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Мастер жутких перевоплощений: девушка из США показывает, как с помощью макияжа перейти на тёмную сторону

Мастер жутких перевоплощений: девушка из США показывает, как с помощью макияжа перейти на тёмную сторону

Автор:
30 сентября 2023 11:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кристина Кер Андерсон   визажист   гримёр   жутко   красота   макияж   перевоплощение   талант   фото   
1079
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Кристина Кер Андерсон — визажист и гримёр из Калифорнии, которая работает под ником Mama Ker. Она создаёт много фантастических образов, вдохновлённых поп-культурой и придуманных самостоятельно.

В её арсенале множество инструментов: помимо знакомых всем средств для создания макияжа и грима, она использует самодельные украшения и даже короны. Смотря на её перевоплощения, чувствуешь себя заворожённым и одновременно немного испуганным.


Многоокая

×
×

Монахиня


Фантастическая рептилия


Горгона Медуза


Барышня-гжель

Кристина создаёт образы не только для соцсетей, но и специально для показа мод в Лос-Анджелесе, который в этом году проходит до 3 октября.


Феникс

Неземное существо

Пожалуй, это тот редкий случай, когда пугаешься девушки с макияжем, а не без него.


Царица подземного царства


Леденящий взгляд


Королева ада

Таким образом можно кого угодно напугать. Запасайтесь жуткими идеями макияжа на предстоящий Хэллоуин!


Подружка


Демоница


Водолей


Подружка Эйба Сапиена


Диско-шар

Когда мама накупила светоотражателей.


Какой-то волосатый демон

Лилит

Весы

Источник:

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Метки: Кристина Кер Андерсон   визажист   гримёр   жутко   красота   макияж   перевоплощение   талант   фото   
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2  комментария
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2k
кОнь Юлий 2 часа назад
Фото бы без макияжа увидеть,а то вдруг она не сильно и макияжем пользуется...
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15k
GROMOZEKA 20 минут назад
Судя по фоткам с улиц и магазинов в США, там подобных персонажей и в реальной жизни хватает
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