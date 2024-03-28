Как снимали фильм "Пираты XX века": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Фильм "Пираты XX века" (1979) - это первый полноценный советский боевик, который стал абсолютным чемпионом в Советском прокате.
1. Идея для сценария к фильму возникла у Станислава Говорухина после того, как он прочитал в газете заметку о морских бандитах, которые напали на итальянский корабль и похитили 200 тонн урановой руды.
Говорухина настолько впечатлила эта история, что он решил создать боевик с трюками и каратэ, что было в новинку для советского зрителя, не привыкшему к подобному жанру.
Но несмотря на то, что он вложил всю душу в написанный им сценарий, сам Говорухин отказался самостоятельно снимать фильм, так как был занят съемками фильма "Место встречи изменить нельзя". Поэтому он решил отдать сценарий своего другу - режиссеру Борису Дурову, с которым они когда-то сняли фильм "Вертикаль".
2. Но несмотря на то, что сценарий был готов в полном объеме, к съемкам фильма приступили далеко не сразу. Дело в том, что перед началом съемок сценарий должен был пройти цензуру. И тут-то и пошли проблемы.
Цензорам не понравилось, что пираты похищают урановую руду, поэтому они велели заменить ее на что-то другое. Тогда урановая руда была заменена на опиум, который был необходим для фармацевтической промышленности. Но и тут цензоры зарубили эту идею, так как посчитали, что упоминание опиума в фильме будет являться прямой пропагандой наркотиков.
Говорухина настолько сильно разозлил отказ цензоров, что он с горяча сказал примерно следующее:
"А что же им тогда везти? Бланки партбилетов?"
Столь дерзкое заявление Говорухина шокировало цензоров, но немного подумав, они все же разрешили оставить опиум.
3. На роль "Деда" пробовалось огромное количество актеров, среди которых были Григорий Мартиросян и Виктор Гордеев. Но Мартиросьяну отказали из-за того, что он не подходил по типажу, зато ему предложили роль Клюева, на которую он согласился.
А вот Виктор Гордеев оказался слишком молод для этой роли, тогда как "Деда" должен был играть более зрелый и брутальный мужчина. Но Гордеева все равно не задвинули, а предложили ему роль молодого моряка Юры Микоши.
Что касается Николая Еременко младшего, то он сам пришел на пробы с целью заполучить эту роль. По его словам ему хотелось сыграть брутального героя боевика, а не очередного героя-романтика. Правда, режиссер не особо хотел брать Еременко на главную роль.
Но получения этой роли он пошел на все, даже вызвался исполнять лично все трюки во время съемок фильма. Ну а немалую роль в получении роли сыграла прекрасная физическая подготовка актера.
4. Съемки спасения буфетчицы Маши и библиотекаря Айны проходили в открытом бассейне гостиницы "Ялта" весной. Это было настоящей пыткой для Натальи Хорохориной и Майи Эглите, так как они боялись нырять под воду. Более того, вода была довольно холодной. так как на дворе была весна. Но они еще легко отделались, так как основную часть подводных съемок их подменяли дублерши.
А вот Николай Еременко младший участвовал в этой сцене без дублеров от начала до конца. На протяжении недели бедный актер по несколько часов в день проводил в воде и под водой, чтобы отснять сцену. Доходило даже до того, что сосуды не выдерживали, и у Николая Николаевича шла кровь носом.
5. Роль жестокого пирата Салеха досталась актеру Талгату Нигматулину, который получил ее во многом благодаря знанию карате, которое он ловко применял на съемочной площадке без помощи дублеров.
Николай Еременко младший был знаком с Талгатом Нигматулиным задолго до съемок в фильме "Пираты XX века". Они учились вместе в одном институте кинематографа и жили в одной комнате в общежитии, благодаря чему стали очень хорошими друзьями. Правда, во время съемок друзьям пришлось изрядно поколотить друг друга, так как сцены драки между "Дедом" и Салехом снимались без привлечения дублеров.
В жизни Талгат был совершенно не похож на своего персонажа. Нигматулин был довольно романтической натурой и даже мечтал снять свой собственный фильм. Но, к сожалению, он попал в деструктивную секту, где его и лишили жизни.
