Учёные выяснили, как делали татуировки ледяному человеку Этци

"Ледяной человек" Этци — мумия, найденная в леднике Этцальских Альп в 1991 году. Этци умер около 5300 лет назад, и его тело оставалось мумифицированным в течение тысяч лет - пока его не обнаружили туристы на горном перевале недалеко от границы Италии и Австрии. С тех пор археологи активно изучают мумию, выясняя всё новые детали о жизни этого древнего человека. В том числе пристально исследуют его многочисленные татуировки. Всего на теле Этци 61 татуировка. Он занесён в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самых древних тату в мире.