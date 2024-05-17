В самой глубокой станции метро закладывает уши

Итак, самая глубокая станция метро Санкт-Петербурга – Адмиралтейская, она залегает на глубине 102 метра. Но и она была не самой глубокой, первой в мире до Китая была Арсенальная в Киеве на глубине 105,5 метров.
А Китайская станция Хуняньцунь в Чунцине «утоплена» под землю на 116 метров. Это примерно как 40-этажная высотка!
И у тех, кто спускается на нее сверху, нередко закладывает уши из-за разницы давления воздуха.
А все потому, что на лифте ездят и опускаются быстро, а не как мы – постепенно на эскалаторе.
Почему закладывает уши в этой станции? Из-за разности давления внутри и снаружи барабанной перепонки в ухе. То же самое может случиться и при резком подъеме в гору.
Просто в обычной жизни люди не поднимаются и не опускаются так резко и высоко, так что все остальные станции баротравму уха не вызывают.
А вы бывали на этой станции?
Станция Хуняньцунь расположена на 5 и 9 линиях в метро Чунцина. Это очень холмистый мегаполис, многие это замечают, дома и торговые центры тут разбросами по холмам. Вот под землей и приходится как-то компенсировать перепады.
Отсюда и глубина залегания. Потому что прокладывали станцию метро с холма, копать пришлось очень много, что адекватно соединить станцию с другими точками.
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На возведение станции ушло 400 дней, а полностью завершена она была только в 2022 году. Очень жаль, что я была в Китае до того, как ее запустили в эксплуатацию. Просто обожаю такие уникальные действующие памятники архитектуры.
Ведь это самая глубокая станция в мире!
При этом лифт сверху до низа станции опускается за 53 секунды! Ну, почти как падение, еще бы тут уши не закладывало. Но эскалатор тут тоже не вариант, подъем на дублирующем лифт эскалаторе занимает 10 минут. Непозволительная роскошь тратить столько времени в мегаполисе.
Хотели бы повидать в Китае именно такие чудеса, а не музеи?
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Вот этого не понял. На Адмиралтейскую точно не надо 10 на эскалаторе ехать, на Арсенальную, подозреваю, тоже быстрее добираешься, не помню уже точно.
А тут всего лишних 10 м и такая длительная поездка. Там эскалатор кругами, что ли, бегает, поднимаясь по спирали? Или в ТЦ по дороге заезжает?
Работал от 300 метров до километра глубиной.