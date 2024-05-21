Странные, жестокие и милые: 22 удивительных обычая со всего мира

У народов Крайнего Севера есть еще один обычай, согласно которому мужчины имеют право на жену друга, причем договор скрепляется кровью или принесением жертвы. Это может показаться дикостью, но такие договоры до сих пор заключаются. Главный запрет — нельзя делиться женами с близким родственником. Рожденные дети считаются общими и не могут вступать друг с другом или другими детьми в семье в интимные отношения.

Шотландия

В Шотландии есть традиция забрасывать новобрачных всякими нечистотами и мусором — в таком виде молодожены идут по городу. Говорят, после такого позора семье уже ничего не может угрожать, и они будут жить долго и счастливо.