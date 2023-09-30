Мастер жутких перевоплощений: девушка из США показывает, как с помощью макияжа перейти на тёмную сторону

Кристина Кер Андерсон — визажист и гримёр из Калифорнии, которая работает под ником Mama Ker. Она создаёт много фантастических образов, вдохновлённых поп-культурой и придуманных самостоятельно.
В её арсенале множество инструментов: помимо знакомых всем средств для создания макияжа и грима, она использует самодельные украшения и даже короны. Смотря на её перевоплощения, чувствуешь себя заворожённым и одновременно немного испуганным.
Многоокая
Монахиня
Фантастическая рептилия
Горгона Медуза
Барышня-гжель
Кристина создаёт образы не только для соцсетей, но и специально для показа мод в Лос-Анджелесе, который в этом году проходит до 3 октября.
Феникс
Неземное существо
Пожалуй, это тот редкий случай, когда пугаешься девушки с макияжем, а не без него.
Царица подземного царства
Леденящий взгляд
Королева ада
Таким образом можно кого угодно напугать. Запасайтесь жуткими идеями макияжа на предстоящий Хэллоуин!
Подружка
Демоница
Водолей
Подружка Эйба Сапиена
Диско-шар
Когда мама накупила светоотражателей.
Какой-то волосатый демон
Лилит
Весы
Источник:
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