Происхождение этого причудливого головного убора восходит практически к самому основанию Гражданской гвардии.

Гражданская гвардия Испании была основана как национальная полиция в 1844 году во время правления испанской королевы Изабеллы II, наваррским аристократом Франсиско Хавьером Хироном, 2-м герцогом де Ахумада и 5-м маркизом де лас Амарильяс, потомком ацтекского императора в 11-м поколении Моктесумы II.

В первую очередь гвардия была создана для подавления революционных настроений в сельских районах Испании и предотвращения распространения антимонархизма во время правления королевы.

Те дни были нелегкими для нации; политические заговоры, государственные перевороты и экономический спад были постоянными явлениями. Население постоянно страдало и открыто выражало свое недовольство.

Также гвардии было поручено положить конец бандитизму в провинции Андалусия, которая стала печально известна бесконечными грабежами и ограблениями торговцев, путешественников и даже иностранных туристов.

Бандиты в этом регионе были настолько серьезной проблемой, что местным властям было сложно избавиться от них.

Излюбленным и оригинальным методом нападения местных разбойников было тихонько подкрасться к жертве сзади, закутать ее голову и руки плащом, а затем обокрасть. Если человек сопротивлялся, то бандит мгновенно валил его на землю ловким ударом ножа.