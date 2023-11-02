FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7834 поста • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В России предложили ввести обязательный тест на знание русского языка для детей мигрантов

В России предложили ввести обязательный тест на знание русского языка для детей мигрантов

Автор:
02 ноября 2023 14:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Мария Львова-Белова   адаптация   дети   детский сад   мигранты   русский язык   тест   школа   
1503
6

И отметили, что каждый пятый приезжий ребёнок совершенно не знает русского.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что около 20% детей мигрантов совершенно не знают русский язык. И необходимо вводить тест на знание русского, чтобы не получилось так, что детишки приходят в школу или детский сад и не понимают ни слова из того, что им говорят. Также она добавила, что изучается вопрос о приобретении мигрантами медицинской страховки для своих детей.

×
×

Миграционный вопрос обсуждается всё чаще и на самом высоком уровне. Своё решение предлагает и известный российский бизнесмен и миллиардер Андрей Ковалев:

Дошло до того, что о мигрантах высказался патриарх Кирилл. Он заявил, что если не взять ситуацию под контроль, то мы «потеряем страну».

И если уж об этом заговорили на таком уровне - в правительстве, в бизнесе, силовых структурах и РПЦ - значит проблема серьёзная и ей озаботились. И может быть её даже решат.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Мария Львова-Белова   адаптация   дети   детский сад   мигранты   русский язык   тест   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Matrosskin Час назад
О, что где сдохло...
Плохо нам без трудовых мигрантов ? Ладно, допустим ( хотя очень спорно). Так в чём проблема: при въезде биометрия/дактилоскопия ( чтоб не оказалось что это Джамшут выдворенный одну букву поменял дома в паспорте). И полная ( до уголовной) ответственность работодателя, который его пригласил - за соблюдения сроков и норм пребывания, за его правонарушения. Хочешь притащить семью ? Тащи, с оплатой медстраховок на всех членов и фингарантиями, что у тебя есть на каждого из них сумма не менее прожиточного минимума.
Гражданство ? Ну ок, если такой нужный, но - после службы по контракту не менее 1 года в Армии РФ, семейство получает статус не менее чем через 3 года при условии отстутствия правонарушений ( за которые гражданство можно и отобрать. Например за уголовку или уклонение). После сдачи, разумеется, тестов на знание языка, основных законов и культуры. В школы - тоже самое.
Вот и вся проблема, раз уж без них не обойтись. Нужны же рабочие руки а не миграционный кризис. Ведь так ? Так ? Или...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Дядюшка Ау 6 минут назад
Да....Это будет сурово.... Калужский губернатор как-то недавно посетил центр по экзаменации "иностранных специалистов". Блестящий сдавший тест по русскому языку в беседе с губернатором знал 2 слова по-русски: да и нет. Но применял их невпопад. Можно выдумать самые лучшие законы. При условиях, что из будет кто-то выполнять.

P.S. Стоимость сертификата о знании русского языка полгода назад стоил 5 тыс. рублей.
P.P.S. Калужская область приостановила участие в фелеральной программе по переселению соотечественников. Без всяких гениальных законов. Ибо количество переселенце уже перешло разумные пределы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
adssaf afasffdsga 8 минут назад
Вопрос не в том, чтобы вводить или не вводить. Вопрос в этом: КАКОГО ХЕРА ЕГО РАНЬШЕ НЕ БЫЛО?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ПаганецЪ 9 минут назад
(С)...высказался патриарх Кирилл. Он заявил, что если не взять ситуацию под контроль, то мы «потеряем страну». (/С)

