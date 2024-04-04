Насколько богат ваш словарный запас? Тест для знатоков русского языка

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Пользователи Твиттер перефразировали поговорки скучными канцеляризмами

В Канаде ДНК-тест показал, что женщина нечистокровная собака

В социальных сетях завирусилось видео с певицей Граймс, когда она пела песню Чебурашки в 2013 году

Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком

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