Как снимали фильм "Спартак" (1960): кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Фильм "Спартак" (1960) с Кирком Дугласом в главной роли мало кого оставил равнодушным.
1. Все началось с того, что Кирк Дуглас узнал о съемках высокобюджетного фильма "Бен Гур", в котором он непременно решил сняться. Но создатели фильма отказали актеру в главной роли, предложив ему роль второстепенного персонажа.
Вот только второстепенная роль Дугласа не устраивала, поэтому он решил снять свой собственный фильм с собой любимым в главной роли. В итоге Дуглас остановил свой выбор на экранизации книги Говарда Фаста "Спартак". Он купил права на экранизацию, а также нанял Говарда Фаста в качестве сценариста, чтобы тот адаптировал книгу под фильм.
2. Несмотря на то, что адаптацией занимался сам автор книги Говард Фаст, его сценарий получился просто ужасным. Кирку Дугласу даже пришлось пригласить еще одного сценариста Далтона Трамбо. Правда, была одна небольшая проблема. Далтон Трамбо находился в голливудском черном списке из-за своих коммунистических убеждений.
Конечно, это вовсе не значило, что с людьми из черного списка никто не работал. Просто продюсеры оформляли таких людей как правило под другими именами. Да и работа сценаристов из черного списка обходилась продюсерам гораздо дешевле из-за их статуса.
Но что касается Далтона Трамбо, то Кирк Дуглас заплатил ему полноценный гонорар, который получали легальные сценаристы. Более того, Трамбо был указан в титрах не под вымышленным именем, а под своим собственным, несмотря на то, что студийные боссы боялись, что из-за этого фильм может пострадать.
Режиссер Стэнди Кубрик даже предложил вписать себя в качестве сценариста, но Кирк Дуглас посчитал это оскорблением и отказался от этой идеи.
3. Следующим этапом был поиск студии, которая займется производством фильма. И тут начались новые проблемы. Кирк Дуглас начал переговоры с компанией "United artists", но боссы студии сообщили, что они уже анонсировали фильм "Гладиаторы", который будет примерно на ту же тематику.
Узнав об этом, Кирк Дуглас начал впопыхах искать другую студию, чтобы как можно скорее приступить к съемкам и выпустить свой фильм раньше "Гладиаторов".
В итоге знаменитая студия "Universal" дала добро на съемки фильма "Спартак" под своим крылом, но с одним условием - режиссером должен будет стать Энтони Манн, который специализировался на вестернах.
Дугласу не понравилась эта затея, но он согласился, так как хотел поскорее начать съемки.
И примерно через 2 недели после начала съемок Кирк Дуглас уволил Энтони Манна с поста режиссера, предложив двойной гонорар молодому режиссеру - Стэнли Кубрику. Узнав о том, какой гонорар ему заплатят, Кубрик согласился, практически не читая сценарий.
Единственно условие, которое поставил Кирк Дуглас, заключалось в том, что Стэнли Кубрик не имел права менять концепцию фильма и вносить правки в сценарий без его согласия.
4. Несмотря на то, что Кирк Дуглас отстоял сценариста Далтона Трамбо, он все же старался не афишировать об этом. Поэтому даже во время съемок Трамбо тайно привозили на съемочную площадку, где он продолжал работать над сценарными правками.
Но несмотря на то, что все это старались держать в секрете, все прекрасно знали, что сценарист из черного списка работает на съемках фильма.
5. При подборе актеров на главные роли Майкл Дуглас ориентировался на национальные признаки. Он сразу решил, что рабов будут играть американцы, а римлян - британцы. Правда, все пошло не совсем по его плану. Ну и конечно же он хотел видеть в своем фильме всем известных актеров, которых обожали зрители.
6. На роль Спартака никаких проб не было, так как Кирк Дуглас сразу решил, что именно он будет играть главного героя.
7. В роли Варинии Кирк Дуглас хотел видеть иностранную актрису. Поэтому он решил предложить эту роль французской актрисе Жанне Моро. Но та не смогла принять участия в съемках.
Тогда Кирк позвал уже немецкую актрису Сабину Бетман, и та согласилась принять участие в съемках.
А вот Кубрику Бетман не понравилась. Он считал, что она как актриса весьма посредственна, из-за чего уволил ее, несмотря на свои ограниченные полномочия. А на роль Варинии Кубрик пригласил британскую актрису Джин Симмонс, которая тут же согласилась на эту роль.
8. Такого персонажа как Антонин не было в изначальном сценарии, но актер Тони Кертис буквально убедил Кирка Дугласа в том, что он просто обязан сняться в этом фильме. Именно поэтому в сценарии прописали нового персонажа специально под Тони Кертиса.
9. Лоуренс Оливье, прочитав о том, что римские полководцы ездили на лошадях без седла, решил последовать их примеру. Правда, из-за отсутствия седла бедный актер то и дело падал с лошади при каждом движении животного.
