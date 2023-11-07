Пользователи Твиттер перефразировали поговорки скучными канцеляризмами

В социальной сети Twitter пользователи запустили флешмоб, изменив поговорки и крылатые фразы при помощи канцеляризмов. Получилось забавно!
Так или иначе мы в своей жизни встречаем очень много канцеляризмов, которые порой звучат очень забавно. Чаще всего канцеляризмы употребляются в официальных заявлениях, нормативных документах и других случаях, где обычная речь может быть неуместна. Но пользователи Twitter придумали, как развлечься с такими сложными (и очень скучными) оборотами речи.
В пятницу, 3 ноября, пользователь Twitter с ником Rosya Skrypnik предложила людям перефразировать пословицы, поговорки и крылатые фразы, используя канцеляризмы и языковые клише. Над некоторыми пришлось поломать голову!
Мы выбрали только несколько самых популярных и остроумных канцеляризмов. Предлагаем теперь вас попробовать перефразировать поговорки или пословицы, используя канцелярско-бюрократический стиль.
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Канцелярит требует предельной четкости семантических значений, обширного словарного запаса и структурированной организации мыслительного процесса. Подавляющее большинство авторов вышеприведенных образцов, не обладают ни одним из этих качеств в должной мере.
Должно быть "Работа не волк, в лес не убежит"