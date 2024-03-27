Как снимали культовый сериал "Секретные материалы": кадры со съемок и интересные факты о сериале

Также, на создание сериала Криса Картера вдохновил доклад профессора Джона Мака из Гарвардского университета, который утверждал, что примерно 3% населения США верят в то, что их похищали инопланетяне.

2. На роль Фокса Малдера пробовались такие известные актеры как Адам Болдуин и Брюс Кэмпбелл. Хотя, если честно, мне сегодня было бы трудно представить того же Брюса Кэмпбелла в роли Фокса Малдера. Но в итоге главную роль получил именно актер Дэвид Духовны, хотя он и не очень нравился самому Крису Картеру.