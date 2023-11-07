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Пользователи Твиттер перефразировали поговорки скучными канцеляризмами

Пользователи Твиттер перефразировали поговорки скучными канцеляризмами

Автор:
07 ноября 2023 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: великий и могучий   интересное   канцеляризм   поговорки   пословицы   русский язык   фото   
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В социальной сети Twitter пользователи запустили флешмоб, изменив поговорки и крылатые фразы при помощи канцеляризмов. Получилось забавно!

Так или иначе мы в своей жизни встречаем очень много канцеляризмов, которые порой звучат очень забавно. Чаще всего канцеляризмы употребляются в официальных заявлениях, нормативных документах и других случаях, где обычная речь может быть неуместна. Но пользователи Twitter придумали, как развлечься с такими сложными (и очень скучными) оборотами речи.

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В пятницу, 3 ноября, пользователь Twitter с ником Rosya Skrypnik предложила людям перефразировать пословицы, поговорки и крылатые фразы, используя канцеляризмы и языковые клише. Над некоторыми пришлось поломать голову!

Мы выбрали только несколько самых популярных и остроумных канцеляризмов. Предлагаем теперь вас попробовать перефразировать поговорки или пословицы, используя канцелярско-бюрократический стиль.

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Метки: великий и могучий   интересное   канцеляризм   поговорки   пословицы   русский язык   фото   
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9  комментариев
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34k
Snork Snorkoff Час назад
Пара приличных образцов есть, но не более.
Канцелярит требует предельной четкости семантических значений, обширного словарного запаса и структурированной организации мыслительного процесса. Подавляющее большинство авторов вышеприведенных образцов, не обладают ни одним из этих качеств в должной мере.
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15k
Ivan 21 минуту назад
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49k
Aleksandr Полчаса назад
Предложение по использованию покрытых сдвигающейся кожей частей мужских первичных половых признаков в швейной промышленности для изготовления верхней части одежды. (3алупу на воротник)
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3k
DVPET 49 минут назад
Первый же канцелярит в списке настолько хорош, что автор не смог его распознать.
Должно быть "Работа не волк, в лес не убежит"
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34k
Korolev 52 минуты назад
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4k
Хачик 59 минут назад
"Недостаток ума компенсируется ходьбой"-дурная голова ногам покоя не даёт, "Стою я на песчано-гравийной смеси, смешанной с битумом, обутый в инструмент зимних спортивных соревнований - то ли инструмент не едет, то ли мои умственные способности гораздо ниже среднестатистических". - стою на асфальте я в лыжи обутый...
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286
Евгений Ковалёв Час назад
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2k
max 2 часа назад
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