Как снимали фильм "Спартак" (1960): кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Конечно, это вовсе не значило, что с людьми из черного списка никто не работал. Просто продюсеры оформляли таких людей как правило под другими именами. Да и работа сценаристов из черного списка обходилась продюсерам гораздо дешевле из-за их статуса.

Но что касается Далтона Трамбо, то Кирк Дуглас заплатил ему полноценный гонорар, который получали легальные сценаристы. Более того, Трамбо был указан в титрах не под вымышленным именем, а под своим собственным, несмотря на то, что студийные боссы боялись, что из-за этого фильм может пострадать.

Режиссер Стэнди Кубрик даже предложил вписать себя в качестве сценариста, но Кирк Дуглас посчитал это оскорблением и отказался от этой идеи.

3. Следующим этапом был поиск студии, которая займется производством фильма. И тут начались новые проблемы. Кирк Дуглас начал переговоры с компанией "United artists", но боссы студии сообщили, что они уже анонсировали фильм "Гладиаторы", который будет примерно на ту же тематику.