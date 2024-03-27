Как снимали культовый сериал "Секретные материалы": кадры со съемок и интересные факты о сериале

Ох, как же я обожал в детстве сериал "Секретные материалы". Да и в школе мы с друзьями то и дело обсуждали наиболее понравившиеся эпизоды. Ну а та самая музыка из заставки и по сей день вызывает у меня ностальгические мурашки по всему телу.
1. Когда Крис Картер писал сценарий к "Секретным материалам" для канала "FOX", он вдохновлялся такими мистическими проектами как "Детективное агентство Лунный свет" и "Колчак. Ночной охотник". В частности, отношения между Малдером и Скалли очень сильно напоминали отношения Дэвида Эддисона и Мэдлин Хейз из "Детективного агентства Лунный свет".
Также, на создание сериала Криса Картера вдохновил доклад профессора Джона Мака из Гарвардского университета, который утверждал, что примерно 3% населения США верят в то, что их похищали инопланетяне.
2. На роль Фокса Малдера пробовались такие известные актеры как Адам Болдуин и Брюс Кэмпбелл. Хотя, если честно, мне сегодня было бы трудно представить того же Брюса Кэмпбелла в роли Фокса Малдера. Но в итоге главную роль получил именно актер Дэвид Духовны, хотя он и не очень нравился самому Крису Картеру.
Как рассказывал сам Духовны, на пробы он пришел в галстуке, на котором были изображены поросята. И по сей день Дэвид Духовны считает этот галстук своим талисманом.
3. После многочисленных проб на роль агента Скалли, Крис Картер понял, что с этой ролью никто не справится лучше 24-летней актрисы Джилиан Андерсон. Этот момент немного разочаровал Дэвида Духовны, так как он (да и другие тоже) хотел видеть в роли своей напарницы длинноногую и пышногрудую блондинку. Но Картер был резко против, поэтому сделал всё, чтобы роль досталась именно Джилиан..
Образ Скалли, кстати, был основан на агенте Кларисе Старлинг из фильма "Молчание ягнят", роль которой исполнила известная актриса Джоди Фостер.
Со временем Джилиан Андерсон даже предложили роль агента ФБР в фильме "Молчание ягнят 2". Она, конечно же, с радостью бы приняла такое предложение, но по условиям контракта она не имела права играть агента ФБР нигде, кроме сериала "Секретные материалы".
4. В своем резюме Джилиан Андерсон наврала о своем возрасте, написав, что ей 26 лет, а не 24. Она считала, что этот возраст выглядит более солиднее, и у нее будет больше шансов пройти пробы.
5. Рост актрисы Джилиан Андерсон составляет 160 сантиметров, тогда как рост Дэвида Духовны - 183 сантиметра. Столь огромная разница в возрасте стало проблема для съемок совместных сцен актеров, так как когда они находились вместе в одном кадре, то смотрелись весьма неорганично.
Тогда было принято решение во время подобных сцен ставить Джилиан Андерсон на специальную небольшую платформу, чтобы снизить эту разницу в росте.
По признанию актрисы, она боялась сильно войти в роль и упасть с платформы. Но к счастью ничего подобного ни разу таки не произошло.
6. Картер планировал снимать свой многосерийный фильм в Лос-Анджелесе, но из-за того, что он не мог найти достойный лес, который требовался по сюжету, съемочной группе пришлось отправиться в Ванкувер (Канада), где с лесом никаких проблем не было.
Таким образом первые пять сезонов были именно в Ванкувере, ну а потом (начиная с шестого сезона) съемки перенеслись в Лос-Анджелес, где изначально и планировалось снимать сериал.
7. Удостоверения агентов Малдера и Скалли отличались от реальных удостоверений ФБР. Дело в том, что подделка удостоверений ФБР являлась серьезным преступлением, даже если такие подделки создаются для съемки фильма.
Тогда киношники решили немного изменить надпись внутри круга на документе. В оригинале там должно быть написано "Департамент юстиции. Федеральное бюро расследований", тогда как в фильме мы можем разглядеть надпись "Департамент расследований. Бюро юстиции". Даже слово "Федеральный" было убрано с документа, тогда как сама аббревиатура FBI осталась нетронутой. Да и какая разница? Все равно никто не будет вчитываться.
8. Несмотря на то, что сериал "Секретные материалы" имеет возрастные ограничения "12+", одна серия под названием "Дом" (4-й сезон, 2-я серия) имеет возрастные ограничения "18+".
