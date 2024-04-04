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Насколько богат ваш словарный запас? Тест для знатоков русского языка

Насколько богат ваш словарный запас? Тест для знатоков русского языка

Автор:
04 апреля 2024 18:23
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интересное   русский язык   словарный тест   тест   эрудиция   
742
1
В тесте встречаются как устаревшие слова, так и слова, характерные для научной литературы. Ответите на все 10 вопросов без единой ошибки? Знатоки русского языка, ваш ход!

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Метки: Тесты   интересное   русский язык   словарный тест   тест   эрудиция   
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8  комментариев
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18k
Majul Полчаса назад
Ваш ранг: учитель русского языка
Из 10 вопросов ответили верно на 6. Вы неплохо разбираетесь русском языке, но кое-где допускаете ошибки.

Некоторые слова можно определить по сути, иные вообще не знакомы
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2k
Росомаха 3 минуты назад
не путаем русские слова с экзотизмами, варваризмами и интернационализмами.
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11k
Клёст 3 минуты назад
Учитель русского языка, но:
,,Тест для знатоков русского языка,,©
Лемниската, абиссаль, бильбоке, атараксия...
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611
Olldd 11 минут назад
Ваш ранг: лингвист-эксперт
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97k
Доктор Джонс 21 минуту назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7. Дитмар Эльяшевич, перелогиньтесь, пожалуйста!
Кто это, Дитмар Эльяшевич?
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 687 постов (682 в горячем)

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