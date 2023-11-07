Пользователи Твиттер перефразировали поговорки скучными канцеляризмами

Так или иначе мы в своей жизни встречаем очень много канцеляризмов, которые порой звучат очень забавно. Чаще всего канцеляризмы употребляются в официальных заявлениях, нормативных документах и других случаях, где обычная речь может быть неуместна. Но пользователи Twitter придумали, как развлечься с такими сложными (и очень скучными) оборотами речи.