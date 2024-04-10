FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Инфоцыгане 81 пост • 6 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Инфоцыгане
Полицейские проверят супругов-экзорцистов из Башкирии, которые поджигают людей и разговаривают с демонами

Полицейские проверят супругов-экзорцистов из Башкирии, которые поджигают людей и разговаривают с демонами

Автор:
10 апреля 2024 18:37
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Видео   бесы   изгнание беса   магия   полиция   фото   экзорцизм   
956
3
1

Супруги не только поджигают людей, но и учат это делать других за деньги.

В социальных сетях завирусился ролик, на котором две людей изгоняют бесов из третьего. Судя по видео, бес попался довольно общительный и послушный, изгнать его удалось. Послу публикации видео в Telegram-канале SHOT, МВД Башкирии начало доследственную поверку.

Оказалось, пара с видео - супруги из Башкирии и своим ремеслом они зарабатывают очень неплохие деньги, поджигая людей и изгоняя из них бесов. 25-летняя Карина Кочеткова, которая сама себя называет не иначе как "матерью огня" и "белой ведьмой", и её муж Никита занимаются этим уже довольно долго. Настолько, что готовы обучать других людей, как поджигать клиентов и изгонять из них деньги (бесов). К слову сказать, один сеанс изгнания стоит 40 тысяч, а обучение - 160 тысяч.


Девушка считает, что избавила тела уже более чем 200 человек от «подселенцев», которых те якобы подхватили на кладбищах, вечеринках и встречах с завистливыми подружками.

Ролики со своих обрядом супруги выкладывают в социальных сетях. Карина описывает предоставляемые ими услуги как "огненный массаж" и утверждает, что у всех клиентов требует справку из психиатрии, чтобы подтвердить отсутствие у них психических заболеваний. Также заботливая экзорцистка предупреждает, что процедура не предназначена для людей с сердечными проблемами. А как им быть? Видимо, придётся уживаться с бесами.

На самом деле есть такой китайский массаж, называется “огненный дракон”. Но во время процедуры кладбищенских бесов не изгоняют, а просто прогревают тело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Инфоцыгане"
Метки: Видео   бесы   изгнание беса   магия   полиция   фото   экзорцизм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Головасыр коричнештанник Час назад
а зачем полицейским то проверять, они эксперты в экзорцизме?
путь психиатры проверят и приступят к лечению )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Руслан 9 минут назад
Надо не экзорцистов проверять, а их клиентуру.
И не полицейским, а специалистам по психиатрии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей 12 минут назад
ска.. вроде живем в такое замечательное время, в космос вышли, спутники летают, цифра планету опутала, даже в захудалых африканских странах смартфоны есть.. информация легкодоступна, только спроси у гугла, яндекса..
ну откуда берутся дебилы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
AzuveR 47 минут назад
"Карина Кочеткова, которая сама себя называет не иначе как "матерью огня" и "белой ведьмой" А муж почему без погоняла ? Или "чёрный буй белой ведьмы" плохая кличка,для него ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4914 постов (4700 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352990



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.
В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.
Набирающие популярность в сообществах
Скайнет всё ближе. 9 роботов, которые трудятся в Москве⁠⁠
Скайнет всё ближе. 9 роботов, которые трудятся в Москве⁠⁠
Львовские корни Лелика и Болика
Львовские корни Лелика и Болика
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#факты#интересное#авто аварии#Автовсячина#милота#фильм#подборка
#животные#автомобили#машина#люди#аварии#дети#Россия#позитив#кот#собака
#Прикол#автомир#интересно#история#ДТП#забавно#кино#Реакция#конфликт#улыбнуло
Антидепрессивные советы Антидепрессивные советы В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ Суд осудил жительницу Нижнего Новгорода из-за радужных серёжек на 5 суток, но дело не только в них Суд осудил жительницу Нижнего Новгорода из-за радужных серёжек на 5 суток, но дело не только в них Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Сотрудники института русского языка выдавали мигрантам фальшивые сертификаты Сотрудники института русского языка выдавали мигрантам фальшивые сертификаты

На что жалуетесь?

Вернуться