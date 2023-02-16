«Любой правдоруб обязательно ударится своим узким лбом о слово Русь»: в Госдуме приняли закон о защите родного языка от иностранных заимствований

Русский оградят от заграничного жаргона, мата и прочих интересных слов.
В сентябре 2022 обновили орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН. В него добавили 151 слово, например: шаверма, решала, бумеры, погуглить, покерфейс и антиваксер.
А в октябре того же года в Госдуму внесли законопроект «О защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». Сегодня его официально приняли.
Теперь в России появятся новые справочники, словари и грамматики - в них зафиксируют нормы современного русского литературного языка.
Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.
Значит теперь должен быть только «антипрививочник» вместо «антиваксер» и «непроницаемое лицо» вместо «покерфейса». А может и нет - тут надо дождаться официальных разъяснений.
Ну а на стадии обсуждения этого законопроекта, его прокомментировал Артемий Лебедев. Известный дизайнер, блогер и ценитель русского языка.
Высказывания Лебедева всегда бодрые и с огоньком. Возможно, всё не так уж страшно и новый закон коснётся лишь документов и прочего «официоза». А люди как писали и говорили, так и будут это делать. Это весьма непросто нормировать, разве что в учебных или государственных учреждениях. Скоро узнаем.
Ну а пока можно потренироваться на знание русского. Вот тесты, их у нас достаточно. Так что даже если не хотите - вас настигнет тотальная грамотность.
Источник:
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ЭВМ ( Электронно вычислительная машина ) - будем называть ? Но тут подстава два из трех слов - тоже иностранные (
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Фиг с ним , с компьютером . Как смартфон назовем ? (телефон тоже слово иностранное)