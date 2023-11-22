"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

А значит, к проверке артиста Генпрокуратурой по статьям "Дискредитация ВС РФ", "Надругательство над госсимволом РФ" и "Нарушение прав на свободу вероисповеданий" может прибавиться как минимум ещё одна за покупку военного билета.





UPD: В сети появилось видео допроса Шарлота. В нём он заявляет, что больше так не будет. Говорит, что паспорт сжёг по ошибке, потому что поддался плохому влиянию