6. Во время написания сценария Станислав Говорухин познакомился с основателем центральной школы карате Алексеем Штурминым. Его настолько впечатлила техника боя, которую показывали ученики Штурмина, что он решил использовать карате и в своем фильме.
Помимо всего прочего, на роль боцмана Матвеича был приглашен старший тренер школы Штурмина - Тадеуш Касьянов, который с радостью согласился исполнить эту роль.
Да и вообще, Тадеуш Касьянов не только сыграл роль боцмана, но и еще стал постановщиком боевых сцен в данном фильме. Он обучал карате почти всех актеров, в том числе и тех, кто играл пиратов.
Даже сцена, где боцман ломает доску напополам одним ударом, была самой что ни на есть настоящей. По словам актеров и других членов съемочной группы доска не была подпилена, а удар действительно был сильным и четким.
7. Специально для Николай Еременко, а точнее его героя, были подготовлены модные дефицитные джинсы, в которых он и щеголял в кадре. Но он настолько сильно боялся их испортить, что во время активных сцен (например, подводных) он менял джинсы на более простенькие похожие по цвету штаны. А после окончания съемок фильма Еременко выкупил эти самые джинсы.
8. Роль островитянки Маа досталась узбекской актрисе Дилором Камбаровой, которая до съемок в фильме не умела плавать. А ведь по сюжету ее героиня должна была неплохо плавать. Тогда на помощь пришел ее старый знакомый Талгат Нигматулин, который и научил актрису держаться на воде и даже плавать под водой.
9. Несмотря на то, что женщины в фильме играют не последнюю роль, их довольно сильно обделили репликами. Каждая из актрис произносит за фильм буквально по 3 фразы.
10. Чтобы снять сцену, где "Дед" пришибает голову Салеху дверью, в стену вбили специальный страховочный гвоздь, к которому прицепили цепочку, чтобы дверь остановилась в нужный момент, не навредив самому Талгату Нигматулину.
Первые несколько дублей оказались неудачными, поэтому режиссер потребовал снять еще один. Но во время съемки очередного дубля гвоздь выпал из стены, из-за чего Нигматулин получил мощный удар дверью. Поэтому эмоции актера в тот момент были самыми что ни на сесть настоящими. И именно этот дубль и вошел в финальную версию фильма.
11. Во время съемок одной из сцен актер Джихангир Шахмурадов, сыгравший одного из пиратов, случайно сломал ребро Павлу Ремезову, сыгравшему судового врача.
12. Интересно была снята и сцена, где Салех бил палкой буфетчицу Машу в исполнении Натальи Хорохориной. Снять сцену без применения силы не получалось, так как всё выглядело чересчур фальшиво. Тогда было решено подложить на спину актрисы (под рубашку) свернутый кусок ткани, чтобы смягчить настоящие удары.
Сцена получилась шикарной и весьма правдоподобной, но на следующий день у Хорохориной образовался огромный синяк во всю спину.
Кстати, в титрах фамилию Натальи Хорохориной почему-то написали неправильно - через "А".
13. Большинство сцен было отснято в Крыму в Черном море. Но захват корабля пиратами в начале фильма снимали в Азовском море неподалеку от города Жданов (Мариуполь).
И кстати, Азовское пароходство специально для съемок фильма предоставили два корабля - сухогруз "Фатеж" и теплоход "Адмирал Лунин", которые в фильме получили названия "Нежин" и "Mercury".
Кстати, во время съемок сцены со штурмом сухогруза пиратами, в Ждановский порт зашел итальянский корабль, члены экипажа которого не были предупреждены о съемках фильма. Итальянцы решили, что здесь происходит настоящий захват, поэтому поспешили спуститься в трюм, дабы не попасть под раздачу. Лишь после окончания съемок бедным итальянцам объяснили всю ситуацию.
14. Для создания черного дыма во время захвата корабля "Нежин" пиротехники расставили в разных местах емкости со смолой, которую затем подожгли.
15. Вставить сцену с бритвой придумал сам актер Павел Ремезов. И режиссеру Борису Дурову такая задумка понравилась, ведь таким образом можно было объяснить, почему герои не обрастают щетиной. А заморачиваться с дополнительным гримом уж точно никто не хотел.
