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Как выглядели самые последние картины известных художников

Как выглядели самые последние картины известных художников

Автор:
07 октября 2023 10:04
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   красота   последние картины   талант   факты   фото   художник   
1061
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Художники — особенные люди. Они продолжают творить и вносить свою неповторимую палитру, состоящую из чувств и эмоций, в мир искусства до самых последних дней. Вот он характер! Это настоящее свидетельство огромной творческой силы, которая остаётся жить вечно.

Удивительно, как на пороге финала многие творческие люди начинают ощущать окружающий мир иначе, острее и ярче что-ли. Это полностью отразилось на их картинах, которые закономерно и к большому сожалению, стали последними.


Сальвадор Дали — «Ласточкин хвост» (1983)

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«Ласточкин хвост» стало завершающим полотном в серии картин, посвящённых теории катастроф французского математика Рене Тома. Эта теория подразумевала, что даже самые незначительные изменения в определенных обстоятельствах способны привести к глобальным переменам.


Винсент Ван Гог — «Корни деревьев» (1890)


Клод Моне — «Водяные лилии» (1926)

Свои последние работы художник рисовал, когда уже почти полностью утратил зрение.


Пабло Пикассо — «Лежащая обнажённая и голова» (1973)


Густав Климт — «Дама с веером» (1917)


Эдуард Мане — «Бар в „Фоли-Бержер“» (1882)


Рембрандт Харменс ван Рейн — «Симеон с младенцем Иисусом в храме» (1669)

Работа художника осталась незавершённой.


Эдвард Мунк — «Автопортрет. Между часами и кроватью» (1940-1943)


Караваджо «Мученичество святой Урсулы» (1610)


Иероним Босх — «Несение креста» (1510-1535)


Эдгар Дега — «Две танцовщицы в жёлтом и розовом» (1910)


Рафаэль — «Преображение» (1516-1520)


Фрида Кало — «Да здравствует жизнь!» (1954)

Последняя картина художницы — натюрморт с арбузами. Этот продукт является популярным символом дня мертвых, который ежегодно отмечается в Мексике (на родине Фриды).


Фрэнсис Бэкон — «Эскиз быка» (1991)

Николай Рерих — «Клад захоронённый» (1947)

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Метки: искусство   красота   последние картины   талант   факты   фото   художник   
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3  комментария
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17k
sgb66 38 минут назад
Большинство этих творений показывает до чего может упасть интеллект творческой личности..
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Lexx Час назад
Вот "ласточкин хвост".
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