FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7885 постов • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком

Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком

Автор:
14 ноября 2023 15:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Петр Толстой   Сергей Кравцов   валерий фадеев   диагностика   мигранты   министр просвещения   приезжие   русский язык   тест   
885
5

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. И добавил, что «вопросы всё равно остаются».

Этим летом о проблемах, связанных с мигрантами в очередной раз говорил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, от половины до ¾ детей приезжих, в том числе и те, кто получил гражданство, не говорят по-русски. Фадеев добавил, что ни о какой адаптации или нормальном обучении такого ребёнка не может быть и речи.

×
×

Возможно, будут внесены изменения в законодательство так, чтобы закон требовал обязательного бесплатного обучения русскому языку до того, как ребенок поступает в школу. И мы всячески поддерживаем и одобряем это решение.

А сегодня министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах введут диагностику для определения уровня владения русским языком.

Мы внесли изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности, которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком.

Тест должны будут пройти все дети мигрантов. По его результатам, им добавят часы обучения русскому или отправят на специальные курсы. Министр пояснил, что решение поможет «максимально продуктивно» работать с детьми приезжих. И объявил, что всё равно остаётся множество вопросов с адаптацией малолетних учеников.

С инициативой по поводу мигрантов выступил и  вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он считает, что на территории РФ приезжим надо запретить работать курьерами, таксистами, продавцами - короче, наложить вето на занятия любой публичной деятельностью.

Если у тебя язык русский не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать в публичных местах - водителями, продавцами, уж тем более, курьерами Яндекса. Такая ответственная работа не для них, - сказал парламентарий.

Своё предложение Толстой озвучил на слушаниях по защите русского языка. Депутат считает, что в некоторых постсоветских государствах русский ущемляется, вместо него изучают английский. Поэтому для граждан из этих стран следует ввести ограничения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Петр Толстой   Сергей Кравцов   валерий фадеев   диагностика   мигранты   министр просвещения   приезжие   русский язык   тест   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
pynh 51 минуту назад
Почему незнание языка приезжими становится проблемой русских? Хотите в русскую школу - где хотите там и учите русский язык. Схерали бесплатно их учить языку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Antique computer 11 минут назад
Для родителей тех детей тест нужен. В одном классе с дочерью учится дочь мигранта, язык знает хорошо, дети вообще быстро язык учат.

А вот её отец на любом родительском собрании них..я не понимает. Ответить на вопрос особо не может. Ну вообще ничего. Зачем ходит, непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex Полчаса назад
Пусть домой пиз**ют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Billi_Bons Полчаса назад
Просто оставлю это здесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Knives22 40 минут назад
Может ещё и жопу им подтирать если они не умеют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor 41 минуту назад
Твою дивизию... Сначала должен быть тест (успешный, блин), а потом уже бесплатное обучение и прочие ништяки. А за гражданство вообще должны лет 10-15 доказывать свою необходимость нашей экономике...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Knives22 Teodor 36 минут назад
Лучше закон отменить позволяющий детям мигрантов в школе учиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Patiot Knives22 13 минут назад
Хочешь, чтобы страну заполонили неграмотные дети мигрантов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Knives22 Patiot Минуту назад
Хотите за счет граждан учить не граждан? А я хочу чтобы и иностранные специалисты и их дети в родном кишлаке сидели. А в России им, особенно тем кто по-русски не говорит, делать нечего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 48 минут назад
а вот нехрен мигрантам тащить в Россию свои семьи! Приехал САМ работать - работай, а семья пусть тебя на родине дожидается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

256788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком
В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком
"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных
"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
С добрым утром
С добрым утром
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждое утро

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#Прикол#история#авто аварии#Автовсячина#фильм#девушки#подборка
#автомобили#машина#интересное#ДТП#аварии#собака#полиция#дети#криминал#мигранты
#животные#Юмор#интересно#люди#позитив#факты#кино#улыбнуло#СССР#милота
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Председатель СК Александр Бастрыкин решил создать специальные подразделения для борьбы с преступлениями мигрантов Председатель СК Александр Бастрыкин решил создать специальные подразделения для борьбы с... «Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества «Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов,... В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов «Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для приезжих «Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для... В России предложили ввести обязательный тест на знание русского языка для детей мигрантов В России предложили ввести обязательный тест на знание русского языка для детей мигрантов

На что жалуетесь?

Вернуться