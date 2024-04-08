Сотрудники института русского языка выдавали мигрантам фальшивые сертификаты

За деньги иностранцам выдавали сертификаты, согласно которым те «владели» русским языком, а также «знали» историю и основы законодательства нашей страны. Во время обысков были найдены деньги, паспорта, пустые сертификаты и другие документы. Во время обысков следователи изъяли всю документацию, причастную к совершенному преступлению.

Обвинение пока не выдвинуто. Следователи собирают всю информацию, подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.