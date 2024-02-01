Суд осудил жительницу Нижнего Новгорода из-за радужных серёжек на 5 суток, но дело не только в них

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что серёжки - не повод арестовывать.

"Зачастую, возможно, были ещё и другие неизвестные нам с вами обстоятельства, которые положены в основу вынесенного судебного решения. Я не думаю, что девушка шла просто по улице и серёжки у неё были такого размера, что они обратили на себя внимание прохожих и рассматриваются как демонстрация символики", — приводит слова парламентария "Газета.ru".