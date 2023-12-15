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У берегов Италии нашли груз затонувшего корабля

У берегов Италии нашли груз затонувшего корабля

Автор:
15 декабря 2023 20:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Италия   Разное   артефакты   древнее   интересное   исследования   находки   новости   ученые   фото   
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У побережья Италии сделали уникальные древние находки. Учёные нашли груз корабля каменного века и вулканическое стекло, которые упали на морское дно во время кораблекрушения от 8 000 до 5 000 лет назад.

Груз затонувшего корабля каменного века обнаружили на острове Капри в Неаполитанском заливе. Полицейский департамент Неаполя и морские археологи объединили свои усилия, чтобы извлечь предметы с морского дна, и изучить их. Один из самых значимых найденных артефактов — большой кусок обсидиана, вулканического стекла, образующегося при быстром охлаждении лавы. Его вес составляет 8 кг, а размеры — 28 x 20 x 15 сантиметров. На поверхности камня обнаружили следы долбления и резьбы, что означает, что кто-то, возможно, пытался изменить его форму.

Обсидиан нашли на глубине 30-40 метров. По самой вероятной версии, камень упал на морское дно во время кораблекрушения от 8 000 до 5 000 лет назад. Учёные надеются найти остатки самого неолитического корабля, и продолжают исследовать территорию.


"Необходимо провести обширное обследование морского дна, чтобы проверить возможное присутствие разрушенного корпуса или другого груза. Останки самого судна пока не удалось найти. В воде Средиземного моря обитают моллюски Teredo navalis, питающиеся древесиной - из-за них деревянные корабли всех эпох уже уничтожены," - рассказал исследователь Мариано Нуццо.

Найденный обсидиан также известен как "драконье стекло". Он является одним из самых острых материалов на Земле, и в прошлом часто использовался для изготовления инструментов с острыми краями: таких как ножи, топоры и наконечники стрел. В эпоху неолита он широко продавался по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку. Хотя обсидиан часто находили в Италии, особенно на вулканических островах и рядом с Везувием, эта находка всё равно впечатлила команду. Теперь они планируют продолжить исследование морского дна в поисках новых артефактов.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Италия   Разное   артефакты   древнее   интересное   исследования   находки   новости   ученые   фото   
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6  комментариев
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2k
Rom Час назад
И всё? И это вся статья? Очень интересно было.
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6k
мемфрид 7 минут назад
Кто уже представил себе броньку из обсидиана?)
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5k
Григорий Час назад
вулканическое стекало ... а то что возраст стекла невозможно детектировать это ведь фу?
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129k
parallax Час назад
Главное, чтобы потомки владельца корабля не предьявили права на находку. ))
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