Странные, жестокие и милые: 22 удивительных обычая со всего мира

Мир удивителен и уникален. Несмотря на активно развивающиеся технологии, даже сегодня существуют обычаи, которым уже несколько веков! Особенно интересны романтические традиции некоторых народов.
Россия
Россия — одна из самых многонациональных стран мира: здесь проживает более 190 народов. Интересные брачные традиции сохранились на Чукотке, где действует закон левирата: согласно этому закону, брат мужа или другой близкий родственник обязан жениться на вдове и воспитать ее детей.
У народов Крайнего Севера есть еще один обычай, согласно которому мужчины имеют право на жену друга, причем договор скрепляется кровью или принесением жертвы. Это может показаться дикостью, но такие договоры до сих пор заключаются. Главный запрет — нельзя делиться женами с близким родственником. Рожденные дети считаются общими и не могут вступать друг с другом или другими детьми в семье в интимные отношения.
Шотландия
В Шотландии есть традиция забрасывать новобрачных всякими нечистотами и мусором — в таком виде молодожены идут по городу. Говорят, после такого позора семье уже ничего не может угрожать, и они будут жить долго и счастливо.
Ирландия
В Ирландии есть прекраснейшая традиция для женщин, существующая более десяти столетий: один раз в четыре года, 29 февраля, любая ирландская женщина может сделать предложение любому ирландскому мужчине, и тот не имеет права отказаться! Иначе у женщины появляется возможность заработать, ведь мужчина обязан будет заплатить штраф, и немаленький.
Дания
Датчане со времен Средневековья решили, что, если до 25 лет юноша или девушка еще не связали себя узами брака, то помогут… специи. Да, вы не ослышались: датчане добавляют перчинку в прямом смысле слова — одиноких обильно посыпают специями. Традиция зародилась благодаря торговцам специями, которые долгое время находились в путешествиях за морями и не успевали жениться к 25 годам.
Финляндия
Финские духи-хранители обитают… конечно же, в сауне! Если финна тревожит какая-то мысль, если он не может найти себе пару или не уверен в том, пора ли ему жениться, то он идет в сауну, где решаются абсолютно все вопросы.
Кения
В Кении можно получить плевок в лицо: кенийские воины верят, что слюна оберегает от злых духов, поэтому после рукопожатия может последовать плевок. Плюют там во всех: мужчин, женщин, стариков и детей, практически благословляют своей слюной!
Нигерия
Нигерийский народ водаабе известен своими красивыми мужчинами. Там даже проводится мужской аналог конкурса красоты! Перед сезоном засухи самые достойные, высокие и белозубые мужчины активно борются за внимание женщин: они надевают роскошные головные уборы, которым бы позавидовали участники бразильского карнавала, раскрашивают лица яркими красками, губы обводят глубоким черным. Беспристрастное женское жюри оценивает не только красоту и изящество мужчин, но и грацию при исполнении национального танца.
Бразилия
Бразильское племя сатере-маве своеобразно относится к понятию «настоящий мужчина». В этой стране настоящий мужчина должен вступить в схватку с муравьями — точнее, быть искусанным ими, засунув руки в перчатки, которые кишат насекомыми. Перед этим муравьев еще и окуривают травами, чтобы они были еще злее и неистово кусали жертву. После чего настоящий бразильский мужчина 10 минут танцует (наверное, от боли тоже), а потом снова сражается с муравьями.
Индия
В Индии сохранилась какая-то спартанская традиция сбрасывать детей с высоты. Правда, не больных, а здоровых, и не со скалы, а из храма. Да и дети выживают, ведь внизу их ждут взрослые с натянутым покрывалом и ритуальными песнями. Говорят, этот обряд придумали, чтобы снизить детскую смертность. Логично, да?
Мавритания
В Мавритании счастливая женщина — полная женщина! Стройных тут не любят — мол, кожа да кости, а мавританцу нужна пышная дама. Это главный показатель, по их мнению, что избранница здорова и красива, поэтому мужчины активно «откармливают» своих женщин.
Малайзия
Желтый цвет в этой стране сулит разлуку, поэтому молодожены стараются всячески избегать его в нарядах и свадебных украшениях. А из-за того, что некие активисты когда-то выбрали желтый цветом своего движения, он и вовсе был запрещен на законодательном уровне.
Таиланд
В тайской провинции Чианграй, чтобы пойти с девушкой на свидание, надо заплатить ее родителям. Да, свидания там платные, причем количество свиданий оговаривается заранее, а предоплата вносится сразу!
Индонезия
Самые грязные в племени тидонг — молодожены. Там существует поверье, что если молодожены помоются после свадьбы, то их ждет скорое расставание, поэтому надо выдержать не менее трех дней.
Саудовская Аравия и Пакистан
Если вы решите подарить местному жителю валентинку, то вас могут наказать за подобную выходку! День святого Валентина здесь запрещен на законодательном уровне как противоречащий мусульманским канонам праздник.
Китай
А вот в Китае каждый год чествуют холостяков. 11 ноября мужчины собираются компаниями и устраивают шопинг — по масштабу праздник сравним с Черной пятницей! Дата 11.11 выбрана не случайно — она символизирует одиночество своими единичками, и часто в этот день на улицах можно встретить много молодых людей, желающих найти свою половинку.
Непал
Здесь нередко встречается многомужество — у нескольких братьев может быть одна жена.
Полинезия
У полинезийцев есть странная традиция «делиться» своей невестой с друзьями: они оправдывают это… избавлением от злых духов. Такую традицию мы перенимать не будем!
Тибет
Не менее ужасная традиция существует в Тибете: там умершего человека омывают, а из этой воды готовят похлебку для гостей. Если человек был при жизни богат, то за таким супом даже выстраивается очередь!
Япония
Каждый год 15 марта японцы достают большой… фаллос. Детородный орган весом 250 кг проносят по городу с праздничным шествием. Считается, что обладатель этого кипарисового фаллоса — храбрый воин Такэ-ина-данэ, муж богини плодородия, поэтому все одинокие и бездетные стремятся попасть на праздник, чтобы получить благословение богов.
Мексика
Если вам свистят в след, спросите, возможно, это мексиканцы! В Мексике некоторые народы даже придумывают мелодию для «освистывания» девушек и привлечения их внимания. Еще в Мексике существует поверье, что встретить высокую рыжую девушку — к счастью. Но самое странное, что в городе Сан-Педро-Уамелула мэр обязан жениться… на крокодилихе: самку рептилии одевают в наряд, а жених танцует с ней и даже целует ее. Говорят, это приносит благосостояние городу и хороший урожай.
Южная Корея
Южнокорейцы оказались самыми романтичными и любвеобильными — там праздник всех влюбленных отмечают аж 3 месяца. Сначала сладкими подарками балуют мужчин, затем мужчины радуют своих женщина, а после праздник организуется уже для одиноких, их собирают вместе и кормят лапшой с черной фасолью. В этот день многие находят себе пару! Фасоль невкусная, наверное…
Цыгане
В России цыгане до сих пор воруют невест и требуют за них выкуп. Девушкам запрещено ходить с непокрытой головой и открытым декольте, носить юбки выше колена и брюки. Но самый главный запрет — касаться низом своей юбки чего-либо. По цыганскому поверью, внизу у женщины находится скверна, и тем самым она может осквернить все что угодно, даже собственного мужа. Поэтому женщинам запрещено подниматься на второй этаж, дабы не осквернить все сверху.
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