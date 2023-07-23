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15 оригинальных граффити, которые смогли преобразить даже самые скучные места

15 оригинальных граффити, которые смогли преобразить даже самые скучные места

Автор:
23 июля 2023 11:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   граффити   искусство   красота   рисунок   талант   фото   художник   
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Рисунки и надписи на стенах начинались как часть уличной субкультуры, которая не имела ничего общего с искусством и воспринималась как хулиганство. На сегодняшний день тенденция изменилась.

Художники со всего мира получают заказы на создание индивидуальных проектов, которые бы преобразили внешний вид городского пространства. Конкурсы и фестивали привлекают энтузиастов на создание благоприятной среды посредством граффити. А местные мастера преуспевают в этом деле самостоятельно.

Собрали для вас наиболее впечатляющие работы.

Сильное преображение

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Ответ на то, как перевернуть своё представление о граффити

Рисунок на стене городской библиотеки.


Не туда заплыл, дружок

Лестница в Чили

Анималистический эскиз

Прикосновение


Эта картина придаёт лёгкости многоэтажке.


Охота за черникой

Жаль, что это только часть здания.


Вдохновлённые Ренессансом

Очень оригинально!

Оживили металл.


Сказка живёт даже в спальных районах

Гармония цвета и линии

Античные развалины

Каллиграфия в Индонезии

На каждом из этих зданий написана фраза «Единый мир», которая переведена на 6 языков.

Александр Невский

Завораживает

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Метки: в мире   граффити   искусство   красота   рисунок   талант   фото   художник   
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1  комментарий
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iskra 55 минут назад
Насчет развалин - здорово придумали. Хотя,как мне кажется,именно так появляются туристические достопримечательности в курортных городах.
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