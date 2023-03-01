Почему деньги в России иногда называют "бабло"

Есть версия про снопы. В царской России, в деревнях, по мнению ряда экспертов, снопы, которые во время жатвы составляли один к другому, называли "бабками". Когда скапливалось от 10 до 13 снопов, то их ставили во второй ряд. Вот так получалась эдакая матрёшка. Такими бабками-матрёшками крестьяне измеряли урожай и спрашивали друг друга: "Сколько бабок ты снял?". И так как большое количество бабок было эквивалентом достатка, то спустя недолгое время слово "бабки" перебралось в город, став аналогом слова "деньги".