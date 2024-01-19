Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой

Судя по всему, Волочкова не раскаивается. Она собрала пресс-конференцию в Москве, где заявила, что не понимает, за что её хотят запретить. Приведя в пример "голую вечеринку", Волочкова заявила, что ее невозможно отменить — ее просто не посмеют запретить. И даже если ее добавят в черные списки, она поставит сцену в поле и будет танцевать.