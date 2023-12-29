В социальных сетях завирусилось видео с певицей Граймс, когда она пела песню Чебурашки в 2013 году

Певица Граймс довольна знаменита в США. Она была знаменита ещё до романа с Илоном Маском - выпустила 5 альбомов, стала продюсером и актрисой. В 2013 году Граймс была в Москве и спела журналистам детскую песенку.
В социальных сетях завирусился ролик с Клэр Буше, где она поёт песенку Чебурашки журналистам на русском языке. Поёт, кстати, очень не плохо. Ролик был снят в 2013 году, когда Граймс приезжала в Россию с концертом.
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А вот видео с выступления певицы в Москве. Тогда Граймс собрала целый зал и устроила шоу.
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Как оказалось, певица знает русский язык. В 2019 году Клэр спела песню Янки Дягилевой "Светла моя печаль". Правда, матерные слова певица заменила словом "дерьмово".
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В Twitter Граймс опубликовала запись, в которой написала текст песни на русском языке. Тогда пользователи очень удивились, что певица пишет на русском языке, а Клэр просто выложила перевод песни на английский.
Русскому языку певицу научила бабушка, которая родилась в СССР. Клэр часто гостила у неё и выучила русский. Об этом певица рассказала изданию Exberliner.
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