Как снимали фильм "Миссис Даутфайр": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

Но в любом случае, к тому моменты владелицы магазина уже не было в живых, поэтому писательница решил договориться об использовании ее имени с ее ближайшим родственником, а именно с ее племянником.

Родственник дал свое согласие, но отметил, что если бы его тетя была жива, то она пришла бы в ярость от такой новости.

2. На главную роль Дэниела Хилларда, который и переодевался в няню, чтобы быть поближе к своим детям, изначально был приглашен комедийный актер Тим Ален. Но тот решил отказаться от роли.