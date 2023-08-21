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Потрясающие ювелирные изделия, созданные мастерами, которые точно знают для чего им нужны руки

Потрясающие ювелирные изделия, созданные мастерами, которые точно знают для чего им нужны руки

Автор:
21 августа 2023 11:17
Сообщество : Искусство
Метки: колье   кольцо   красота   креатив   талант   фантазия   фото   ювелирные изделия   
1117
17

Предлагаею вам взглянуть на эти шедевры ювелирного искусства.

Для многих из нас украшения — это не просто аксессуары, а важные вещи, которые олицетворяют нашу индивидуальность. Некоторые люди тщательно выбирают для себя браслеты или серьги в ювелирных магазинах, в то время как другие наследуют свои драгоценности от родственников. Между тем, некоторые изготавливают свои собственные украшения, используя для этого ценные металлы и камни, а также свой непревзойдённый талант.


Ювелиры, занимающиеся изготовлением украшений в домашних мастерских, не стесняются проявлять себя и демонстрировать смелые идеи, которые однажды посетили их головы. Местами готовые изделия могут быть неидеальными, однако они нередко выглядят настолько прекрасно и креативно, что от них попросту нельзя оторвать глаз.


Свадебный венец, который я сделал для особенной невесты

×
×

Это колье из лабрадорита, которое я связала крючком из медной проволоки с покрытием


Кольцо с осьминогом, созданное мной


Украшение, созданное на основе портрета Адели Блох-Бауэр I, написанного Густавом Климтом

Для создания кулона были использованы полимерная глина и драгоценные камни.


Кольцо, которое я недавно закончил, украшено гранатом и розовыми сапфирами

Все три камня ярко светятся в ультрафиолетовом свете!


Я создал серьги в виде кобры длиной всего 1,58 сантиметра и попытался вырезать чешуйки по всему её телу


Золотая подвеска-мандала

Для изготовления кулона использовались аметрин, аметисты, сапфиры и бриллианты.


Восхитительное кольцо с красными гранатами


Я назвал это ожерелье Экскалибур


Колье по мотивам картины известного австрийского художника Густава Климта «Поцелуй»

Материалы: полимерная глина, сухая пастель, краски, лаки, сусальное золото и драгоценные камни.


Работа моей коллеги. Думаю, что она великолепна

В основе украшения серебро, агаты и жемчуг.


Мотылёк Викка, серебряное кольцо с опалом

Законченное кольцо из розового золота с австралийским опалом и бриллиантами

Кольцо, сделанное из дендритового кварца, стерлингового и чистого серебра

Сделала кольцо для ценителей макарон

Бонус: Серьги ручной работы в виде двух элегантных медуз

F Да, они сделаны не из драгоценных металлов и камней, а из обыкновенного стекла. Однако они выглядят просто потрясающе!

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Метки: колье   кольцо   красота   креатив   талант   фантазия   фото   ювелирные изделия   
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3  комментария
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865
Evgenie 55 минут назад
Спасибо! Получил эстетическое наслаждение любуясь этими работами! Круто!
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47
Виктор Чубаров 8 минут назад
Так вот ты какая [мат] Л А ?
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47
Виктор Чубаров 6 минут назад
"Золотая подвеска-мандала"
Вы чё там . Совсем двинулись умом ?
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