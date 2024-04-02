Как снимали детективный сериал "Коломбо": кадры со съемок и 15 интересных фактов о сериале

Правда, сам Коломбо изначально создавался вовсе не для сериала, а для театральной постановки, которая получила название "Убийство по рецепту". Главную роль самого Коломбо в постановке играл актер Томас Митчел.

2. Понимая, что на одной постановке далеко не уедешь, Линк и Левинсон решили попробовать пробиться на телевидение, сделав фильм про Коломбо. Друзья написали сценарий для фильма и отправили его на студию "Universal". Студия приняла этот сценарий, а телеканал NBC дал добро на трансляцию данной ленты.

3. На момент начала съемок фильма актер Томас Митчел, игравший Коломбо в постановках, уже умер, поэтому Линку и Левинсону нужен был новый актер на эту роль.