Кто такие ирландские путешественники, и почему их называют цыганами

Если вы смотрели фильм «Большой куш» Гая Риччи, то наверняка поймете, о ком мы говорим: Брэд Питт сыграл как раз ирландского путешественника, так его называют и в оригинальной озвучке. Однако российские переводчики решили упростить: именно по этой причине Микки стал цыганом.

Откуда они появились

Есть несколько теорий, которые объясняют происхождение путешественников. Так, одна из версий гласит, что этот народ отделился от ирландцев во время завоевания Ирландии Кромвелем (XVII век). Часть ирландцев попросту ушла странствовать и больше никогда не вернулась к оседлому образу жизни. Исследования показали, что отделились они так давно, что современные путешественники даже генетически отличаются от современных ирландцев.