Полицейские проверят супругов-экзорцистов из Башкирии, которые поджигают людей и разговаривают с демонами

Оказалось, пара с видео - супруги из Башкирии и своим ремеслом они зарабатывают очень неплохие деньги, поджигая людей и изгоняя из них бесов. 25-летняя Карина Кочеткова, которая сама себя называет не иначе как "матерью огня" и "белой ведьмой", и её муж Никита занимаются этим уже довольно долго. Настолько, что готовы обучать других людей, как поджигать клиентов и изгонять из них деньги (бесов). К слову сказать, один сеанс изгнания стоит 40 тысяч, а обучение - 160 тысяч.





Девушка считает, что избавила тела уже более чем 200 человек от «подселенцев», которых те якобы подхватили на кладбищах, вечеринках и встречах с завистливыми подружками.