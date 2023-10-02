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В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ

В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ

Автор:
02 октября 2023 17:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   бабуля   жалоба   интересное   полиция   фото   фурри   
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В столичном парке Лефортово любители одеваться в костюмы животных напугали бабулю. На всякий случай полицейские провели беседу с подростками и всеми остальными участниками встречи.

Московские любители фурри в воскресенье встретились в парке Лефортово, чтобы пообщаться и показать свои костюмы. Проходящая мимо бабуля заметила разодетую молодёжь, заволновалась и позвонила в полицию. Пенсионерка пожаловалась на шум и добавила, что разодетые подростки могут посягнуть на семейные ценности, пропагандировать ЛГБТ и прочие непотребства.

Полицейские провели осмотр и не обнаружили никаких флагов и прочей ЛГБТ-атрибутики. На всякий случай они провели беседу с подростками в плюшевых костюмах (всем от 16 до 22 лет), сообщает Mash.

Фурри - это антропоморфные животные из поп-культуры. Чаще всего их можно увидеть в аниме. В России субкультура скромно появилась в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

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Метки: Видео   Москва   бабуля   жалоба   интересное   полиция   фото   фурри   
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13  комментариев
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56k
zloykoyot 2 часа назад
"...с подростками в плюшевых костюмах (всем от 16 до 22 лет)" В 22 года подростки? Ага. Назвали бы проще - толпа долбообов.
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18k
Александр Полчаса назад
Высылайте пативен с Черными Храмовниками.
Ссылка www.youtube.com
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Раньше маразматический твари всех считал наркоманами , проcтит утками. а сейчас стали наркоманы, прости т утки и геи. Это старое кладбищенское мясо к себе внимание привлекает и пробует окружающим жизнь испортить. . Конечно фури это не моё (мтарый да и не понимаю кайфа ) , но в принципе это не самое страшное из того что делают подростки - молодость это время запасаться интересными историями и приключениями - что мы можем вспомнить ? пьянки поножовщину , как кто-то из друзей от передоза сдох ?? ? или как от мусоров бегали и кореша все таки поехали на зону ?? а некоторым и вспомнить нечего . Так пусть дети бегают в плюшевых костюмах и чаще всего трезвые ибо пить в этом скафандре нереально .
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3k
Артур Котовой 47 минут назад
Сейчас фурри это порно с животными 3d в 90%, так что не удивительно что начинают закрывать
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40
Patiot Час назад
Ничего, недолго им осталось. В среду, 29 сентября, председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил приравнять ЛГБТ, радикальный феминизм, чайлдфри и фурри к экстремистским движениям: «...Их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям Роскомнадзору и так далее». Это, по словам Цыганова, поможет защитить российских детей и подростков от влияния «деструктивного» контента....
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Старая фурия обиделась что её не пригласили на фестиваль фурри. Она подумала что это для таких как она.)))
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150
vitros666 2 часа назад
Толпа тупиковых веток эволюции.
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65
Ultima Yata 2 часа назад
Бабуля ошиблась категоией перверсии
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