не любит.

16. В 1982 году протесты в Польше были подавлены и в скором времени люди стали вновь активно посещать кинотеатры, в том числе и фильм "Знахарь". Некоторые зрители утверждали, что это унылое кино для домохозяек, но все же большинство зрителей высоко оценили этот фильм, и даже выходили заплаканными после сеанса.

17. Ну а год спустя (в 1983 году) фильм добрался и до советских экранов. Для дубляжа картины были привлечены такие известные актеры дубляжа и кино как Николай Граббе, Алексей Золотницкий, Владимир Балашов, Антонина Кончакова, Игорь Ясулович, Михаил Кокшенов, лариса Данилина и др.

Как правило, советская цензура всегда активно вырезала многие сцены из зарубежных фильмов, но в случае со "Знахарем" все обошлось. Под нож ни попала ни одна сцена.

Хотя, все же одну фразу намеренно перевели неверно. В оригинале, когда Марыся очухивается после операции, Вильчур (Знахарь) встает на колени и благодарит Господа Бога. В советском же дубляже Вильчур вместо этого произносит фразу "Я сумел. Я спас её".

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Метки: Знахарь   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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Alex 2 часа назад
Хоть не люблю поляков, но фильм реально классный! И Польки клевые )
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Nikolay Час назад
Хороший фильм, иногда пересматриваю. До этой статьи не знал, что автор книги родом из под Витебска, родился совсем недалеко от меня, в соседнем районе.
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17k
Алексей 2 часа назад
Хороший фильм, смотрел премьеру в Сухуми в 1983м году. С удовольствием пересматриваю.
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Alove_Roleen
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