Как снимали детективный сериал "Коломбо": кадры со съемок и 15 интересных фактов о сериале

Детективный сериал "Коломбо" был снят еще в 60-70-х годах прошлого века, но он был настолько популярен, что зрители смотрели его и в 90-е, и в 00-е.
1. Если бы не Фёдор Михайлович Достоевский, то возможно никакого лейтенанта Коломбо и не было бы. Именно Порфирием Петровичем из романа "Преступление и наказание" вдохновлялись Уильям Линк и Ричард Левинсон, когда придумывали Коломбо. Хотя, стоит учесть, что помимо Достоевского, авторы вдохновлялись произведениями непревзойденного Альфреда Хичкока.
Правда, сам Коломбо изначально создавался вовсе не для сериала, а для театральной постановки, которая получила название "Убийство по рецепту". Главную роль самого Коломбо в постановке играл актер Томас Митчел.
2. Понимая, что на одной постановке далеко не уедешь, Линк и Левинсон решили попробовать пробиться на телевидение, сделав фильм про Коломбо. Друзья написали сценарий для фильма и отправили его на студию "Universal". Студия приняла этот сценарий, а телеканал NBC дал добро на трансляцию данной ленты.
3. На момент начала съемок фильма актер Томас Митчел, игравший Коломбо в постановках, уже умер, поэтому Линку и Левинсону нужен был новый актер на эту роль.
Изначально рассматривалась кандидатура актера Бинга Кросби, так как авторам очень понравилась игра актера в фильме "Человек в огне", но сам Бинг Кросби прислал им письмо с вежливым отказом, объяснив, что во-первых он на пенсии и хочет играть в гольф, а во-вторых, он не хочет связываться с телевидением, так как считает это вечные крысиные бега.
Тогда они решили попробовать на эту роль актера Ли Джея Кобба. Но узнав о его алкогольной зависимости, Линк и Левинсон решили, что с ним будет очень много проблем. Тогда они решили поискать еще.
И тут совершенно случайно и очень удачно Уильяму Линку позвонил актер Питер Фальк, который сказал, что прочитал сценарий, и теперь безумно хочет сыграть это роль. Также, Линк отметил, что в разговоре Фальк пошутил, что готов убить кого угодно ради этой роли.
И когда актер пришел на пробы, он настолько превосходно отыграл Коломбо, что понравился всем, благодаря чему и получил эту роль.
Позже, Линк рассказывал, что он очень рад, что они взяли на эту роль именно Фалька, так как другие кандидаты слишком рано ушли из жизни, и им пришлось бы искать нового актера на главную роль (что стало бы большой проблемой), а то и вовсе закрывать сериал.
4. Когда Питеру Фальку было всего три года, в его глазу образовалась опухоль, из-за чего ему пришлось удалить глаз. Всю свою жизнь Питер проходил с искусственным глазом. Впрочем, это никак не помешало его развитию и карьере. Сам же Питер рассказывал, что он никогда не чувствовал себя инвалидом, а его прищур даже стал его "визитной карточкой".
В одной из серий даже обыгрывается этот момент, когда Коломбо говорит: "Пойдемте со мной. Три глаза лучше чем один".
5. Перед началом съемок второго сезона продюсеры телеканала NBC решили, что у Коломбо просто обязан быть помощник. Правда, авторы и сам Питер Фальк этого совсем не хотели.
Но из-за того, что продюсеры настаивали на напарнике, авторам пришлось пойти на уступки. В итоге обе стороны пришли к согласию, сделав напарником Коломбо собаку, что, правда, не понравилось самому Фальку.
Но когда Фальк увидел старого Бассет-хаунда, то он просто "влюбился" в этого пса. Но пес был на столько старым, что умер по окончании второго сезона.
К следующему сезону для Коломбо подобрали более молодого бассет-хаунда, но Питер Фальк все равно очень скучал по своему старому другу.
Ну а для того, чтобы новый пес выглядел как предыдущий, его пришлось специально гримировать, на что уходило примерно 20 минут в день.
6. Питер Фальк сам создавал образ Коломбо. Более того, он снимался в своей собственной одежде. Он пришел на съемки в странном помятом плаще, и в итоге этот образ так понравился создателям, что плащ стал визитной карточкой персонажа.
Однажды, Питер решил пообедать в кафе, и направился туда прямо в этой самой одежды. В итоге сотрудники заведения приняли его за бездомного.
Правда, с учетом того, что Фальк снимался в этом плаще 25 лет (с перерывами), он сильно износился, поэтому со временем его пришлось заменить.
7. После выхода первых двух фильмов, режиссерское кресло предложили молодому и никому неизвестному начинающему режиссеру Стивену Спилбергу. Но сам Питер Фальк был против кандидатуры Спилберга в виду его молодости и неопытности. Он еще просто не знал, что Спилберг снимет такие хиты как "Челюсти", "Инопланетянин", "Парк Юрского периода" и др.
