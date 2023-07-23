15 оригинальных граффити, которые смогли преобразить даже самые скучные места

Художники со всего мира получают заказы на создание индивидуальных проектов, которые бы преобразили внешний вид городского пространства. Конкурсы и фестивали привлекают энтузиастов на создание благоприятной среды посредством граффити. А местные мастера преуспевают в этом деле самостоятельно.

Собрали для вас наиболее впечатляющие работы.

Сильное преображение