Сотрудники института русского языка выдавали мигрантам фальшивые сертификаты

Работники института захотели подзаработать.
Полицейские узнали, что преподаватели и другие сотрудники Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина помогали мигрантам получать виды на жительство. Иностранные гости должны были доказать своё знание русского языка, истории России и законодательства. Судя по всему, учить ничего они не собирались, а благодаря работникам института удавалось получить нужные документы.
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За деньги иностранцам выдавали сертификаты, согласно которым те «владели» русским языком, а также «знали» историю и основы законодательства нашей страны. Во время обысков были найдены деньги, паспорта, пустые сертификаты и другие документы. Во время обысков следователи изъяли всю документацию, причастную к совершенному преступлению.
Обвинение пока не выдвинуто. Следователи собирают всю информацию, подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее мы сообщали, что певец из Таджикистана Садриддин Начмиддин считает, что мигрантам не стоит терпеть унижения, ведь к людям этой национальности сейчас с повышенным вниманием относятся правоохранители. Правда, сам Садриддин живёт в Канаде.
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Не путайте интеллигентов с тридварасами......
Кстати среди шахтёров,я уверен тоже есть интеллигенты.