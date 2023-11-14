Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. И добавил, что «вопросы всё равно остаются».
Этим летом о проблемах, связанных с мигрантами в очередной раз говорил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, от половины до ¾ детей приезжих, в том числе и те, кто получил гражданство, не говорят по-русски. Фадеев добавил, что ни о какой адаптации или нормальном обучении такого ребёнка не может быть и речи.
Возможно, будут внесены изменения в законодательство так, чтобы закон требовал обязательного бесплатного обучения русскому языку до того, как ребенок поступает в школу. И мы всячески поддерживаем и одобряем это решение.
А сегодня министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах введут диагностику для определения уровня владения русским языком.
Мы внесли изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности, которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком.
Тест должны будут пройти все дети мигрантов. По его результатам, им добавят часы обучения русскому или отправят на специальные курсы. Министр пояснил, что решение поможет «максимально продуктивно» работать с детьми приезжих. И объявил, что всё равно остаётся множество вопросов с адаптацией малолетних учеников.
С инициативой по поводу мигрантов выступил и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он считает, что на территории РФ приезжим надо запретить работать курьерами, таксистами, продавцами - короче, наложить вето на занятия любой публичной деятельностью.
Если у тебя язык русский не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать в публичных местах - водителями, продавцами, уж тем более, курьерами Яндекса. Такая ответственная работа не для них, - сказал парламентарий.
Своё предложение Толстой озвучил на слушаниях по защите русского языка. Депутат считает, что в некоторых постсоветских государствах русский ущемляется, вместо него изучают английский. Поэтому для граждан из этих стран следует ввести ограничения.
Источник:
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А вот её отец на любом родительском собрании них..я не понимает. Ответить на вопрос особо не может. Ну вообще ничего. Зачем ходит, непонятно.