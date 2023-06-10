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16 реалистичных работ стрит-арт художника

16 реалистичных работ стрит-арт художника

Автор:
10 июня 2023 08:20
Сообщество : Искусство
Метки: Козимо Чеоне   искусство   красота   реализм   стрит-арт   талант   улицы   фото   художник   
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Итальянский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Козимо Чеоне (Cosimo Cheone), рисует настолько реалистичные граффити, что, кажется, герои его работы вот-вот оживут и выйдут в реальный мир.

Творчество Чеоне отлично вписывается в городские пейзажи, дополняя нашу реальность. Мы собрали несколько впечатляющих работ художника, на которые нужно взглянуть несколько раз, чтобы оценить их по достоинству.


Выбегает из стены

×
×

Дай пять!


Искусство творит искусство


Природа на ладони

Козимо Чеоне творит не только ради самого акта творчества. Иногда он получает коммерческие и рекламные заказы.


Цветочек


Держи улыбку


«The Vision» — известная культурная достопримечательность Милана


У вас дом потёк


Вот как появляются переходы


Трафарет


Подержите фонарь, пожалуйста

Козимо Чеоне занимается не только стрит-артом. Его картины иногда можно увидеть на художественных выставках.


Капля

Пара стежков

Самый хулиганский рисунок

Кусь

Одно касание

Источник:

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Метки: Козимо Чеоне   искусство   красота   реализм   стрит-арт   талант   улицы   фото   художник   
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3  комментария
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1k
дормидонт 9 часов назад
Вот это я понимаю. А то некоторые альтернативно мыслящие разрисуют какой-то мазнёй стены и довольны, дебилы!
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17k
Александр Сучков 7 часов назад
Прикольно, красиво...
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1k
ruslan d 10 часов назад
Еще, дарить рисунки поездам
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