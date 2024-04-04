Почему голландцы не предлагают гостям никакой еды, мучая их голодом

Недавно я прочитал статью девушки, которая живёт в Голландии, и что к ней приходили гости в 20.00. Было очень весело и сидели болтали даже до часа ночи. Но хозяин не кормил своих гостей целых этих 5 часов. Мне было интересно читать комментарии: многие были удивлены: "Как можно не кормить гостей вообще? Да, и ещё так долго!"

Я, конечно, понимаю их удивление, тем более когда долго живу в России и знаю традиции здесь. И поэтому я решил ответить на главный вопрос:

Зачем голландцы морят голодом своих гостей?

Наверное, для вас это шок-контент, но для читателей с сильным животом приглашаю дальше читать :)