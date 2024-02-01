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Суд осудил жительницу Нижнего Новгорода из-за радужных серёжек на 5 суток, но дело не только в них

Суд осудил жительницу Нижнего Новгорода из-за радужных серёжек на 5 суток, но дело не только в них

Автор:
01 февраля 2024 18:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Суд   значки   интересное   полиция   серёжки   фото   
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В кафе в Нижнем Новгороде между посетителями завязалась ссора из-за демонстрации запрещённой символики.

В социальных сетях появилось видео, которое сняли в Нижнем Новгороде. Неизвестные пришли в кафе и пытались заставить посетителя снять значок с флагом Украины. Парень отказался это делать и автор ролика сорвал значок с его кофты. При это он заявлял: «видео пойдёт в [отдел] по борьбе с экстремизмом». В объектив также попала Анастасия, на которой были надеты сережки в цветах радуги. Видео опубликовал Telegram-канал "Поздняков".


Ролик разлетелся по социальным сетям. Девушку с радужными серьгами вызвали в полицию. На неё завели уголовное дело за демонстрацию символики, запрещённой в России. Виной всему - радужные лягушки. О судьбе парня, с которого сорвали флаг соседней страны, ничего не известно.

Правозащитная организация "Эгида" опубликовала материалы дела, в которых значится, что девушка была задержана в кафе, а её вина была признана на основании видео из интернета и рапорта полицейского. Обвиняемую арестовали на 5 суток. Это первый подобный арест в РФ.

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что серёжки - не повод арестовывать.

"Зачастую, возможно, были ещё и другие неизвестные нам с вами обстоятельства, которые положены в основу вынесенного судебного решения. Я не думаю, что девушка шла просто по улице и серёжки у неё были такого размера, что они обратили на себя внимание прохожих и рассматриваются как демонстрация символики", — приводит слова парламентария "Газета.ru".


Источник:

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Метки: Видео   Суд   значки   интересное   полиция   серёжки   фото   
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63  комментария
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8k
rutt 2 часа назад
А чего с петушарой который с ней в кафе сидел,? Ему за хрюфлаг ничего не сделали? Он кстати сам по себе ходячая пропаганда педерастии
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3k
Вячеслав 22 секунды назад
Все кто мечтает об СССР. Добро пожаловать. Помню уроды делали рейды и выискивали у кого длинные волосы и не те брюки. А потом же они при первой возможности его и развалили. И вот эти типы с рейдами очень комсомольцев ренегатов напоминают.
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4k
Pill 24 минуты назад
Лююююююди, вы еееееееееебааааануууулись окончательно.
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71k
doker Полчаса назад
А ведь недавно смеялись над этими персонажами. А теперь понимаешь - не смешно тогда было... Повторяется.
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34k
Korolev 37 минут назад
Надо запретить вообще всё! Так удобнее будет дела шить.

И эти люди что-то там п%%дят про ГУЛАГ и срока за анекдоты. Тьфу...
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6k
hhwost 39 минут назад
и почему всякой мрази прям вот необходимо нормальные вещи обгаживать?
был символ солнцеворота, он же свастика, десять тысяч лет не было проблем, но опа! пришёл Адик Шикльгрубер и всё, кончилась хорошая жизнь у свастики.
или вот радуга. прекрасная вещь, прекрасный символ, но опа! нарисовались толерасты. всё, абзац радуге, даже в детском саду не порисуешь её спокойно...
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1k
Вир Норин 42 минуты назад
Такими темпами скоро учебники физики, где рассказывают про видимый спектр, окажутся под запретом, чтобы латентных активистов не возбуждать...
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4k
iovan2011 45 минут назад
лет 20 назад купил футболку, где-то на островах, очень радужная, реально красивая, брату подарил, нужно его предупредить, что-бы не носил... а так-то сцена не однозначная, что с одной стороны, что с другой раньше таких лечили в дурке...
у нас по стране куча машин с украинскими номерами ездит, давайте их тоже будем прессовать
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2k
013 в Тентуре 45 минут назад
Бл.ять, сколько раз уже повторять дебилоидам - радуга состоит из СЕМИ!!!! цветов, а гомосятский флаг из шести. На бабе сережки цветов радуги, а не гомосятского флага. Пиз.дец просто.
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217
Деньги Есть 49 минут назад
В том же Нижнем Новгороде, у матери с детьми приставы квартиру отжимают за долг меньше, чем 200 долларов. А мы тут какую-то хрень с цветовой дифференциацией, как на Плюке, обсуждаем.
Ссылка www.youtube.com
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4k
dikijnub 51 минуту назад
Да, давайте будем скатываться до уровня упоротых из соседней страны.

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866
kan35 57 минут назад
тот случай, когда я не против если их отправят в незалежную, при обмене пленными, например, как хозлы медведчука поменяли на своих же, вот так же как то...
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217
Деньги Есть 58 минут назад
Так то и российский флаг состоит из разноцветных полос. И две из них есть во флаге лгбтшников.
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2k
КАКАнгел Час назад
вопрос сложный. с одной стороны сами по себе серьги не чего бы не значили , но в купе с трансгендерным существом и символом фашизма уже появляется подозрение случайность это или целенаправленная провокация. Я бы тоже если честно счел что это была продуманная акция. мы живем в сложном мире когда цвет неба и радуга потеряли свою невинность и наполнились символизмом.
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16k
Alex Час назад
А у меня зонтик на даче пляжный
есть "Радуга", всё, идти сдаваться?
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7k
Умница-красавица Час назад
Для всех «а четакова» поясняю. Носить сейчас флаг усраины в любом виде - все равно, что в 1942 г появиться со свастикой. Только полный имбецил или конченый мерзавец додумается.
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13k
kotovski Час назад
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855
Ольга 2 часа назад
а вы не охренели, часом, закрывать девку за серьги с РАДУЖНЫМ, [мат], семицветным, сука, колором? там все семь цветов! я ща пойду писать жалобу на министерство образования, потому что в учебнике по физике преломление света нарисовано. докажите, что она пропагандирует, найдите на официальных сайтах сообщества, запрещенного в РФ доказательство, что СЕМИЦВЕТНЫЙ колор - это одна из символик, тогда пишите рапорт, дятлы. а так же запрещайте радугу по всей стране, начиная от детских книг и садиков и заканчивая явлением природы. еще раз, для особо слепых, если кто мой гневный спич читать будет - серьги семицветные. кого носом потыкать в каждую полоску?
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27k
Влад 2 часа назад
А че как скромно? Сережки в виде мухаморчиков, приплели бы уж и пропаганду наркотиков. Маразм какой то. Кого наказывать будем когда радуга вылезет?
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, а у меня значков с Украиной и украинскими городами экспонируется в коллекции полно. Самое интересное, что на Украине такие значки, однозначно, потянут на срок, как советская символика, а в России, стало быть, - как украинская. И с ЛГБТ тоже есть. Закопать чё ли? Или добровольно в полицию сдать?
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132
Sneg Борис Карабанов 18 минут назад
Тоже такой есть

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6k
livaneth 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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