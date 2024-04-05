Как инопланетные роботы и фантастические машины поселились на сибирской свалке

Музей Александра Расторгуева – одно из самых необычных мест в Иркутске. Находится он вблизи городского мусорного полигона, и все экспонаты сделаны из отходов. Мы тоже решили посмотреть на чудеса из металлолома.

На подъезде мы увидели ворота в виде старинного сибирского острога. Перед ними – два корабля с вооруженными рыцарями в доспехах. Мимо проезжает грузовик, доверху груженый какими-то вещами. Он поворачивает на полигон твердых бытовых отходов, а мы в музей.