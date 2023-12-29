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В социальных сетях завирусилось видео с певицей Граймс, когда она пела песню Чебурашки в 2013 году

В социальных сетях завирусилось видео с певицей Граймс, когда она пела песню Чебурашки в 2013 году

Автор:
29 декабря 2023 18:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Граймс   Юмор   интересное   русский язык   фото   чебурашка   
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Певица Граймс довольна знаменита в США. Она была знаменита ещё до романа с Илоном Маском - выпустила 5 альбомов, стала продюсером и актрисой. В 2013 году Граймс была в Москве и спела журналистам детскую песенку.

В социальных сетях завирусился ролик с Клэр Буше, где она поёт песенку Чебурашки журналистам на русском языке. Поёт, кстати, очень не плохо. Ролик был снят в 2013 году, когда Граймс приезжала в Россию с концертом.

А вот видео с выступления певицы в Москве. Тогда Граймс собрала целый зал и устроила шоу.

Как оказалось, певица знает русский язык. В 2019 году Клэр спела песню Янки Дягилевой "Светла моя печаль". Правда, матерные слова певица заменила словом "дерьмово".

В Twitter Граймс опубликовала запись, в которой написала текст песни на русском языке. Тогда пользователи очень удивились, что певица пишет на русском языке, а Клэр просто выложила перевод песни на английский.

Русскому языку певицу научила бабушка, которая родилась в СССР. Клэр часто гостила у неё и выучила русский. Об этом певица рассказала изданию Exberliner.

Источник:

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Метки: Видео   Граймс   Юмор   интересное   русский язык   фото   чебурашка   
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3  комментария
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2k
Slesarkip 52 минуты назад
На первом видео песня Гены, насколько я помню
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12k
Андрей Ма-С 11 минут назад
песню знаю, певичку нет...
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Дмитрий 45 минут назад
И? Радоваться? Огорчаться? Как то по......!
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