В самой глубокой станции метро закладывает уши

И у тех, кто спускается на нее сверху, нередко закладывает уши из-за разницы давления воздуха.

А все потому, что на лифте ездят и опускаются быстро, а не как мы – постепенно на эскалаторе.

Почему закладывает уши в этой станции? Из-за разности давления внутри и снаружи барабанной перепонки в ухе. То же самое может случиться и при резком подъеме в гору.