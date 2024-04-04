Насколько богат ваш словарный запас? Тест для знатоков русского языка

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В тесте встречаются как устаревшие слова, так и слова, характерные для научной литературы. Ответите на все 10 вопросов без единой ошибки? Знатоки русского языка, ваш ход!
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Из 10 вопросов ответили верно на 6. Вы неплохо разбираетесь русском языке, но кое-где допускаете ошибки.
Некоторые слова можно определить по сути, иные вообще не знакомы
,,Тест для знатоков русского языка,,©
Лемниската, абиссаль, бильбоке, атараксия...
Кто это, Дитмар Эльяшевич?