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"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

Автор:
22 ноября 2023 08:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Шарлот   задержание   интересное   полиция   фото   шоу бизнес   
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Летом 2023 года певец Шарлот (известный в узких кругах) сжёг свой паспорт РФ и застрял в Ереване. Он попросил убежище в Украине, но без документов его не пустили на рейс Ереван-Киев. Он обратился к подписчикам, чтобы те помогли ему вернуться в Россию. Судя по всему, они помогли.

Эдуард Шарлот, участнику шоу "Песни на ТНТ", летом 2023 года, находясь в Ереване, на камеру сжёг свой российский паспорт и заявил, что не считается себя гражданином РФ и теперь ждёт "приглашения" в Киев. План, надёжный как швейцарские часы, провалился. Без паспорта Шарлот не смог покинуть Ереван.

В Армению я прилетел по внутреннему паспорту, который сжёг. Просился в Киев, но там молчат. Из аэропорта не выпускают без документов, вообще никуда не выпускают. У меня нет другого паспорта, что теперь делать?, - жаловался в социальных сетях Эдик.

После этой выходки певец снял ещё много видео, дискредитирующих всё и вся. Он "бросил вызов Путину", записав видео с показательным уничтожением портрета президента Российской Федерации, а так же кучку пошлых видосиков. Но, несмотря на всё это, осенью Эдик уже готов был вернуться в Россию, внезапно осознав себя патриотом. Он принялся собирать донаты на билет.

Сбор удался и менестрель отправился в родную страну.

Цель моего приезда — сражение за русскоязычную культуру, защита великого статуса "Творец", также издание нового альбома под названием "Реинкарнация" [по контексту не касающегося политической рутины], – написал Шарлот в соцсети.

Ночью 22 ноября бойца за русскоязычную культуры задержали в Пулково. Видео с артистом в наручниках облетело соцсети.

Музыканту могут грозить обвинения в дискредитации ВС РФ, надругательстве над госсимволом и нарушении прав на свободу вероисповеданий, уточняет SHOT. Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы за все эти деяния. Ну и денежный штраф, конечно.

А ещё у Шарлота могут быть проблемы из-за того, что он купил военный билет, сообщает Mash. Медкомиссия самарского военкомата обнаружила у него продольное плоскостопие 3-й степени. Но есть нюанс - у Шарлота уже был военный билет. Им он хвастался задолго до медкомиссии.

А значит, к проверке артиста Генпрокуратурой по статьям "Дискредитация ВС РФ", "Надругательство над госсимволом РФ" и "Нарушение прав на свободу вероисповеданий" может прибавиться как минимум ещё одна за покупку военного билета.


UPD: В сети появилось видео допроса Шарлота. В нём он заявляет, что больше так не будет. Говорит, что паспорт сжёг по ошибке, потому что поддался плохому влиянию

Источник:

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Метки: Видео   Шарлот   задержание   интересное   полиция   фото   шоу бизнес   
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71  комментарий
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1k
Илья 2 часа назад
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investas 12 секунд назад
Врага поймали, ужас, а проблема с избиением в сизо минидоном уже решена? Бравые хлопцы, клоунада.
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322
Homefighter 3 минуты назад
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615
Ринат Фамутдинов 4 минуты назад
Мда!!! Поймёт задницей своей как надо относиться к своей стране!!!
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2k
Dimon 9 минут назад
Бл..дь! В стране большинство нормальных людей, каждый день совершаются подвиги на фронте, по всей России движение волонтеров, есть великолепные артисты, музыканты...нет, мы изо дня в день пишем про каких - то уродов и ублюдков!
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1k
VSh 13 минут назад
Какая мразотная мразь. Одним словом эдик
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27k
pokevon 13 минут назад
Пилять, он ещё и Эдик!
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7k
evenSeven 16 минут назад
Ты все пела? Это дело. Так поди же... послужи!
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32k
Ashabad 17 минут назад
Хотя бы с голодухи не помрёт. В тюрьме кормят...
Зато на примере этого утырка наглядно подтверждается тезис:
Бытие определяет сознание.

Ссылка www.youtube.com
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50k
Aleksandr 20 минут назад
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13k
Андрей А Полчаса назад
Да ему покуй-стоит лыбится, уверенный в своей безнаказанности!
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16k
Элитный тигр Полчаса назад
Жаль эту сучку в куев не пустили без российского паспорта, давно бы уже мобилизовали...
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3k
Хрюн Полчаса назад
Кому это интересно. Очередной кусок говна самопиарится. Пусть с ним компетентные органы разбираются.
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375
Андрей Граф Полчаса назад
в петушиную хату его посадить, педик вонючий
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194
Николай Максимов 39 минут назад
Это что за петух? Откуда эти обмылки берутся?
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4k
Алексей Шеломенцев 40 минут назад
Депортацию
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9k
Trenzel2003 40 минут назад
Задержали? Молодца. А теперь на передовую. Пусть мины разминирует. Или еще какую пользу Стране принесет.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 43 минуты назад
И Родина тоже "больше так не будет", отсидишь лет 5 по закону и на волю сизым голубем...
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6k
Евгений Д 44 минуты назад
Извинился он !!! - вот ведь ублюдок и тварь !!
Как у него все просто- насрал и извинился ?
По максимуму ему впаять чтоб узнал как РФ карает своих врагов.
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6k
grimmsan 45 минут назад
это еще что за чмо болотное?? пидрило-уродец безголосый решил хайпануться на пустом месте???
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52k
Прораб 48 минут назад
Уе.бан какой то. Так блеват и кидат(с)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
340236



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