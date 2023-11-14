Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком

Этим летом о проблемах, связанных с мигрантами в очередной раз говорил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, от половины до ¾ детей приезжих, в том числе и те, кто получил гражданство, не говорят по-русски. Фадеев добавил, что ни о какой адаптации или нормальном обучении такого ребёнка не может быть и речи.