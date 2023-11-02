В России предложили ввести обязательный тест на знание русского языка для детей мигрантов

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что около 20% детей мигрантов совершенно не знают русский язык. И необходимо вводить тест на знание русского, чтобы не получилось так, что детишки приходят в школу или детский сад и не понимают ни слова из того, что им говорят. Также она добавила, что изучается вопрос о приобретении мигрантами медицинской страховки для своих детей.