9. Как и в случае с сериалом "Байки из склепа", в "Секретных материалах" периодически появлялись как известные всем актеры, так и малоизвестные актеры, которые позже обретут небывалую популярность.
Так, например, в отдельных эпизодах появлялись Райан Рейнольдс, Джек Блэк, Люси Лоулесс и др. В других эпизодах мы могли увидеть Брайана Крэнстона и Аарона Пола, которые позже сыграют главные роли в культовом сериале "Во все тяжкие".
Примечательно, что сценарий ко многим сериям написал Винс Гиллиган, который как раз таки и придумает, а также срежиссирует сериал "Во все тяжкие".
10. В конце 7-го сезона Фокс Малдер был похищен инопланетянами, из-за чего в первой половине 8-го сезона Дэвид Духовны вообще не появлялся, а напарником Скалли стал новый агент по имени Джонн Доггет в исполнении Роберта Патрика, которого многие из нас тут же вспомнили по роли Т-1000 из фильма "Терминатор 2".
Как оказалось, еще перед премьерой 7-го сезона Дэвид Духовны подал в суд на компанию "20-th century FOX", обвинив компанию в том, что из-за нее он лишился миллионов долларов. В итоге спор был урегулирован, а Духовны получил компенсацию в размере 20 миллионов долларов.
После урегулирования данного спора Дэвид Духовны перестал принимать участия в съемках следующего сезона, что сильно напугало Криса Картера, так как он прекрасно понимал, что сериал держится по больше части за счет дуэта Духовны и Андерсон.
В итоге, в сериал было решено ввести нового агента Джона Доггетта, на роль которого пробовалось около сотни актеров, в числе которых снова был Брюс Кэмпбелл, известный по роли Эша по фильму "Армия тьмы". Но в итоге роль досталась Роберту Патрику.
Тем не менее, Дэвид Духовны все же вернулся в с сериал во второй половине 8-го сезона. Правда, многие фанаты были сильно недовольны тем, что роль Духовны была сильно урезана.
11. Сериал прекратил свое существование в мае 2002 года ,когда вышла последняя серия 9-го сезона. И никто уже и не надеялся увидеть новые серии. Но вдруг в 2016, спустя почти 15 лет, году выходит новый десятый сезон сериала. Радости фанатов не было предела, ведь к своим ролям вновь вернулись Дэвид Духовны и Джилиан Андерсон, пусть и немного постаревшие. Правда, сезон был довольно коротким и включал в себя всего 6 серий.
Ну а в 2018 году вышел последний 11-й сезон сериала. По словам Джтилиан Андерсон, это был последний раз, когда она вернулась к роли Даны Скалли.
12. За все время трансляции сериала было выпущено 218 эпизодов, а также 2 полнометражных фильма: "Борьба за будущее" (1998) и "Хочу верить" (2008). Благодаря этому, сериал "Секретные материалы" и по сей день входит в тройку самых продолжительных научно-фантастических сериалов.
13. Уильям Б. Дэвис сыграл главного антагониста по прозвищу "Курильщик", причем как в старых, так и в последних эпизодах сериала. отличительной особенностью персонажа являлось то, что он практически не вынимал сигарету изо рта. Но самое интересное, что до съемок в сериале актер не курил более 20 лет. Но ради съемок в сериале ему пришлось вновь вспомнить о своей старой вредной привычке.
Кстати, изначально Курильщик должен был быть персонажем на одну серию, но в итоге он так всем понравился, что его решили сделать главным антагонистом сериала.
14. По сюжету сериала Малдер верил в инопланетян и прочие потусторонние вещи, тогда как Скалли была скептиком. А вот в реальной жизни у актеров было все в точности наоборот.
15. Крис Картер придумал имена главным героям не случайным образом. Малдер - это девичья фамилия его матери, а Скалли - это фамилия писателя. написавшего первую книгу по уфологии (Фрэнк Скалли). Ну а Фоксом Крис Картер назвал главного героя в честь своего лучшего друга.
16. Еще в первом сезоне Скалли была похищена пришельцами, из-за чего она не появлялась на протяжении двух серий. Это отсутствие было связано с ее беременностью и родами. Из-за этого актриса чуть было не лишилась работы, так как условия контракта были нарушены. Но благо, все обошлось.
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