В итоге, Стэнли Кубрику настолько надоела вся эта "чехарда", что он велел переснять сцены с лошадью без участия лошади. То есть, в кадре, когда Оливье величественно сидит верхом на лошади, актер на самом деле стоял на лестнице, а лошадь снимали отдельно от него.
10. Оператор Расселл Метти был очень недоволен Стенли Кубриком из-за того, что тот постоянно указывал ему, как нужно правильно снимать. Его дико бесило, что какая-то выскочка будет учить его как ставить камеру.
Но самое интересное, что свой первый и единственный "Оскар" Расселл Метти получил именно за фильм "Спартак", и я думаю, не без помощи советов Кубрика.
11. Чтобы контролировать процесс съемок актеров массовки во время батальных сцен, Кубрик приказал сделать несколько сотен пронумерованных табличек. Таким образом он мог дать команду конкретному актеру массовки, чтобы тот лег в правильное положение или подвинулся поближе.
12. Стэнли Кубрик был настолько сильно увлечен съемками, что всегда приходил в одной и той же одежде на протяжении немалого количества дней. В итоге это стало напрягать Кирка Дугласа, из-за чего он велел ему сменить одежду.
13. Одной из самых сложных сцен Крик Дуглас называл сцену на кресте. По его признанию это было безумно тяжело. И когда он узнал, что эту сцену значительно сократили на монтаже, Дуглас пришел в ярость и стал орать на помощника режиссера, после чего просто уволил его.
Как оказалось, именно помощник режиссера позвал съемочную группу на обед, пока Кирк Дуглас мучительно висел на кресте. Поэтому актер и продюсер просто не смог стерпеть то, что все его страдания на кресте были зря.
14. Кстати, по доработанному сценарию Трамбо Спартак должен был попасть на крест уже будучи мертвым. Но Кубрик решил, что это будет очень плохим ходом. Поэтому, он предложил Кирку Дугласу повесить Спартака на крест живым, чтобы он смог увидеть своего сына.
Дугласу такой ход понравился и в итоге данная сцена была снята именно так. Правда, сам Трамбо был в ярости от того, что его сценарий переделали на ходу без его ведома, так как по его мнению это было неправильно.
15. Не обошлось во время съемок и без травм. Во время съемки сцены, когда Спартак окунул Марцелла лицом в чан с супом, Кирк Дуглас не рассчитал силы, из-за чего актер Чарльз Макгроу сломал челюсть.
Но несмотря на резкую боль от сломанной челюсти, Макгроу не остановил съемки, а доиграл сцену до конца, чтобы не запороть дубль.
А в во время съемки сцены боя на деревянных мечах Кирк Дуглас опять не рассчитал силы и сломал ребро каскадеру.
16. Несмотря на то, что съемки проводились в основном в США, некоторые батальные сцены снимались в Европе, а именно в Испании. Кирк Дуглас обосновывал это тем, что так вышло дешевле.
И кстати, для съемки этих самых батальных сцен было привлечено порядка 8000 реальных солдат испанской армии, которые изображали как гладиаторов, так и римских легионеров.
17. Из-за актрисы Джин Симмонс съемки фильма пришлось задержать на месяц. Она попала на операцию в связи с проблемами гинекологического характера. Это очень беспокоила Дугласа, ведь он не хотел растягивать съемочный процесс, увеличивая бюджет фильма.
18. Осенью 1960 года фильм "Спартак" вышел на больших экранах. Премьера фильма состоялась в Нью-Йорке. Представителям организации "Американский легион" не понравилось то, что сценаристом фильма был коммунист, поэтому они решили бойкотировать показ фильма, разослав более 17 тысяч писем и листовок с призывом не смотреть данную ленту.
Правда, это им не помогло, тем более, что на просмотр картины заглянул и сам президент США Джон Кеннеди, что очень положительно отразилось на самом фильме. Более того, после показа фильма голливудский черный список, в котором числился сценарист Далтон Трамбо, был ликвидирован, что Кирк Дуглас считал огромной победой.
19. Из-за цензуры было вырезано или сокращено немало сцен. Как я упоминал ранее, была вырезана немалая часть сцены с распятием, ибо цензоры посчитали, что нельзя показывать столь долго мучения главного героя.
Также, из фильма были вырезаны сцены с обнаженной Джин Симмонс во время купания, сцены, где Гракх и Цезарь посещают трущобы, и конечно же сцена разговора Красса и Антонина про устрицы и улитки, которая содержала ЛГБТ-подтекст.
20. При бюджете в 12 миллионов долларов фильм "Спартак" собрал 90 миллионов (из них 30 миллионов пришлось на американский прокат). Определённо, это был успех.
21. После премьеры фильма Кирк Дуглас шутил, что производство фильма "Спартак" длилось дольше, чем само восстание Спартака.
22. Фильм "Спартак" получил 6 номинаций на премию "Оскар", но забрал себе 4 статуэтки, а именно за лучшую операторскую работу, лучший дизайн костюмов, лучшая роль второго плана (Питер Устинов) и лучшую работу художника-постановщика.
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