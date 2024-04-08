Как снимали фильм "Миссис Даутфайр": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

Этот фильм завоевал любовь зрителей, однако мало кто знает, как именно он создавался. Во время съемок Робину Уильямсу приходилось несколько раз проигрывать одни и те же сцены.
1. Многие могли не знать, но фильм "Миссис Даутфайр" является экранизацией книги писательницы Энн Файн под названием "Мадам Даутфайр".
Когда писательница жила в Эдинбурге, то гуляя по улицам Эдинбурга, она постоянно проходила мимо магазинчика сэконд-хэнда. Над магазином висела табличка "Мадам Даутфайр". Причем, как оказалось, это не фамилия владелицы магазина Аннабелы Кутц, а фамилия ее мужа.
Энн Файн так понравилось это сочетание, что именно эту фамилию писательница решила дать няне в своей будущей книге.
После успеха книги писательница решила отправиться обратно в Эдинбург, чтобы попросить у владелицы магазина использовать это название. Это довольно странно, с учетом того, что книга уже была выпущена и имела успех у аудитории.
Но в любом случае, к тому моменты владелицы магазина уже не было в живых, поэтому писательница решил договориться об использовании ее имени с ее ближайшим родственником, а именно с ее племянником.
Родственник дал свое согласие, но отметил, что если бы его тетя была жива, то она пришла бы в ярость от такой новости.
2. На главную роль Дэниела Хилларда, который и переодевался в няню, чтобы быть поближе к своим детям, изначально был приглашен комедийный актер Тим Ален. Но тот решил отказаться от роли.
Тогда главную роль предложили известному комику Робину Уильямсу, на что тот согласился. И я думаю, это правильный выбор. Актер прекрасно умел работать со своим голосом (чего только стоит его Джинн из мультфильма "Аладдин"), поэтому на роль актера озвучания, перевоплощающегося в старушку, он подходил как никто другой.
А вот писательница оригинальной книги хотела видеть в этой роли известного актера Уоррена Битти. Она считала, что будет весьма забавно примерить образ старушки на актера с репутацией бабника. Но продюсеры даже не стали рассматривать такой вариант. И правильно сделали.
3. Режиссером фильма стал Крис Коламбус, который уже был известен тем, что снял две части фильма "Один дома". По признанию самого Коламбуса, он согласился стать режиссером в основном по двум причинам:
4. Роль Стюарта также изначально предлагали Тиму Алену, но тот ни в какую не хотел сниматься в этом фильма. Тогда роль была предложена Пирсу Броснану, на что тот ответил согласием.
Кстати, по изначальному сценарию Стюарт должен был быть надменным мужчиной, которого зрители должны были ненавидеть (что-то типа классической злой мачехи). Но Крис Колмабус отказался от такого варианта, так как по его словам такой образ Стюарта лишь испортил бы фильм. Он попросил сценаристок сделать из него нормального мужчину, который стал бы для Миранды хорошим мужем и ладил бы с ее детьми.
5. Сценарий фильма был написан двумя женщинами - Лесли Диксон и Ренди Мейем Сингер. Но стоило бы вписать в титры еще одного сценариста - Робина Уильямся. Как известно, Робин Уильямс постоянно импровизировал, и фильм "Миссис Даутфайр" не был исключением. Многие сцены фильма были придуманы им.
Взять хотя бы сцену, когда во время ужина в ресторане, накладные зубы миссис Даутфайр падают в бокал. Данной сцены не было прописано в сценарии, а Робин предложил ее режиссеру по секрету, не говоря об этом другим актерам. Поэтому, все эмоции актеров в той сцены самые настоящие.
А помните сцену, когда герой Робина Уильямса окунул лицо в торт, чтобы не спалиться перед миссис Селнер? По сценарию не было запланировано, что сливки с лица будут падать в кружку с кофе. Но из-за того, что осветительные приборы нагрели взбитые сливки, они начали таять и падать вниз. Но Робин Уильямс не вышел из образа, а в итоге придумал шутку, сделав данную сцену одной из самых запоминающихся.
Именно из-за импровизаций Уильямса Крис Коламбус настоял на том, чтобы во время съемок использовалось несколько кадров, так как он прекрасно понимал, что часть этих самых импровизаций непременно попадет в фильм.
6. По словам режиссера Криса Коламбуса, он хотел, чтобы от образа самой миссис Даутфайр веяло теплом и уютом. Режиссер со съемочной командой просмотрели сотни фотографий старушек, пока не наткнулись на фото пожилой женщины, сделанной еще в 40-х годах.
Когда Коламбус увидел эту фотографию, то он понял, что это именно то, что им нужно. В итоге, именно по этой фотографии и создавался образ самй миссис Даутфайр.
