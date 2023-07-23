15 оригинальных граффити, которые смогли преобразить даже самые скучные места

Рисунки и надписи на стенах начинались как часть уличной субкультуры, которая не имела ничего общего с искусством и воспринималась как хулиганство. На сегодняшний день тенденция изменилась.
Художники со всего мира получают заказы на создание индивидуальных проектов, которые бы преобразили внешний вид городского пространства. Конкурсы и фестивали привлекают энтузиастов на создание благоприятной среды посредством граффити. А местные мастера преуспевают в этом деле самостоятельно.
Собрали для вас наиболее впечатляющие работы.
Сильное преображение
Ответ на то, как перевернуть своё представление о граффити
Рисунок на стене городской библиотеки.
Не туда заплыл, дружок
Лестница в Чили
Анималистический эскиз
Прикосновение
Эта картина придаёт лёгкости многоэтажке.
Охота за черникой
Жаль, что это только часть здания.
Вдохновлённые Ренессансом
Очень оригинально!
Оживили металл.
Сказка живёт даже в спальных районах
Гармония цвета и линии
Античные развалины
Каллиграфия в Индонезии
На каждом из этих зданий написана фраза «Единый мир», которая переведена на 6 языков.
Александр Невский
Завораживает
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