Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой

Сначала Волочкова обвинила в сливе Джигурду.
Волочкова на своей личной странице заявила, что обратилась в полицию. Она написала заявление на того, кто слил её видео с Джигурдой в интернет. Теперь полицейские должны выяснить, кто именно выложил видео и привлечь его к уголовной ответственности.
Сегодня мы с адвокатом подали заявление о привлечение к уголовной ответственности лиц за сбор и распространение сведений о частной жизни. Кто это сделал и распространил, установят Правоохранительные органы, - написала Волочкова.
Судя по всему, Волочкова не раскаивается. Она собрала пресс-конференцию в Москве, где заявила, что не понимает, за что её хотят запретить. Приведя в пример "голую вечеринку", Волочкова заявила, что ее невозможно отменить — ее просто не посмеют запретить. И даже если ее добавят в черные списки, она поставит сцену в поле и будет танцевать.
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Однако, пока Волочкова с Джигурдой там разбираются, в сети всплыла запись совместного интервью артистов, на котором они открыто говорят о том, как круто развести публику на дешёвый пиар - «сделать вид, будто они в задницу пьяные».
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Возможно, они придумали эту идею со сливом личного видео уже тогда. Кстати, интервью было снято в марте 2023 года, а на ролике, который разлетелся по сети, парочка отмечает выход клипа. Клип вышел в феврале 2023 года.
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А насчет подачи заявления - есть популярное высказывание: Главное при проведении расследования - не выйти на самого себя". В сети уже высказывали мнение, что автор "нехорошего поступка" - она сама. Совершила провокацию - собрали пресс-конференцию - привлекла аудиторию - опять уже неделю о ней говорят. Видео старое, выложили сейчас - ищи, кому выгодно.
Нельзя такое распространять.
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