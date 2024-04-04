Как снимали фильм "Знахарь": 17 интересных фактов о фильме

На написание книги Тадеуша вдохновило огромное количество шарлатанов, которые выдавали себя за знахарей, обдирая население. Один из таких знахарей был арестован за шарлатанство. И самое интересное, что тот самый знахарь на самом деле являлся дипломированным врачом. По его словам в качестве знахаря он получал гораздо больше, чем в качестве доктора.

2. В начале 80-х в Польше то и дело вспыхивали протесты, но несмотря на политическую ситуацию в стране режиссер Ежи Гоффман решил снять мелодраму, чем вызвал недоумение у своих коллег. Из-за этого коллеги-режиссеры даже окрестили Гоффмана творческим предателем.