Как инопланетные роботы и фантастические машины поселились на сибирской свалке

Что можно сделать из отжившего автомобиля, холодильника или даже танка? Мастер из Иркутска создал из металлолома невероятный парк-музей.
Музей Александра Расторгуева – одно из самых необычных мест в Иркутске. Находится он вблизи городского мусорного полигона, и все экспонаты сделаны из отходов. Мы тоже решили посмотреть на чудеса из металлолома.
На подъезде мы увидели ворота в виде старинного сибирского острога. Перед ними – два корабля с вооруженными рыцарями в доспехах. Мимо проезжает грузовик, доверху груженый какими-то вещами. Он поворачивает на полигон твердых бытовых отходов, а мы в музей.
Первая мысль – это огромный парк! Встречают посетителей фантастические машины на гусеницах, похожие на героев саги о «Трансформерах». Самый главный робот высотой около 7 метров сделан на базе гусеничного бульдозера.
А вот отряд терминаторов. Черепа напечатаны на 3D-принтере, все остальное сварено вручную Таким отдашь и одежду, и очки, и мотоцикл.
Проходим чуть дальше и попадаем на поле битвы инопланетных монстров. «Чужие» насмерть стоят против «хищников», а ты вроде как оказываешься невольным наблюдателем их борьбы.
Они нападают друг на друга из засады, стреляют из космического оружия, окружают, дерутся врукопашную.
Особый эффект создают звуки, от которых приходишь в дрожь. Страшно! Но разглядывать их очень любопытно.
Ангар с историей
Музей «на свалке» появился в Иркутске в 2015 году благодаря энтузиасту Александру Расторгуеву.
«В 2005 году я пришел работать на свалку, на полигон твердых бытовых отходов. Был обычным мастером, потом стал руководителем, – рассказал Александр. - Материала на свалке было много, и я хотел не уничтожать это, а что-то сделать».
Он арендовал землю рядом с полигоном и решил открыть здесь музей истории времен. Александр возглавлял полигон твердых бытовых отходов целых 16 лет, а теперь занимается только развитием музея.
Все началось с ангара, который Александр называет «Залом истории». Внутри него сотни самых разных предметов со свалок. Итак, что же выкидывали жители Иркутска: советские пылесосы, дисковые телефоны старого образца, видавшие виды балалайки и аккордеоны, крестьянские прялки своих прабабушек, чугунные котелки для русских печек, переносные магнитофоны, радиостанции, велосипеды, манекены для боксеров. И конечно, старые чайники, игрушки и фотоальбомы.
Наверняка, многие из нас выкидывали что-то подобное и даже не думали, что эти вещи можно отдать в музей.
А затем здесь стали появляться и фигуры, которые Александр сварил из металлолома.
Первыми стали рыцари, которые стоят у ограды. Александр называет их «небольшими», но вообще-то они с человеческий рост. Со временем мастер сделал столько рыцарей, что хватило на целое войско. Конница рыцарей против конницы «орков».
«А фильмы про хищников, чужих и трансформеров мне просто лично нравятся, я там вижу свой особенный смысл», – объясняет он.
Все, что мы здесь видим, сделано из выброшенных материалов. Металл Александр покупает уже на другой свалке, вторчермета. «Сначала я решаю, что же из этого сделать, потом еду на свалку и беру, что нужно».
У Александра есть и помощники, они занимаются освещением, электрикой, прочими техническими задачами, и пекут вкусные блины в кафе комплекса.
От свалки к музею
В парке можно увидеть не только фантастические битвы. На центральном поле Александр сделал реконструкции сражений Великой Отечественной войны. Есть настоящие танки, самолеты, артиллерия.
«Военную технику собирали со всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока, – рассказал Александр. – Все продается как металлолом. Конечно, все приезжает в разбитом, разломанном состоянии, а мы уже на месте собираем». И так хорошо собирают, что на этой технике периодически катают посетителей по полю.
Работники киноиндустрии про музей знают давно. На этом поле снимали несколько фильмов (самый известный - о Сталинградской битве «321-я сибирская»), многие вещи берут на съемки как реквизит, да и сами актеры просто заходят за вдохновением.
«А сейчас делаем крытую панораму-диораму Прохоровской битвы 1943 года с полной детализацией, передадим ужас этой битвы. Со звуком, с тряской земли. Попробуем передать». Битва в районе станции Прохоровки (часть Курской битвы) была одним из крупнейших танковымх сражений Великой Отечественной войны.
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был там, впечатления как у ребенка
если ходить и все рассматривать, то наверное дня не хватит
очень много залов ( отдельных зданий) с разными тематиками
очень понравился зал, посвященный Великой Отечественной Войне
так же зал с различным оружием, которое можно подержать, потрогать
там даже пострелять можно из разных видов оружия
прям рекомендую там побывать