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«Любой правдоруб обязательно ударится своим узким лбом о слово Русь»: в Госдуме приняли закон о защите родного языка от иностранных заимствований

«Любой правдоруб обязательно ударится своим узким лбом о слово Русь»: в Госдуме приняли закон о защите родного языка от иностранных заимствований

Автор:
16 февраля 2023 16:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Артемий Лебедев   Госдума   Тесты   жаргон   закон   русский язык   словарь   справочник   
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Русский оградят от заграничного жаргона, мата и прочих интересных слов.

В сентябре 2022 обновили орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН. В него добавили 151 слово, например: шаверма, решала, бумеры, погуглить, покерфейс и антиваксер.

А в октябре того же года в Госдуму внесли законопроект «О защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». Сегодня его официально приняли.

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Теперь в России появятся новые справочники, словари и грамматики - в них зафиксируют нормы современного русского литературного языка.

Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

Значит теперь должен быть только «антипрививочник» вместо «антиваксер» и «непроницаемое лицо» вместо «покерфейса». А может и нет - тут надо дождаться официальных разъяснений.

Ну а на стадии обсуждения этого законопроекта, его прокомментировал Артемий Лебедев. Известный дизайнер, блогер и ценитель русского языка.

Высказывания Лебедева всегда бодрые и с огоньком. Возможно, всё не так уж страшно и новый закон коснётся лишь документов и прочего «официоза». А люди как писали и говорили, так и будут это делать. Это весьма непросто нормировать, разве что в учебных или государственных учреждениях. Скоро узнаем.

Ну а пока можно потренироваться на знание русского. Вот тесты, их у нас достаточно. Так что даже если не хотите - вас настигнет тотальная грамотность.

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Метки: Артемий Лебедев   Госдума   Тесты   жаргон   закон   русский язык   словарь   справочник   
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9  комментариев
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5k
Alexander Полчаса назад
Давно пора, конечно рано или поздно обновление любого языка происходит, но когда в угоду западной моде начинают насаждать новые слова это перебор, был магазин - стал маркет, была уборщица - стала клиринг менеджером, и так далее, бред какой то.
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20k
иванов дмитрий 14 минут назад
Компьютер - иностранное . это все знают. Но 50 лет назад название было другое у этой шайтан-машины.
ЭВМ ( Электронно вычислительная машина ) - будем называть ? Но тут подстава два из трех слов - тоже иностранные (
,
Фиг с ним , с компьютером . Как смартфон назовем ? (телефон тоже слово иностранное)
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Приплыли. И как же теперь быть самым истовым патриотам? По-прежнему лОжить на все языковые нормы и правила или пытаться соответствовать веяниям? Так можно докатиться до реального исполнения КоАП в отношении сквернословия. Да не, бред какой-то. Предупреждение-оберег "Осторожно, присутствует ненормативная лексика", снимающий все запреты на мат, никто же не отменял. Законодатель шутит.
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93
PsyDoza Frankenschpökel 37 минут назад
Как теперь президента называть будут?
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August

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