16 реалистичных работ стрит-арт художника

Итальянский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Козимо Чеоне (Cosimo Cheone), рисует настолько реалистичные граффити, что, кажется, герои его работы вот-вот оживут и выйдут в реальный мир.
Творчество Чеоне отлично вписывается в городские пейзажи, дополняя нашу реальность. Мы собрали несколько впечатляющих работ художника, на которые нужно взглянуть несколько раз, чтобы оценить их по достоинству.
Выбегает из стены
Дай пять!
Искусство творит искусство
Природа на ладони
Козимо Чеоне творит не только ради самого акта творчества. Иногда он получает коммерческие и рекламные заказы.
Цветочек
Держи улыбку
«The Vision» — известная культурная достопримечательность Милана
У вас дом потёк
Вот как появляются переходы
Трафарет
Подержите фонарь, пожалуйста
Козимо Чеоне занимается не только стрит-артом. Его картины иногда можно увидеть на художественных выставках.
Капля
Пара стежков
Самый хулиганский рисунок
Кусь
Одно касание
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