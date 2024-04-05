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Почему гражданская гвардия Испании носит такие причудливые кожаные шляпы?

Почему гражданская гвардия Испании носит такие причудливые кожаные шляпы?

Автор:
05 апреля 2024 08:09
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   гражданская гвардия Испании   интересно   кожаные шляпы   люди   факты   фото   
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Если вы когда-нибудь видели парады в честь национального праздника Испании 12 октября, то вы, скорее всего, видели испанскую гражданскую гвардию, марширующую в странных и довольно причудливых черных шляпах.

Главная особенность шляпы заключается в том, что она имеет четыре острия с загнутым изголовьем сзади. Хотя именно так она выглядит в наши дни, ее материал, форма, размер и цвета менялись с течением времени.

В Испании данный головной убор называется "трикорнио" и занимает довольно важное место в культуре и истории.

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Происхождение этого причудливого головного убора восходит практически к самому основанию Гражданской гвардии.

Гражданская гвардия Испании была основана как национальная полиция в 1844 году во время правления испанской королевы Изабеллы II, наваррским аристократом Франсиско Хавьером Хироном, 2-м герцогом де Ахумада и 5-м маркизом де лас Амарильяс, потомком ацтекского императора в 11-м поколении Моктесумы II.

В первую очередь гвардия была создана для подавления революционных настроений в сельских районах Испании и предотвращения распространения антимонархизма во время правления королевы.

Те дни были нелегкими для нации; политические заговоры, государственные перевороты и экономический спад были постоянными явлениями. Население постоянно страдало и открыто выражало свое недовольство.

Также гвардии было поручено положить конец бандитизму в провинции Андалусия, которая стала печально известна бесконечными грабежами и ограблениями торговцев, путешественников и даже иностранных туристов.

Бандиты в этом регионе были настолько серьезной проблемой, что местным властям было сложно избавиться от них.

Излюбленным и оригинальным методом нападения местных разбойников было тихонько подкрасться к жертве сзади, закутать ее голову и руки плащом, а затем обокрасть. Если человек сопротивлялся, то бандит мгновенно валил его на землю ловким ударом ножа.

Гражданская гвардия была инструментом репрессий и поддержания гражданского порядка. Гвардейцев боялись, как и их униформу.

Более того, ничто не означало репрессии испанских гвардейцев лучше, чем их знаменитые шляпы трикорнио, которые были созданы в таком дизайне исключительно в качестве угрожающего атрибута.

Основатель жандармерии, аристократ дон Франсиско Хавьер Хирон-и-Эспелета, герцог де Аумада, считал, что важно создать полицейские силы, которые испанское население будет уважать и бояться с первого взгляда.

Для этого он считал очень важно придумать шляпу с заострёнными и угрожающими углами, но при этом, чтобы шляпа напоминала Морион, стальной шлем, использовавшийся испанскими терциями, знаменитым и внушающим страх испанским пехотным формированием XVI века.

Так (под вдохновением старинного шлема и классической треуголки) появилась шляпа трикорнио.

Последнее слово было за королевой Изабеллой II; поддержавшей дизайн этой шляпы и вскоре трикорнио стала официальным головным убором всей Гражданской гвардии.

Шляпа черного цвета, закругленная спереди, сзади представляет собой нечто вроде изголовья с двумя остриями или крыльями, выступающими в обе стороны.

Изначально это были кожаные шляпы, но впоследствии они начали изготавливать из дешевого материала, напоминающую лакированную кожу, чтобы снизить финансовые затраты на производства сотен тысяч шляп.

Во времена диктатуры Франко именно шляпа трикорнио символизировала беспощадную волю «каудильо» (испанского диктатора). Поэт Федерико Гарсиа Лорка во многих своих стихах изображал жестокость Гражданской гвардии и указывал на «магическую» силу шляпы трикорнио, которая делает любого человека надевшую её невероятно жестоким.

Начиная с 1989 года, трикорнио стали носить только как часть парадной формы для церемоний, парадов и торжественных мероприятий, а также в некоторых оперативных службах, например, для охраны посольств или безопасности аэропортов.


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Метки: в мире   гражданская гвардия Испании   интересно   кожаные шляпы   люди   факты   фото   
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1k
Валерий 2 часа назад
У меня кот из такой миски ест сухой корм.
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18k
Сергей 7 минут назад
Любили в 18 и 19 веках армию украшать всякими финтифлюшками. Красота же... Шеренги и колонны, у каждого полка своя форма, по полю боя под музыку... Такие сражения уже в прошлом, но генетическая память у вояк осталась. Поэтому они так любят парады.
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8k
Vladimir 18 минут назад
Что общего между благородным моррионом, более двухсот лет проведшим в боях, и кошачьей миской?
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14k
Artem 43 минуты назад
Хотели, "Чтобы уважали и боялись с первого взгляда", а по факту получилось, - "вид лихой и придурковатый"
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7k
Евгений Д 53 минуты назад
Ну и что в ней угрожающего ??
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6k
Дмитрий ! 59 минут назад
"население будет уважать и бояться с первого взгляда", "Для этого он считал очень важно придумать шляпу с заострёнными и угрожающими углами", а придумали то, над чем остается только ржать.
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3k
sers Час назад
Если обрезать верх неплохой стульчак получиться.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 747 постов (699 в горячем)

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