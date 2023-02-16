«Любой правдоруб обязательно ударится своим узким лбом о слово Русь»: в Госдуме приняли закон о защите родного языка от иностранных заимствований

Значит теперь должен быть только «антипрививочник» вместо «антиваксер» и «непроницаемое лицо» вместо «покерфейса». А может и нет - тут надо дождаться официальных разъяснений.

Ну а на стадии обсуждения этого законопроекта, его прокомментировал Артемий Лебедев. Известный дизайнер, блогер и ценитель русского языка.