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В Екатеринбурге накрыли бордель, который располагался в доме революционера

В Екатеринбурге накрыли бордель, который располагался в доме революционера

Автор:
15 мая 2024 18:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   бордель   екатеринбург   полиция   проститутки   собачка   фото   
2883
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Почему они выбрали такое место - неизвестно. С работницами жила собачка.

В квартире революционера Свердлова обнаружили бордель. Об этом со ссылкой на члена муниципальной Общественной палаты Дмитрия Чукреева сообщает Ura.ru. Общественники даже провели контрольную закупку, заявившись в бордель. Они притворились клиентами и заказали проституток. В это время в заведении был ещё один посетитель, три работницы и собачка, сообщает

Mash.

Когда общественники выяснили, что это всё же бордель, то они вызвали полицию. В это же время туда приехала хозяйка борделя. Она пыталась даже подраться с полицейскими. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Во время разбирательства одна из сотрудниц борделя почувствовала себя плохо — ей вызвали скорую помощь. Остальных отвезли в полицию.

Ural Mash сообщает, что заведение было даже приличным - без вывесок и извращений. Помещение заставили кроватями, диванами и даже установили джакузи.

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Метки: Видео   бордель   екатеринбург   полиция   проститутки   собачка   фото   
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22  комментария
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269
Алексей Давыдов 2 часа назад
Не верю что в местной ментовке про это не знали!)
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Выглядит прилично, сутенёр еще и приехала решать вопросы, а не отморозилась, чего было их трогать, разве что не поделились.
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32k
AzuveR Полчаса назад
Лично моё мнение,проституцию нужно легализовать.
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583
Андрей 38 минут назад
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3k
Igor Grishaev 50 минут назад
Пока в [мат] не снесут зиккурат алкашу Ельцину, порядку там не будет
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Ну и кому этот бордель мешал?
Импотентам которые делали "закупку"???
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1k
paranoik_ 2 часа назад
революционер Свердлов
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43k
Сергей 2 часа назад
Ещё неизвестно что находилось в этом домике в 1905-1906г под вывеской РСДРП(б), Ешуа-Соломон Мовшевич тот ещё конспиратор был.
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552
Arts Sitnikov 2 часа назад
Это же на Кирова-Токарей!!! миллион раз там проезжал.. думал музей какой, а Он оно Чё!!)))
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35k
Юр21 2 часа назад
"...три работницы и собачка..."
Собачку что, тоже того... в работу запустили?
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41k
albedo 2 часа назад
Пардон, конечно. Но это какой то прикол получается.

1. В квартире революционера Свердлова обнаружили бордель
2. В это же время туда приехала хозяйка борделя.

Выход Свердлов - хозяйка борделя.


Если без шуток, обычная жизненная ситуация- найден бордель
А "общественники" - обычные провокаторы, желающие пиара.

Таких борделей, полагаю, много раскрывается и ничего необычного в этом нет.
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30k
Егор 2 часа назад
Без извращений? А собачка?
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60k
alertol 2 часа назад
т.е сучек было больше чем предполагалось))))
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5019 постов (4804 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
356106



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