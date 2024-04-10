Полицейские проверят супругов-экзорцистов из Башкирии, которые поджигают людей и разговаривают с демонами

Супруги не только поджигают людей, но и учат это делать других за деньги.
В социальных сетях завирусился ролик, на котором две людей изгоняют бесов из третьего. Судя по видео, бес попался довольно общительный и послушный, изгнать его удалось. Послу публикации видео в Telegram-канале SHOT, МВД Башкирии начало доследственную поверку.
Оказалось, пара с видео - супруги из Башкирии и своим ремеслом они зарабатывают очень неплохие деньги, поджигая людей и изгоняя из них бесов. 25-летняя Карина Кочеткова, которая сама себя называет не иначе как "матерью огня" и "белой ведьмой", и её муж Никита занимаются этим уже довольно долго. Настолько, что готовы обучать других людей, как поджигать клиентов и изгонять из них деньги (бесов). К слову сказать, один сеанс изгнания стоит 40 тысяч, а обучение - 160 тысяч.
Девушка считает, что избавила тела уже более чем 200 человек от «подселенцев», которых те якобы подхватили на кладбищах, вечеринках и встречах с завистливыми подружками.
Ролики со своих обрядом супруги выкладывают в социальных сетях. Карина описывает предоставляемые ими услуги как "огненный массаж" и утверждает, что у всех клиентов требует справку из психиатрии, чтобы подтвердить отсутствие у них психических заболеваний. Также заботливая экзорцистка предупреждает, что процедура не предназначена для людей с сердечными проблемами. А как им быть? Видимо, придётся уживаться с бесами.
На самом деле есть такой китайский массаж, называется “огненный дракон”. Но во время процедуры кладбищенских бесов не изгоняют, а просто прогревают тело.
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путь психиатры проверят и приступят к лечению )))
И не полицейским, а специалистам по психиатрии
ну откуда берутся дебилы?