7. Режиссер Крис Коламбус даже проводил отдельный кастинг для животных, чтобы посмотреть, какие из них будут лучше вести себя в кадре.
8. Для того, чтобы загримировать Робина Уильямса под миссис Даутфайр, актеру приходилось сидеть в гримерной по 4-5 часов в день. Он приходил на студию в 5 часов утра, чтобы быть готовым к началу съемок.
Та маска, которую мы видим в фильме, никакого отношения к гриму не имела. Она нужна была лишь для кадра. А вот сам грим был весьма сложным, так как состоял аж из 8 частей, сделанных из латекса. После нанесения каждой части, приходилось еще и наносить несколько слоев макияжа.
Робин даже частенько засыпал во время грима, поэтому гример решила разместить зеркало перед лицом актера, чтобы он смотрел в нем телевизор, который был расположен сзади него.
Но в итоге все эти мучения окупились, ведь фильм получил премию "Оскар" в номинации "Лучший грим".
9. Когда Робина Уильямса впервые загримировали, его решили протестировать, чтобы понять, похож ли он на реальную старушку или нет. И когда Робин пришел на съемочную площадку, его (в образе Даутфайр) представили детям-актерам как мать Криса Коламбуса.
План сработал. Все трое детей поверили в то, что перед ними стоит мама режиссера. А актриса Лиза Джейкоб, сыгравшая старшую дочь Лидию, во всем пыталась угодить старушке. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что на самом деле перед ней стоит Робин Уильямс.
Даже собственный сын Робина, который был на съемочной площадке, не узнал своего отца. Лишь когда актер заговорил, то сын узнал его по голосу.
10. Во время съемки сцены, когда Дэниел в образе миссис Даутфайр учился готовить, реально загорелись нагрудные накладки. Да, данной сцены не было запланировано, но Уильямс как всегда вышел из ситуации с помощью импровизации. Хотя, может это просто легенда, чтобы привлечь зрительскую аудиторию.
11. В 2013 году беременная Ким Кардашьян опубликовала в социальных сетях свою фотографию. Этот пост подхватил Робин Уильямс, поставив рядом фотографию миссис Даутфайр и опубликовав у себя на странице пост: "Думаю, что на мне это платье смотрелось бы лучше".
Вроде бы безобидная шутка. Но когда Ким Кардашьян увидела этот пост, она была просто вне себя от злости.
12. Продюсерам фильма не понравился грустный финал. Они потребовали изменить концовку, ведь это добрый семейный фильм, а значит и супруги должны снова сойтись. Но одна из сценаристок (Рэнди Мейем Сингер) отказалась что-либо менять, из-за чего ей даже пришлось уволиться.
А вот вторая сценаристка согласилась переделать концовку на счастливую, правда она оказалась весьма неестественной и неинтересной, поэтому решено было оставить первоначальный вариант.
13. Костюм миссис Даутфайр, который обгорел во время съемок, был продан на аукционе за 27000 долларов в 2021 году.
14. При бюджете в 25 миллионов долларов, фильм собрал в мировом прокате 441,2 миллиона долларов, что конечно же является успехом. На волне этого успеха студия "XX century FOX" даже решила снять продолжение фильма.
По сюжету картины Дэниел вновь должен был облачиться в костюм миссис Даутафйр, чтобы следить за своей дочерью в колледже. Но прочитав сценарий, Робин Уильямс счел его просто ужасным и нерабочим. Также, он заявил, что любое продолжение фильма обречено на провал, поэтому сниматься он не будет. Ну а без Уильямса про какое-либо продолжение уже и речи быть не могло.
15. Адрес дома Миранды, который произносит Дэниел по телефону, это реальный адрес того самого дома. После смерти Робина Уильямса в 2014 году, этот дом стал чем-то вроде мемориала. Фанаты творчества актера приносили туда фотографии и цветы.
16. В рамках рекламной кампании Робин Уильямс разгуливал по улицам Сан-Франциско в облике миссис Даутфайр. Он посещал различные магазины и кафе. Но больше всего ошеломленные прохожие удивились, когда милая старушка зашла в магазин для взрослых.
17. Помните бармена из сцены с бассейном? Его сыграл старший брат Робина Уильямса - Тодд Уильямс.
18. В том самом списке нянь, который мы видим ближе к концу фильма, написаны не случайные имена и фамилии, а имена и фамилии некоторых членов съемочной группы.
Источник:
- 22 неизвестных факта об «11 друзьях Оушена», которых на самом деле было только 10
- Как снимали фильм "Спартак" (1960): кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
- Как снимали фильм "Блеф" с Адриано Челентано: 12 интересных фактов о фильме
- Как снимали сериал "Поющие в терновнике": 12 интересных фактов
- Как снимали фильм "Пираты XX века": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме