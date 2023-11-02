В России предложили ввести обязательный тест на знание русского языка для детей мигрантов

И отметили, что каждый пятый приезжий ребёнок совершенно не знает русского.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что около 20% детей мигрантов совершенно не знают русский язык. И необходимо вводить тест на знание русского, чтобы не получилось так, что детишки приходят в школу или детский сад и не понимают ни слова из того, что им говорят. Также она добавила, что изучается вопрос о приобретении мигрантами медицинской страховки для своих детей.
Миграционный вопрос обсуждается всё чаще и на самом высоком уровне. Своё решение предлагает и известный российский бизнесмен и миллиардер Андрей Ковалев:
Дошло до того, что о мигрантах высказался патриарх Кирилл. Он заявил, что если не взять ситуацию под контроль, то мы «потеряем страну».
И если уж об этом заговорили на таком уровне - в правительстве, в бизнесе, силовых структурах и РПЦ - значит проблема серьёзная и ей озаботились. И может быть её даже решат.
Источник:
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Плохо нам без трудовых мигрантов ? Ладно, допустим ( хотя очень спорно). Так в чём проблема: при въезде биометрия/дактилоскопия ( чтоб не оказалось что это Джамшут выдворенный одну букву поменял дома в паспорте). И полная ( до уголовной) ответственность работодателя, который его пригласил - за соблюдения сроков и норм пребывания, за его правонарушения. Хочешь притащить семью ? Тащи, с оплатой медстраховок на всех членов и фингарантиями, что у тебя есть на каждого из них сумма не менее прожиточного минимума.
Гражданство ? Ну ок, если такой нужный, но - после службы по контракту не менее 1 года в Армии РФ, семейство получает статус не менее чем через 3 года при условии отстутствия правонарушений ( за которые гражданство можно и отобрать. Например за уголовку или уклонение). После сдачи, разумеется, тестов на знание языка, основных законов и культуры. В школы - тоже самое.
Вот и вся проблема, раз уж без них не обойтись. Нужны же рабочие руки а не миграционный кризис. Ведь так ? Так ? Или...
P.S. Стоимость сертификата о знании русского языка полгода назад стоил 5 тыс. рублей.
P.P.S. Калужская область приостановила участие в фелеральной программе по переселению соотечественников. Без всяких гениальных законов. Ибо количество переселенце уже перешло разумные пределы.
Читай: "Эти денежку в храмы не понесут".
Работодателю выгодно платить меньше, да к тому же прав у таких работников нет совсем.
И эта экономика уже сложилась и стала системой.
Как это изменить, не знаю.
мигрантов надо приглашат ьтолько в случаях если можешь обеспечить их всеми услугами государства в т.ч. правоохранительными. а вот так - приглашать и предоставлять их самим себе - это не только экономически не выгодно вдолгую, но и в целом разрушает государственные институты, влечет к коррупции и прочей ереси вплоть до миграции коренного населения подальше от этих рассадников криминала.
Странно, с чего бы это?
при поступлении в школу в первый класс ребенок УЖЕ должен уметь писать, читать и считать и все это тестируется, как б*лядь там может оказаться чурка не умеющий говорить по русски?
или это у нас только в 1классе ты должен быть уже гением, а в остальные берут всех попало?
Приезжает этнический русский ребенок из Казахстана - родной язык русский, учился в русской школе, и он должен сдавать наравне с нерусскими детьми из Узбекистана, Таджикистана экзамен на знание русского языка? Он, конечно, его сдаст без проблем - но время, деньги...