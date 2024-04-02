Учёные выяснили, как делали татуировки ледяному человеку Этци

Согласно новому исследованию, многочисленные татуировки 5300-летнего ледяного человека Этци сделаны костяной иглой. В ходе исследования тату-мастер нанёс себе на ногу татуировки в той же технике.
"Ледяной человек" Этци — мумия, найденная в леднике Этцальских Альп в 1991 году. Этци умер около 5300 лет назад, и его тело оставалось мумифицированным в течение тысяч лет - пока его не обнаружили туристы на горном перевале недалеко от границы Италии и Австрии. С тех пор археологи активно изучают мумию, выясняя всё новые детали о жизни этого древнего человека. В том числе пристально исследуют его многочисленные татуировки. Всего на теле Этци 61 татуировка. Он занесён в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самых древних тату в мире.
Как именно и почему Этци нанесли эти рисунки на тело, долгое время оставалось загадкой. Ранее учёные думали, что татуировки Этци сделаны путём втирания краски в разрезы на коже, но недавно эту версию опровергли. Оказалось, что тату сделали путём прокола кожи острым предметом и постукивания по точкам — скорее всего, костяной иглой. В исследовании принял участие тату-мастер Дэнни Райдей из Новой Зеландии. На его ноги нанесли такие же рисунки, как на теле Этци, с помощью четырёх разных техник. Учёные тщательно документировали процесс заживления — и поняли, что татуировки сделали именно методом прокола кожи.
Пока неизвестно, что означают татуировки Энци. В основном это параллельные линии и различные знаки, и возможно, они имеют скрытую символику. Эксперты предполагают, что они могли быть терапевтическими, то есть предназначенными для "лечения" определённых болезней.
Методы нанесения татуировок, которые использовали в исследовании:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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