Тогда Линк и Левинсон предложили Фальку посмотреть работы молодого режиссера. На тот момент он не выпустил еще ни одного фильма, а работал лишь режиссером эпизодов в сериалах. После просмотра работ Спилберга Питер Фальк был настолько сильно впечатлен работой молодого режиссера, что он дал добро на его кандидатуру и даже сказал, что Спилберг слишком уж хорош для фильма про Коломбо. В итоге режиссером третьего эпизода стал именно Спилберг, режиссерские приемы которого потом использовали режиссеры других эпизодов сериала.
Ну а спустя всего несколько лет, Стивен Спилберг снял свой первый кинофильм "Челюсти" (1975), который получил три "Оскара" и даже номинировался в категории "Лучший фильм".
8. Если собаку для фильма гримировали по 20 минут в день, то самому Питеру Фальку в этом плане было гораздо проще. Его вообще не гримировали. Все, что от него требовалось, так это то, чтобы он приходил на съемки помятым и неухоженным.
9. По словам продюсеров с Питером Фальком было довольно трудно работать, так как он постоянно вступал в споры по поводу сценария и даже мог прикинуться больным, чтобы задержать съемки поставить продюсеров в безвыходное положение.
Более того, Фальк старался контролировать практически все процессы. Он даже заходил в монтажную, чтобы посмотреть, что там у них в итоге получилось.
В итоге Фальк настолько сильно всех достал, что от него просто прятали сценарные наработки для новых серий под замок, а также закрывали монтажную, чтобы он не мешал рабочему процессу.
Все это привело к тому, что в 1977 году актер покинул сериал, из-за чего съемки пришлось прекратить. Но спустя 12 лет с Фальком удалось договориться, и съемки сериала продолжились. В итоге сериал "Коломбо" просуществовал до 2003 года, после чего был закрыт окончательно.
10. Порой, авторам не хватало идей для новых эпизодов, поэтому они привлекали к этому процессу своих друзей и не только. Однажды на съемочную площадку заглянул режиссер Ларри Коэн, чтобы просто поздороваться и спросить "Как дела?". Но в итоге Линк и Левинсон припахали его к написанию сценария, и Коэн согласился подумать над идеями. Таким образом Коэн принял участие в написании сценария для двух серий.
11. После выхода первого фильма "Убийство по рецепту" в 1968 году, он сразу же попал в топ-10 самых просматриваемых телевизионных фильмов. И казалось бы, нужно снимать продолжение. Но по каким-то никто не торопился снимать продолжение.
Лишь в 1971 году вышел новый фильм про лейтенанта Коломбо под названием "Выкуп за мертвеца". Именно после его выхода было решено снимать не просто фильмы, а регулярный детективный сериал.
12. Вдохновение для новых эпизодах авторы искали в самых неожиданных местах. Например, однажды они просто листали телефонный справочник, чтобы найти там что-то подходящее. Именно там они увидели страницу со списком телефонов профессиональных фокусников. И тут у них возникла идея сделать главного злодея фокусником, который когда-то был офицером СС.
13. Несмотря на то, что Питер Фальк часто вмешивался в съемочный процесс и спорил со всеми подряд, он всегда отзывался о сериале только в положительном ключе. По его словам, он был благодарен всем причастным за то, что он мог играть Коломбо на протяжении 25 лет.
14. Удивительно, но ни в одной серии ни разу не упоминалось имя Коломбо. Создатели намеренно пошли на этот ход, чтобы сделать лейтенанта более загадочным.
15. Со своей второй женой Широй Дениз Питер Фальк познакомился во время съемок сериала "Коломбо." В общей сложности Шира сыграла 6 разных персонажей в шести эпизодах.
Источник:
- Как снимали фильм "Роман с камнем": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Блеф" с Адриано Челентано: 12 интересных фактов о фильме
- 22 неизвестных факта об «11 друзьях Оушена», которых на самом деле было только 10
- Как снимали фильм "Телохранитель": кадры со съемок и интересные факты о фильме
- Как снимали сериал "Поющие в терновнике": 12 интересных фактов
Он еще и во флоте послужить успел, правда, в торговом, на военный его не взяли.
"Однажды ко мне на палубе подошел матрос и сказал, мол, как такие юнцы вроде меня попадают на флот. Я ему ответил, что у меня есть небольшие физические проблемы. Затем вытащил два зуба (у меня стоял мост) и положил перед ним. К зубам добавил стеклянный глаз. Потом начал делать вид, будто отстегиваю ногу, но бледный собеседник поспешил удалиться. Ну и вид был у того матроса" - смеется Питер Фальк.
Но, по-моему, в сериале она ни разу не появилась.
Мне до сих пор не известно, женат Коломбо или просто всем врал про жену.