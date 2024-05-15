В Екатеринбурге накрыли бордель, который располагался в доме революционера

Когда общественники выяснили, что это всё же бордель, то они вызвали полицию. В это же время туда приехала хозяйка борделя. Она пыталась даже подраться с полицейскими. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Во время разбирательства одна из сотрудниц борделя почувствовала себя плохо — ей вызвали скорую помощь. Остальных отвезли в полицию.