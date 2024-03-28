Как снимали фильм "Пираты XX века": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

1. Идея для сценария к фильму возникла у Станислава Говорухина после того, как он прочитал в газете заметку о морских бандитах, которые напали на итальянский корабль и похитили 200 тонн урановой руды.

Говорухина настолько впечатлила эта история, что он решил создать боевик с трюками и каратэ, что было в новинку для советского зрителя, не привыкшему к подобному жанру.