Как снимали фильм "Знахарь": 17 интересных фактов о фильме

40 лет назад на экраны вышел фильм «Знахарь». История врача, который потерял память и после этого стал знахарем, покорила десятки миллионов зрителей. Вот несколько интересных фактов о культовой киноленте.
1. В основу фильма "Знахарь" лег одноименный роман польского писателя Тадеуша Доленги-Мостовича, который был выпущен в 1937 году. Но далеко не все знают, что фильм "Знахарь" (1981) является не первой экранизацией романа. Первая экранизация "Знахаря" вышла в том же 1937 года, когда вышла сама книга.
На написание книги Тадеуша вдохновило огромное количество шарлатанов, которые выдавали себя за знахарей, обдирая население. Один из таких знахарей был арестован за шарлатанство. И самое интересное, что тот самый знахарь на самом деле являлся дипломированным врачом. По его словам в качестве знахаря он получал гораздо больше, чем в качестве доктора.
2. В начале 80-х в Польше то и дело вспыхивали протесты, но несмотря на политическую ситуацию в стране режиссер Ежи Гоффман решил снять мелодраму, чем вызвал недоумение у своих коллег. Из-за этого коллеги-режиссеры даже окрестили Гоффмана творческим предателем.
3. На роль главного героя Ежи Гоффман решил позвать актера Ежи Биньчицкого, игра которого ему очень понравилась в фильме "Ночи и дни" (1975). Ежи Гоффман усмотрел в Биньчицком деревенского мужика с нотками интеллигенции, который как раз очень хорошо подходил на роль Рафала Вильчура, то есть самого знахаря.
4. На роль Марыси режиссер также не проводил никаких кастингов, а сразу выбрал актрису Анну Дымну, которая уже снималась в его предыдущем фильме "До последней капли крови".
Кстати, сама Анна Дымна, как и главный герой фильма "Знахарь", однажды попала в аварию, после чего временно потеряла память. Так что участие в данном фильме отчасти стало для нее чем-то личным.
5. А вот на роль графа Лешека Чиньского Гоффман изначально хотел взять Даниеля Ольбрыхского, с которым тот уже несколько раз работал. Но Даниель отказался, так как почитал, что он будет смотреться слишком старым рядом с Анной. И ведь есть правда в его словах, так как на тот момент Даниелю уже было 36 лет.
В итоге роль Лешеку досталась никому неизвестному молодому актеру Томашу Стокингеру.
6. Мельника Прокопа сыграл не просто актер, а популярный оперный певец Бернард Ладыш (бас), который выступал по всему миру.
7. Дорога перед ратушей была заасфальтирована, поэтому, чтобы она соответствовала духу того времени, ее пришлось засыпать песком и выложить брусчаткой.
8. Основные события фильма развиваются на территории довоенной Белоруссии. Как оказалось, сам автор оригинального романа родился на территории Белоруссии (Витебская область). Да и в книге он явно указал, что мельник Прокоп и члены его семьи являются белорусами.
9. В качестве массовки были задействованы простые люди, которых набрали по объявлению в газете. По словам многих из них их друзья и родственники были нереально удивлены, увидев их в столь культовом фильме.
10. Бюджет картины был невысоким, а в стране в то время наблюдался кризис с продовольствием. Поэтому актеры периодически ходили в лес за грибами, а режиссер Ежи Гоффман затем готовил им эти грибы. По крайней мере именно так сказал в одном из интервью сам Ежи Гоффман.
11. Для того, создать образ старой деревни и скрыть современные строения, некоторые здания и их элементы пришлось делать из картона. Вроде бы и дешево, но зато никто из зрителей не обратил на это внимания.
12. Во время съемок фильма актеры Томаш Стокенгер и Анна Дымна влюбились друг в друга, и даже просили режиссера снимать как можно чаще сцены с их поцелуями. Правда, эта влюбленность очень быстро закончилась, так и не перейдя в полноценный роман.
13. Многие помнят сцену, когда граф Чиньский, узнав, что его возлюбленная жива, помчался к ней с огромным букетом роз. Эта сцена влетела студии в копеечку. Дело в том, что режиссер настаивал на том, чтобы в фильме фигурировал огромный букет красивых роз. Но нигде рядом не нашлось ничего подобного, поэтому за цветами пришлось ехать аж в Варшаву (за 200 км) и покупать их за огромные деньги.
Более того, режиссер настоял на том, чтобы сделать как можно больше дублей этой сцены, несмотря на то, что первые два дубля уже получились идеальными. А ведь это дополнительные расходы, которые, впрочем, не сильно волновали Гоффмана.
14. Магазин, в котором работала Марыся, существует и по сей день. Более того, теперь он называется "Знахарь" в честь фильма.
Вообще, изначально старые деревенские дома и магазин хотели снести, чтобы построить там что-то более современное. Но местные жители встали грудью за эти дома, дабы сохранить память о культовом фильме, который здесь снимали.
15. Актер Ежи Биньчицкий, сыгравший главную роль, остался недоволен своей работой, и даже пытался вернуть часть гонорара режиссеру за потраченную на него пленку. Свой поступок он обосновывал тем, что его лицо похоже на сковороду, и что камера его не любит.
16. В 1982 году протесты в Польше были подавлены и в скором времени люди стали вновь активно посещать кинотеатры, в том числе и фильм "Знахарь". Некоторые зрители утверждали, что это унылое кино для домохозяек, но все же большинство зрителей высоко оценили этот фильм, и даже выходили заплаканными после сеанса.
17. Ну а год спустя (в 1983 году) фильм добрался и до советских экранов. Для дубляжа картины были привлечены такие известные актеры дубляжа и кино как Николай Граббе, Алексей Золотницкий, Владимир Балашов, Антонина Кончакова, Игорь Ясулович, Михаил Кокшенов, лариса Данилина и др.
Как правило, советская цензура всегда активно вырезала многие сцены из зарубежных фильмов, но в случае со "Знахарем" все обошлось. Под нож ни попала ни одна сцена.
Хотя, все же одну фразу намеренно перевели неверно. В оригинале, когда Марыся очухивается после операции, Вильчур (Знахарь) встает на колени и благодарит Господа Бога. В советском же дубляже Вильчур вместо этого произносит фразу "Я сумел. Я спас её".
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