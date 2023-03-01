Почему деньги в России иногда называют "бабло"

Это жаргонное слово для обозначения денег (ещё также часто используют "бабки") в нашей стране самое распространённое.
Версий, почему их так называют несколько. Слово довольно-таки странное и совершенно не созвучно слову "деньги".
В Российской империи в первые десятилетия после революции у подростков была очень популярна азартная игра на деньги, которую называли "В бабки".
"Бабкой" была кость копыта животного, из которого вырезали круглую бабку и ею нужно было выбить как можно больше чужих бабок. Игра была очень популярна и когда её поклонники вырастали, то продолжали называть деньги "бабками".
По одной из теорий слово "бабки" пошло от династии Романовых.
Во второй половине 19 века на сторублёвой купюре было решено изобразить пожилую Екатерину II. Банкнота стала очень популярна в России того периода, потому что большинство финансовых операций проходила с её помощью. Ещё купюра запомнилась тем, что Екатерина стала единственной императрицей, которую увековечили на деньгах. 100 рублей стали называть "царственной бабкой", а позже сократили до "бабки" и "бабло".
Есть версия про снопы. В царской России, в деревнях, по мнению ряда экспертов, снопы, которые во время жатвы составляли один к другому, называли "бабками". Когда скапливалось от 10 до 13 снопов, то их ставили во второй ряд. Вот так получалась эдакая матрёшка. Такими бабками-матрёшками крестьяне измеряли урожай и спрашивали друг друга: "Сколько бабок ты снял?". И так как большое количество бабок было эквивалентом достатка, то спустя недолгое время слово "бабки" перебралось в город, став аналогом слова "деньги".
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"бабка" (болг.) - старинная мелкая монета
"babka" (чешск., словацк.) - мелкая монета
"bapka" (сербохорв.) - старая монета
К тому же в чешском языке существует выражение "za babku", которое переводится как "по дешёвке, за бесценок". Например, "koupit za babku" ("купить за бесценок").
Очевидно, что болгарские, чешские, словацкие, сербские, тем более устаревшие слова, не могли произойти от русского жаргона XIX века. Получается, что это русское слово вышло вместе с ними из общего славянского источника.