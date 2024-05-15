В Екатеринбурге накрыли бордель, который располагался в доме революционера

Почему они выбрали такое место - неизвестно. С работницами жила собачка.
В квартире революционера Свердлова обнаружили бордель. Об этом со ссылкой на члена муниципальной Общественной палаты Дмитрия Чукреева сообщает Ura.ru. Общественники даже провели контрольную закупку, заявившись в бордель. Они притворились клиентами и заказали проституток. В это время в заведении был ещё один посетитель, три работницы и собачка, сообщает
Mash.
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Когда общественники выяснили, что это всё же бордель, то они вызвали полицию. В это же время туда приехала хозяйка борделя. Она пыталась даже подраться с полицейскими. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Во время разбирательства одна из сотрудниц борделя почувствовала себя плохо — ей вызвали скорую помощь. Остальных отвезли в полицию.
Ural Mash сообщает, что заведение было даже приличным - без вывесок и извращений. Помещение заставили кроватями, диванами и даже установили джакузи.
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Импотентам которые делали "закупку"???
Собачку что, тоже того... в работу запустили?
1. В квартире революционера Свердлова обнаружили бордель
2. В это же время туда приехала хозяйка борделя.
Выход Свердлов - хозяйка борделя.
Если без шуток, обычная жизненная ситуация- найден бордель
А "общественники" - обычные провокаторы, желающие пиара.
Таких борделей, полагаю, много раскрывается и ничего необычного в этом нет.