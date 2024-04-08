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Кто такие ирландские путешественники, и почему их называют цыганами

Кто такие ирландские путешественники, и почему их называют цыганами

Автор:
08 апреля 2024 09:10
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   интересно   ирландские путешественники   люди   факты   фото   цыганами   
1825
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Они живут в трейлерах по всей Британии и почти всегда находятся в пути.

В Великобритании и Ирландии есть особый народ, который живет по своим правилам. Это ирландские путешественники. Их часто путают с цыганами, однако это совершенно разные народы, они не похожи даже внешне. Более того, проводились даже генетические исследования, которые опровергли их родство. Если у цыган ― индоарийское происхождение, то путешественники ― это коренные ирландцы.

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Но все же официально ирландских путешественников как этническую группу признали только в 2000-х годах, хотя этот народ живет в Ирландии как минимум четыре столетия. Они свободолюбивы, эксцентричны и весьма своеобразны: живут в трейлерах и много путешествуют. В общем, весь этот образ жизни и породил постоянные сравнения с цыганами.

Если вы смотрели фильм «Большой куш» Гая Риччи, то наверняка поймете, о ком мы говорим: Брэд Питт сыграл как раз ирландского путешественника, так его называют и в оригинальной озвучке. Однако российские переводчики решили упростить: именно по этой причине Микки стал цыганом.

Откуда они появились

Есть несколько теорий, которые объясняют происхождение путешественников. Так, одна из версий гласит, что этот народ отделился от ирландцев во время завоевания Ирландии Кромвелем (XVII век). Часть ирландцев попросту ушла странствовать и больше никогда не вернулась к оседлому образу жизни. Исследования показали, что отделились они так давно, что современные путешественники даже генетически отличаются от современных ирландцев.

Согласно второй версии, путешественники ― коренное население этих территорий, которое здесь жило еще до прихода кельтов. Это тоже прекрасно объясняет генетические отличия.

Они всегда вели кочевой образ жизни: разъезжали на лошадях, которые в ХХ веке сменили на фургоны, разбивали небольшое поселение, торговали на ярмарках. Путешественники изготавливали украшения, работали с металлоломом, продавали лошадей и сбрую на них. Прожив небольшое время в одном месте, они снова отправлялись в путь.

Свой язык и своя культура

К ирландским путешественникам относятся весьма настороженно как сами ирландцы, так и британцы. Среди путешественников низкий уровень образования, их дети часто не заканчивают даже школы, а семьи у них обычно большие. Например, еще полвека назад вполне нормально было иметь пять-семь детей, но в последние годы тенденция изменилась.

На территории Соединенного Королевства живет до 300 тысяч путешественников, также около 10 тысяч человек живет в США.

Долгое время этот народ не признавали как этническую группу, хотя многим путешественникам нравится их жизнь. Они гордятся своей самобытностью, своим наследием, кочевым образом жизни и ценностями. У них даже свой язык ― шелта, это смесь английского и ирландского языков, хотя также они говорят и на английском. Их любимое занятие ― это бокс без перчаток, и некоторые путешественники занимаются этим спортом профессионально.

У белых цыган, как еще их называют в Великобритании, обычно нет постоянной работы, зарабатывают на жизнь они приработками. Собственно, мало, что изменилось за века: они также разводят собак и лошадей, торгуют металлоломом.

Конечно, современным путешественникам стало сложнее поддерживать свой образ жизни, ведь теперь не везде можно разбить лагерь, большая часть земли кому-то принадлежит.

В Ирландии для них даже организовывают специальные территории, где им можно останавливаться, однако белые цыгане считают такой ход ущемлением своих прав и свободы. Именно по этой причине свободолюбивый народ частенько разбивает лагерь не в самых подходящих местах.

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Метки: в мире   интересно   ирландские путешественники   люди   факты   фото   цыганами   
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926k
А.Берестенко 2 часа назад
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3k
Autumn2015 7 минут назад
Однако, сами "путешественники "называют свой народ "пэйви".
У пэйви есть свой собственный язык - шелта или кэнт. Впрочем, большинство ирландских цыган свободно говорят по-английски, но с особым акцентом и манерами.
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21k
Robin Hood Час назад
Тони тут уже засветился и не раз.
Мне тут делать нечего
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8k
Николай Час назад
ска а я думаю где то связь должна быть, между этими тревел блохерами и иже с ними, а тут вот оно что они цыгане просто....))))
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25k
SolomonA Час назад
Томми в растерянности...
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799
Шурман 2 часа назад
Их и по старой Европе хватает , у нас у дома за каналом постоянно их кемпинги стоят , как только появляются так там и кражи возрастают и стрельба и тд , полиции вообще пофиг , они появились на неделю и пропали а после них целая куча мусора .
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338
Dmitry N 2 часа назад
Ненавижу, бть, циган!)
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2966 постов (2829 в горячем)

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