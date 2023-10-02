В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ

В столичном парке Лефортово любители одеваться в костюмы животных напугали бабулю. На всякий случай полицейские провели беседу с подростками и всеми остальными участниками встречи.
Московские любители фурри в воскресенье встретились в парке Лефортово, чтобы пообщаться и показать свои костюмы. Проходящая мимо бабуля заметила разодетую молодёжь, заволновалась и позвонила в полицию. Пенсионерка пожаловалась на шум и добавила, что разодетые подростки могут посягнуть на семейные ценности, пропагандировать ЛГБТ и прочие непотребства.
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Полицейские провели осмотр и не обнаружили никаких флагов и прочей ЛГБТ-атрибутики. На всякий случай они провели беседу с подростками в плюшевых костюмах (всем от 16 до 22 лет), сообщает Mash.
Фурри - это антропоморфные животные из поп-культуры. Чаще всего их можно увидеть в аниме. В России субкультура скромно появилась в конце 1990-х и начале 2000-х годов.
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И не знали, что это экстремизм.
В костюмах тепло, не в Африке, чай, живём.