16. Актер Рейно Айрен, сыгравший Мастера, щеголял во время съемок в своих собственных костюмах, которые ему сшили на заказ.
17. Расстояние от берега до корабля было чересчур большим, поэтому допрыгнуть было нереально. Для того, чтобы воплотить такой прыжок на экране пришлось снимать два разных дубля. В первом дубле Еременко прыгал в воду, а во втором он уже цеплялся за ограждение.
Как рассказывал сам Еременко, во время съемки данной сцены он чуть не погиб. Дело в том, что когда он прыгнул в воду, его начало затягивать под лопасти. Но благо, ему удалось выплыть.
Правда, позже оператор фильма рассказал, что это просто шутка, которая была придумана, чтобы повысить интерес к фильму.
18. Определенную часть сцен Николай Еременко должен был проходить с голым торсом, поэтому немало времени он уделял жиму лёжа, чтобы постоянно держать себя в форме. Причем, порой он это делал прямо во время съемок, пока его самого не было в кадре
Даже итальянцы, заплывшие в порт и увидевшие сцену нападения на корабль, были удивлены, что во время захвата кто-то спокойно отжимается на палубе в сторонке.
19. По рассказам членов съемочной группы одна из мин (естественно, муляж) уплыла в море, и ее так и никто не смог обнаружить. Администрация фильма сообщила об этом руководству Черноморского флота, из-за чего разгорелся большой скандал. Но в итоге муляж мины так и не был обнаружен. Может быть и по сей день эта фальшивая мина плавает где-то в море, а может это очередная байка для рекламы фильма.
20. После того как фильм был готов, его отправили на одобрение в ЦК ВЛКСМ, но там данную картину сочли вредной из-за большого количества драк, зарубежных алкогольных напитков и т.д.
И возможно фильм так и не вышел бы на экраны, если бы его не посмотрел Леонид Ильич Брежнев. Генсеку настолько понравился этот фильм, что он не только дал добро на его прокат в кинотеатрах, но и рекомендовал это сделать как можно скорее.
21. Во время проката фильм посмотрело более 87 миллионов человек, благодаря чему картина "Пираты XX века" стала самой кассовой лентой Советского кинопроката. С тех пор ни один Советский фильм так и не смог переплюнуть этот показатель.
Зрители штурмовали кинотеатры с самого утра, так как билеты было достать практически нереально. Это был определенно успех, которого могло бы и не быть, если бы цензура не пропустила фильм.
22. После успеха фильма "Пираты XX века" Станислав Говорухин решил сделать продолжение "Пиратов XX века", и даже пригласил на главные роли Николая Еременко младшего и Талгата Нигматулина. Но актеры, прочитав сценарий, дружно отказались, так как он им просто не понравился.
Тогда Говорухин решил переделать сценарий под других актеров, а также обрубить все связи с "Пиратами XX века". Данная картина получила название "Тайны мадам Вонг", но она не смогла даже близко приблизиться к успеху "Пиратов XX века".
Источник:
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И еще... жим лежа и отжимания это немного совсем разные вещи... )
Помню, сходил на Солярис И удивлялся, для чего снимают подобную муть ( как и Сталкер), а Пиратов - единственный фильм на все 70 лет ссср
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Когда уже закончатся эти тупые пропагандистские штампы? Какая цензура? Авторы не на свои деньги фильм создавали. Сознание осуществляла государственная киностудия на бюджетные деньги и государственные ресурсы. Соответственно за сценарий и всё производство отвечали киностудия и государство - они собственники кинофильма в полном объеме на всех зтапах создания. Соответственно, какой сценарий, как должнен сниматься фильм - это в итоге в компетенции киностудии и государства как с юридической и производственной, так и творческой стороны. С любой стороны. Различные этапы творческой приемки и редактуры - это стандартная процедура не только на государственных киностудиях, но и частных во всём мире. И только тупые либеральные антисоветские и русофобские пропагандоны, как зомби, это не понимают и постоянно льют свои тупые штампы. Ну, тупые.