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Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой

Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой

Автор:
19 января 2024 16:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Суд   волочкова   джигурда   интересное   полиция   фото   шоу бизнес   
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Сначала Волочкова обвинила в сливе Джигурду.

Волочкова на своей личной странице заявила, что обратилась в полицию. Она написала заявление на того, кто слил её видео с Джигурдой в интернет. Теперь полицейские должны выяснить, кто именно выложил видео и привлечь его к уголовной ответственности.

Сегодня мы с адвокатом подали заявление о привлечение к уголовной ответственности лиц за сбор и распространение сведений о частной жизни. Кто это сделал и распространил, установят Правоохранительные органы, - написала Волочкова.

Судя по всему, Волочкова не раскаивается. Она собрала пресс-конференцию в Москве, где заявила, что не понимает, за что её хотят запретить. Приведя в пример "голую вечеринку", Волочкова заявила, что ее невозможно отменить — ее просто не посмеют запретить. И даже если ее добавят в черные списки, она поставит сцену в поле и будет танцевать.

Однако, пока Волочкова с Джигурдой там разбираются, в сети всплыла запись совместного интервью артистов, на котором они открыто говорят о том, как круто развести публику на дешёвый пиар - «сделать вид, будто они в задницу пьяные».

Возможно, они придумали эту идею со сливом личного видео уже тогда. Кстати, интервью было снято в марте 2023 года, а на ролике, который разлетелся по сети, парочка отмечает выход клипа. Клип вышел в феврале 2023 года.

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Метки: Видео   Суд   волочкова   джигурда   интересное   полиция   фото   шоу бизнес   
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28  комментариев
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14k
ron Час назад
еще не весна, но уже всплывает ))
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10k
Trenzel2003 4 минуты назад
сВолочковой явно корона на мозг надавила. Вернее на остатки.
А может у бабушки уже шизофрения началась???
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9k
Zhora 9 минут назад
Да и чёрт с ней! Забыли и забили. Зачем вообще лишний раз вспоминать о ней?
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53k
smakido 11 минут назад
У нее и таких как она есть принцип: любые слухи, что угодно, кроме некролога!
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23k
Слепой Пью 15 минут назад
... мы напишем в Спортлото!...
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25k
Tata 16 минут назад
Как же она задолбала со всеми джигурдами, шпагатами и теми, кто ее на "Фишках" постит постоянно. Извините.
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6k
Alex 21 минуту назад
Ох и страшаня же она
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2k
Мария Коненкова 24 минуты назад
"...поставит сцену в поле и будет танцевать", - да она сейчас уже этим занимается, её основная площадка - уличная сцена в каком-нибудь Задрипащенске, где она выступает бесплатно, типа, благотворительно. Билеты на её шоу "Одержимость", судя по отзывам и собственным словам АВ, также распространяют по предприятиям и учреждениям бесплатно. Так что не велик подвиг.
А насчет подачи заявления - есть популярное высказывание: Главное при проведении расследования - не выйти на самого себя". В сети уже высказывали мнение, что автор "нехорошего поступка" - она сама. Совершила провокацию - собрали пресс-конференцию - привлекла аудиторию - опять уже неделю о ней говорят. Видео старое, выложили сейчас - ищи, кому выгодно.
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4k
Руслан Полчаса назад
За два года настроение общества в значительной степени поменялось. И то, что раньше воспринималось как должное, сейчас вызывает отвращение, злость. А эта пропитая шмара и стареющий фрик Джигурда до сих пор думают, что высосанный из пальца «скандал» повысит их популярность и внимание к их рожам. Всё, тупицы, никому вы нах не нужны. Судитесь сколько влезет, до вас всем пох!
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8k
Влад Полчаса назад
как же надоели эти фрики.... серьёзно. даже уже не бесят, просто скучно, надоело, неинтересно, просто хочется поскорее перелистнуть или переключить. всё. на пенсию.
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30k
Кот Баюн Полчаса назад
а накуя вообще такие видео снимать?
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56k
Опиум для народа Полчаса назад
Кто ставит плюсы покемонкиному пиарному посту, фанаты сволочковой?
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5k
Феликс Дзержинский 37 минут назад
Синее рыло само снимало, а потом когда нализалась в катях, сама выложила видео в интернет и по синей лавочке забыла, а теперь ищет виноватых. Ей пора в жёлтый дом.
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26k
ЦСКА 40 минут назад
"Богиню" и "Мифистофеля" не позвали на голожопую вечеринку, вот они и бесятся....А по хорошему давно пора: одну в наркологическую, другого в психиатрическую клинику с принудительным пребыванием для "тяжелых"!
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286
Катюшка 42 минуты назад
Ей в школу надо, а не в полицию - настолько безграмотно написать заявление - это надо уметь

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19k
Роберт Шекли 46 минут назад
Удивительный факт: все новости про Волочкову вы узнаёте против своей воли
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42k
Сергей 46 минут назад
Да уж пусть застрелятся наконец, если хотят чтоб о них вспомнили.
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16k
GROMOZEKA 50 минут назад
Я тоже хочу заявить в полицию на этого человека.
Нельзя такое распространять.
ТАКОЕ УБЛЮДСТВО
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7k
S__D 51 минуту назад
Придумали они, а слил кто-то другой. Вотжеш засада.. ))
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4k
kuchipachi Час назад
Кто то предлагал аварии в отдельную тему убрать недавно в комментах, а я бы вот такое... (не могу подобрать подходящее слово) убрал куда подальше с глаз.
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35k
Fat Lynx Час назад
Пипец она стремная...
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PokemonKa
Pika-Pika?
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