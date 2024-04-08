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Сотрудники института русского языка выдавали мигрантам фальшивые сертификаты

Сотрудники института русского языка выдавали мигрантам фальшивые сертификаты

Автор:
08 апреля 2024 19:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   интересное   мигранты   полиция   русский язык   сертификаты   фото   
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Работники института захотели подзаработать.

Полицейские узнали, что преподаватели и другие сотрудники Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина помогали мигрантам получать виды на жительство. Иностранные гости должны были доказать своё знание русского языка, истории России и законодательства. Судя по всему, учить ничего они не собирались, а благодаря работникам института удавалось получить нужные документы.

За деньги иностранцам выдавали сертификаты, согласно которым те «владели» русским языком, а также «знали» историю и основы законодательства нашей страны. Во время обысков были найдены деньги, паспорта, пустые сертификаты и другие документы. Во время обысков следователи изъяли всю документацию, причастную к совершенному преступлению.

Обвинение пока не выдвинуто. Следователи собирают всю информацию, подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее мы сообщали, что певец из Таджикистана Садриддин Начмиддин считает, что мигрантам не стоит терпеть унижения, ведь к людям этой национальности сейчас с повышенным вниманием относятся правоохранители. Правда, сам Садриддин живёт в Канаде.

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Метки: Видео   интересное   мигранты   полиция   русский язык   сертификаты   фото   
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8k
Alex 2 часа назад
На кол пид**сов!
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14k
Владимир 6 минут назад
Ну вот, сколько уже контор накрыли? 2-3? Так списки или база есть тех кто получил эти сертификаты. Лишайте гражданства и домой. С запретом на въезд. У нас вроде не только взяточников наказывают, но и того кто дал эту взятку!
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23k
Shtoppi Полчаса назад
всех этих сотрудников долбанных сбросить в жерло действующего вулкана. это ж какой мразью надо быть, чтобы дикарям пособничать!?
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28k
ПаганецЪ Час назад
Вот пусть за каждый левый сертификат выложат по 100кр из своего кармана.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Интеллигент в России больше, чем предатель - либерал.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4904 поста (4690 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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