22 неизвестных факта о «Тельме и Луизе» - самом конъюнктурном фильме Ридли Скотта, который запустил карьеру Брэда Питта

1. Судьба «Тельмы и Луизы» тесно переплетена с другим хитом 1991 года – «Молчанием ягнят» (22 факта об этом фильме). Далеко не только в плане противостояния на церемонии «Оскар» (счёт 5:1 в пользу «Ягнят»). На роль Луизы рассматривалась Джоди Фостер (Тельма = Мишель Пфайффер), но из-за тормозов в препродакшене она ушла сами догадываетесь куда.

2. «Тельма и Луиза» - один из пяти фильмов за историю кинематографа, который получил сразу две номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль. Но в итоге уступил Джоди Фостер за «Ягнят».

2.1. Ридли Скотт также уступил «Оскара» за «Лучшего режиссёра» Джонатану Демми. Впрочем, позднее Скотт снял сиквел «Ягнят», «Ганнибал» (2001), а Харви Кейтель (Хэл Слокамб) сыграл в приквеле, «Красном драконе» (2002).