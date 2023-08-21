Потрясающие ювелирные изделия, созданные мастерами, которые точно знают для чего им нужны руки

Предлагаею вам взглянуть на эти шедевры ювелирного искусства.
Для многих из нас украшения — это не просто аксессуары, а важные вещи, которые олицетворяют нашу индивидуальность. Некоторые люди тщательно выбирают для себя браслеты или серьги в ювелирных магазинах, в то время как другие наследуют свои драгоценности от родственников. Между тем, некоторые изготавливают свои собственные украшения, используя для этого ценные металлы и камни, а также свой непревзойдённый талант.
Ювелиры, занимающиеся изготовлением украшений в домашних мастерских, не стесняются проявлять себя и демонстрировать смелые идеи, которые однажды посетили их головы. Местами готовые изделия могут быть неидеальными, однако они нередко выглядят настолько прекрасно и креативно, что от них попросту нельзя оторвать глаз.
Свадебный венец, который я сделал для особенной невесты
Это колье из лабрадорита, которое я связала крючком из медной проволоки с покрытием
Кольцо с осьминогом, созданное мной
Украшение, созданное на основе портрета Адели Блох-Бауэр I, написанного Густавом Климтом
Для создания кулона были использованы полимерная глина и драгоценные камни.
Кольцо, которое я недавно закончил, украшено гранатом и розовыми сапфирами
Все три камня ярко светятся в ультрафиолетовом свете!
Я создал серьги в виде кобры длиной всего 1,58 сантиметра и попытался вырезать чешуйки по всему её телу
Золотая подвеска-мандала
Для изготовления кулона использовались аметрин, аметисты, сапфиры и бриллианты.
Восхитительное кольцо с красными гранатами
Я назвал это ожерелье Экскалибур
Колье по мотивам картины известного австрийского художника Густава Климта «Поцелуй»
Материалы: полимерная глина, сухая пастель, краски, лаки, сусальное золото и драгоценные камни.
Работа моей коллеги. Думаю, что она великолепна
В основе украшения серебро, агаты и жемчуг.
Мотылёк Викка, серебряное кольцо с опалом
Законченное кольцо из розового золота с австралийским опалом и бриллиантами
Кольцо, сделанное из дендритового кварца, стерлингового и чистого серебра
Сделала кольцо для ценителей макарон
Бонус: Серьги ручной работы в виде двух элегантных медуз
F Да, они сделаны не из драгоценных металлов и камней, а из обыкновенного стекла. Однако они выглядят просто потрясающе!
Источник:
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Вы чё там . Совсем двинулись умом ?