Суд осудил жительницу Нижнего Новгорода из-за радужных серёжек на 5 суток, но дело не только в них

В кафе в Нижнем Новгороде между посетителями завязалась ссора из-за демонстрации запрещённой символики.
В социальных сетях появилось видео, которое сняли в Нижнем Новгороде. Неизвестные пришли в кафе и пытались заставить посетителя снять значок с флагом Украины. Парень отказался это делать и автор ролика сорвал значок с его кофты. При это он заявлял: «видео пойдёт в [отдел] по борьбе с экстремизмом». В объектив также попала Анастасия, на которой были надеты сережки в цветах радуги. Видео опубликовал Telegram-канал "Поздняков".
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Ролик разлетелся по социальным сетям. Девушку с радужными серьгами вызвали в полицию. На неё завели уголовное дело за демонстрацию символики, запрещённой в России. Виной всему - радужные лягушки. О судьбе парня, с которого сорвали флаг соседней страны, ничего не известно.
Правозащитная организация "Эгида" опубликовала материалы дела, в которых значится, что девушка была задержана в кафе, а её вина была признана на основании видео из интернета и рапорта полицейского. Обвиняемую арестовали на 5 суток. Это первый подобный арест в РФ.
Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что серёжки - не повод арестовывать.
"Зачастую, возможно, были ещё и другие неизвестные нам с вами обстоятельства, которые положены в основу вынесенного судебного решения. Я не думаю, что девушка шла просто по улице и серёжки у неё были такого размера, что они обратили на себя внимание прохожих и рассматриваются как демонстрация символики", — приводит слова парламентария "Газета.ru".
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И эти люди что-то там п%%дят про ГУЛАГ и срока за анекдоты. Тьфу...
был символ солнцеворота, он же свастика, десять тысяч лет не было проблем, но опа! пришёл Адик Шикльгрубер и всё, кончилась хорошая жизнь у свастики.
или вот радуга. прекрасная вещь, прекрасный символ, но опа! нарисовались толерасты. всё, абзац радуге, даже в детском саду не порисуешь её спокойно...
у нас по стране куча машин с украинскими номерами ездит, давайте их тоже будем прессовать
есть "Радуга", всё, идти сдаваться?
Меня например не учили.
И я понятия не имею-почему я должен это знать.