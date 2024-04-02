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Учёные выяснили, как делали татуировки ледяному человеку Этци

Учёные выяснили, как делали татуировки ледяному человеку Этци

Автор:
02 апреля 2024 12:33
Сообщество : Наука
Метки: Разное   Этци   археологи   древнее   древние люди   наука   новости   тату   татуировки   фото   
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Согласно новому исследованию, многочисленные татуировки 5300-летнего ледяного человека Этци сделаны костяной иглой. В ходе исследования тату-мастер нанёс себе на ногу татуировки в той же технике.

"Ледяной человек" Этци — мумия, найденная в леднике Этцальских Альп в 1991 году. Этци умер около 5300 лет назад, и его тело оставалось мумифицированным в течение тысяч лет - пока его не обнаружили туристы на горном перевале недалеко от границы Италии и Австрии. С тех пор археологи активно изучают мумию, выясняя всё новые детали о жизни этого древнего человека. В том числе пристально исследуют его многочисленные татуировки. Всего на теле Этци 61 татуировка. Он занесён в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самых древних тату в мире.

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Как именно и почему Этци нанесли эти рисунки на тело, долгое время оставалось загадкой. Ранее учёные думали, что татуировки Этци сделаны путём втирания краски в разрезы на коже, но недавно эту версию опровергли. Оказалось, что тату сделали путём прокола кожи острым предметом и постукивания по точкам — скорее всего, костяной иглой. В исследовании принял участие тату-мастер Дэнни Райдей из Новой Зеландии. На его ноги нанесли такие же рисунки, как на теле Этци, с помощью четырёх разных техник. Учёные тщательно документировали процесс заживления — и поняли, что татуировки сделали именно методом прокола кожи.

Пока неизвестно, что означают татуировки Энци. В основном это параллельные линии и различные знаки, и возможно, они имеют скрытую символику. Эксперты предполагают, что они могли быть терапевтическими, то есть предназначенными для "лечения" определённых болезней.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Этци   археологи   древнее   древние люди   наука   новости   тату   татуировки   фото   
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2  комментария
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Dobry vojak Svejk Час назад
Недавно же выясняли ))) Недовыяснили? )
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Roman 57 минут назад
Теперь надо ногу отпилить и мумифицировать в горах.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1656 постов (1596 в горячем)

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