22 неизвестных факта о «Тельме и Луизе» - самом конъюнктурном фильме Ридли Скотта, который запустил карьеру Брэда Питта

Драма «Тельма и Луиза» попала на большие экраны в 1991 году. В прокате картина сделала хорошую кассу и получила шесть номинаций на премию «Оскар». Победить «Тельма и Луиза» смогла только в одной категории – лучший сценарий.
1. Судьба «Тельмы и Луизы» тесно переплетена с другим хитом 1991 года – «Молчанием ягнят» (22 факта об этом фильме). Далеко не только в плане противостояния на церемонии «Оскар» (счёт 5:1 в пользу «Ягнят»). На роль Луизы рассматривалась Джоди Фостер (Тельма = Мишель Пфайффер), но из-за тормозов в препродакшене она ушла сами догадываетесь куда.
2. «Тельма и Луиза» - один из пяти фильмов за историю кинематографа, который получил сразу две номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль. Но в итоге уступил Джоди Фостер за «Ягнят».
2.1. Ридли Скотт также уступил «Оскара» за «Лучшего режиссёра» Джонатану Демми. Впрочем, позднее Скотт снял сиквел «Ягнят», «Ганнибал» (2001), а Харви Кейтель (Хэл Слокамб) сыграл в приквеле, «Красном драконе» (2002).
3. Джина Дэвис (Тельма Дикинсон) проявила больше выдержки (актриса вообще склонна сниматься реже, но так, чтобы запомнилось надолго) и ждала съёмок больше года. Поскольку продюсеры всё никак не могли определиться с актрисой на роль Луизы, то в контракте Дэвис было записано исполнение одной или другой роли в зависимости от обстоятельств. Сама Дэвис очень хотела сыграть Луизу.
4. Дэвис вообще сыграла роль влиятельного серого кардинала в кастинге. Сначала на роль Джей Ди Ридли Скотт утвердил Уильяма Болдуина. Но тот быстро спрыгнул к Рону Ховарду на «Обратную тягу», откуда, в свою очередь попёрли Брэда Питта. Тогда на прослушивания с Дэвис стали приглашать других актёров, в том числе Джорджа Клуни и Роберта Дауни (младшего). Клуни вообще считал эту роль на 100% своей и прошёл аж пять кругов ада этапов, но Дэвис никого не желала видеть в этой роли, кроме никому неизвестного Питта.
4.1. Кстати, Кристофер Макдональд (Дэррил) и Джина Дэвис были недолго помолвлены в 1984 г. Именно она порекомендовала его на роль.
5. В этой сцене падение Макдональда было случайностью, то актёр так естественно повёл себя, что Скотт решил оставить в фильме именно этот дубль.
6. Для эротической сцены между Джей Ди и Тельмой Скотт планировал нанять дублёршу для Дэвис и сконцентрироваться на Питте. Можете себе представить негодование актрисы, когда она узнала об этом :) Она категорически, ультимативно и окончательно потребовала вернуть себя в кадр.
6.1. Черновой монтаж эротической сцены длился 15 минут. Зритель до сих пор не увидел его ни в одной из расширенных версий фильма.
7. В зависимости от ситуации зритель видит пять разных кабриолетов Ford Thunderbird: один для обзорных съёмок, второй – для «интерьерных» съёмок, два каскадёрских авто для трюков и ещё один аппарат «на всякий пожарный».
8. Луизу (Сьюзан Сарандон) «тошнило» яичными белками :)
9. Автор сценария Кэлли Хоури писала Луизу с себя, а Тельму – со своей подруги, американской кантри-певицы Пэм Тиллис.
10. Продюсеры низкобюджетного фильма «Нападение красоток-убийц» (1988) обвинили «Тельму и Луизу» в плагиате. Кто-нибудь смотрел эту картину?
11. Музыку за начальными титрами предполагалось пустить в самом конце фильма, но Ридли Скотт был так впечатлён работой Ханса Циммера, что перенёс тему в начало фильма.
12. Другими претендентами на рол пары Тельма+Луиза были: Фрэнсис Макдорманд и Холли Хантер, Мэрил Стрип и Голди Хоун. А давайте проголосуем!
13. Джина Дэвис развелась с мужем (Джеффом Голдблюмом) вскоре по окончании съёмок. Интернет полон слухов об их секретном романе с Брэдом Питтом, но никаких документальных подтверждений, в особенности от самих актёров, нет.
14. Адрес мотеля в Оклахоме, в котором Луиза встречается с Джимми - настоящий. Но сейчас там уже совсем не пахнет мотелем, там находится магазин запчастей.
15. Солист рок-группы в арканзасском баре – американский певец Чарли Секстон. И исполняет он свою песню «Badlands».
16. Ридли Скотт заплатил Кэлли Хоури за сценарий $500 тыс. Это был первый сценарный опыт Хоури. С тех пор она ничего заметного не создала. Но получила непростой «Оскар» за эту работу: она стала первой женщиной-обладательницей награды, написавшей сценарий в одиночку.
17. Во время съёмок в придорожном баре массовка прилично надралась. Дэвис и Сарандон в кадре тоже под изрядной дозой текилы.
17.1. Майкл Мэдсен вспоминал, что во время съёмок они с Питтом регулярно накуривались. Мэдсен философски замечал: «каждый актёр находит свой собственный путь к персонажу».
18. Для роли Дэррила Кристофер Макдональд набрал 10 кг.
19. В фильме нет ни единого кадра с Большим Каньоном. Вместо этого зрителя насладили тоже весьма впечатляющими пейзажами из национального парка «Мёртвая лошадь» (штат Юта).
19.1. Никаких арканзасов и оклахом в кадре тоже нет. Это Калифорния и Юта.
20. Простите за бородатость :) но в начале 90-х для отслеживания номера телефона не нужно было ждать несколько минут. Это происходило мгновенно.
21. Гонорар Брэда Питта - $6 тыс. Через пять лет он заработал $10 млн за роль в фильме «Спящие».
22. Бюджет фильма - $16,5 млн, кассовые сборы – $45,4 млн.
Бонус-факт: альтернативная концовка фильма
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