Читай: "Эти денежку в храмы не понесут".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Руслан 23 минуты назад
Да неужели, бл@ть, и до этих тупых чинуш дошло ЧТО нужно делать?
То, о чём уже не первый год, говорят все вменяемые люди, до идиотов-чиновников доходит как до жирафов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Macdew Полчаса назад
Очередное говно, которое не будет работать. Ну вот эти чумазые ублюдки мелкие, кто детей избивал, они то русский знают и чего, помогло это адаптации? Запрет нужен на перевоз семей. ОАЭ они всё в пример ставят, за..али. Давайте тогда, ограничивайте права мигрантов в РФ так же, раз так любите ОАЭ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
grigorenko vladislav Полчаса назад
"Надо понимать, что без мигрантов наша экономика существовать не может .." - надо понимать, что известный российский бизнесмен и миллиардер Андрей Ковалев мутит свои миллиарды именно за счёт ввоза мигрантов. Поэтому весь его последующий 3,14здёж насчёт того, что "короче, с этим что-то нужно делать" можно пустить мимо кассы. В первую очередь что-то нужно делать вот с такими ох@евшими от своих миллиардов и безнаказанности Андреями Ковалёвыми, которые, несмотря на свою русскую фамилию, ведут себя как пархатые жиды в меняльной лавке, готовые всегда на@бать хоть еврея, хоть татарина, а уж русского и подавно. "Если кто-то совершил преступление - все 10 уезжают из России." Вот и возглавь колонну уезжающих, Андрюша! Только миллиарды свои в казну сдай, да посиди на дорожку лет несколько. А то гляди-ка ты! Если кто-то совершил преступление! Ай-яй-яй! Кто бы это мог быть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mikhail Полчаса назад
а смысл вообще тратить деньги и усилия на обучение людей, если они очевидно не будут понимать что им говорят.. делать только чтобы произвести впечатление "вы такие же как все" - и при этом профанировать функцию обучения - это же саботаж очевидный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Macdew Полчаса назад
Андрей Ковалёв очередной мифотворец и куколд. "Экономика без мигрантов существовать не может". Кто это доказал, почему она не может существовать? Она же как то существует до сих пор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
banzai7 41 минуту назад
Жесточайшей дефицит кадров у нас потому, что труд стоит очень дёшево. И коренные жители не могут достойно прожить на предложенные деньги. А мигранты, приехавшие из своих халуп, считают за счастье жить по 15 человек в комнате, питаться лепёшками, да ещё и отправлять деньги на родину.
Работодателю выгодно платить меньше, да к тому же прав у таких работников нет совсем.
И эта экономика уже сложилась и стала системой.
Как это изменить, не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 42 минуты назад
Ещё на знание законов и УК общества, которым они пытаются быть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Александр 46 минут назад
Введите ещё тестирование на знание законов и правил поведения в обществе! А то совсем без "царя" в голове эти утырки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 48 минут назад
наконец то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 49 минут назад
лучше бы ввели запрет этим всем на въезд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
zloykoyot 51 минуту назад
Для начала надо взять за жопу все эти центры тестирования, которые мигрантов на знание языка проверяют. Этим летом видел бабу в офисе МТС, которая слова на русском сказать не может. Посетительница конечно, не работница. Как оня плять сюда попала вообще? Вопрос риторический, конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 59 минут назад
"Жесточайший дефицит кадров практически везде... ".
Странно, с чего бы это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт Час назад
че за бред написан?
при поступлении в школу в первый класс ребенок УЖЕ должен уметь писать, читать и считать и все это тестируется, как б*лядь там может оказаться чурка не умеющий говорить по русски?
или это у нас только в 1классе ты должен быть уже гением, а в остальные берут всех попало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
549
ruslan d Час назад
ПРедложили ? Его лет 10 как надо было уже использовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий Час назад
конечно вы её потеряете, но вы просто кресты снимите и полумесяц повесите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Делов-то куча! Четыре слова любой ребёнок сможет выучить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Доктор Джонс Час назад
Хорошо, но почему нет дифференцирования?
Приезжает этнический русский ребенок из Казахстана - родной язык русский, учился в русской школе, и он должен сдавать наравне с нерусскими детьми из Узбекистана, Таджикистана экзамен на знание русского языка? Он, конечно, его сдаст без проблем - но время, деньги...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

252810



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 октября
Набирающие популярность в сообществах
Последние слова знаменитостей. Интересные факты
Последние слова знаменитостей. Интересные факты
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Вот это, я понимаю, турнир
Вот это, я понимаю, турнир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриный бульон

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#кино#ДТП#фильм#история#истории#в мире#знаменитости
#Прикол#автомир#интересно#интересное#авто аварии#факты#задержание#улыбнуло#дети#сарказм
#машина#животные#люди#аварии#подборка#позитив#полиция#Автовсячина#Еда#США
Вот это, я понимаю, турнир Вот это, я понимаю, турнир В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку На Кубани семиклассник распылил в школе перцовый баллончик, чтобы посмотреть, как он работает На Кубани семиклассник распылил в школе перцовый баллончик, чтобы посмотреть, как он работает "Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и пообещал убить одноклассницу "Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и... «Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил сократить число детей-мигрантов в школах «Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил... В Сыктывкаре школьницы принесли в школу части тела кота и хвастались перед одноклассниками В Сыктывкаре школьницы принесли в школу части тела кота и хвастались перед одноклассниками

На что жалуетесь?

Вернуться