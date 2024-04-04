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Почему голландцы не предлагают гостям никакой еды, мучая их голодом

Почему голландцы не предлагают гостям никакой еды, мучая их голодом

Автор:
04 апреля 2024 09:42
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   голландцы   гости   интересно   люди   факты   фото   
1570
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В России из гостей еле ноги несёшь, так много кормят. Но в Голландии это не бывает. Почему голландцы так не любят кормить гостей? И бывают ли ситуации, когда голландцы всё-таки накормят?

Недавно я прочитал статью девушки, которая живёт в Голландии, и что к ней приходили гости в 20.00. Было очень весело и сидели болтали даже до часа ночи. Но хозяин не кормил своих гостей целых этих 5 часов. Мне было интересно читать комментарии: многие были удивлены: "Как можно не кормить гостей вообще? Да, и ещё так долго!"

Я, конечно, понимаю их удивление, тем более когда долго живу в России и знаю традиции здесь. И поэтому я решил ответить на главный вопрос:

Зачем голландцы морят голодом своих гостей?

Наверное, для вас это шок-контент, но для читателей с сильным животом приглашаю дальше читать :)

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Тут в России гости - почти синоним для слова еда. Тут мы приходим в гости голодными, и не выйдём до момент того, пока больше не можем ходить. Но в Голландии по-другому.

Всё строго по плану, даже еда


Наверное, у каждого голландца есть ежедневник, в котором пишем все самые важные события: приём у доктора, занятие по пению, встреча с другом в кафе, или мероприятие в церкви. И так далее. Да, правда, так далее, потому что голландцы планируют все встречи за неделю, две или даже больше.

И может быть самое святое у нас - ужин по расписанию. Обязательно в период с 18.00 до 19.00. Большинство голландцев едят в это время.

Когда идёшь по улицам тогда, часто есть такой вкусный запах от еды, которую домашние шеф-повары готовят.

И через окна видно, как семьи сидят за столом и едят свой ужин.

Очевидный вопрос

А какая связь между графиком и тем, что в Голландии не кормят гостей? - слышу ваши мысли.

Ну, это очень легко. Если встреча запланирована в 20.00, это значит, после ужина. Это значит, что гости уже сытые, хозяева уже поели, и кормить никого не надо, осталось только хорошо поговорить и провести время вместе :).

Как же попасть в гости к голландцам и уйти сытым?

А сейчас я поделюсь с вами главным лайфхаком - как вкусно поесть в голландском доме. Это всё-таки возможно, да!

Наверное, вы тоже уже поняли. Вы знаете, когда голландцы обедают и ужинают. И если вы попадёте в гости во время обеда или ужина (в период между 18.00 и 19.00), то хозяин всегда сообщает, что встреча с ужином. И вас также хорошо покормят. Но, конечно, об этом нужно договориться заранее.

Во-вторых, хочу сказать, что мы голландцы на самом деле тоже кормим своих гостей в обычное время - разными снеками.



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Метки: в мире   голландцы   гости   интересно   люди   факты   фото   
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6  комментариев
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17k
_Tango_ Час назад
Не знаю в какой России вы бывали, но у нас кормят по умолчанию только когда предполагается алкоголь. Что естественно, ибо закуска нужна. Во все остальное время - чай, или спросят хочешь ли есть. Тогда да, накормят. И это называется гостеприимство.
У голландцев же как я понял - голодный ты или нет хозяевам похрену, время ужина прошло.
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805
Шурман Час назад
Стандартное явление , они уточняют или собираемся бухать или жать или шашлык , воду или кофе или пиво тебе всегда предложат , они не мы , названные гости пришли и им сразу и чай и водку и пиво и покушать :)) я уже привык к местным , сколько бы у них в гостях не был то всегда выпить предлагают но и закусон будет в виде сыра или чипсов
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1k
vadimbar 2 часа назад
Может правильнее "из гостей" ?
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Miralanim
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