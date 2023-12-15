У берегов Италии нашли груз затонувшего корабля

У побережья Италии сделали уникальные древние находки. Учёные нашли груз корабля каменного века и вулканическое стекло, которые упали на морское дно во время кораблекрушения от 8 000 до 5 000 лет назад.
Груз затонувшего корабля каменного века обнаружили на острове Капри в Неаполитанском заливе. Полицейский департамент Неаполя и морские археологи объединили свои усилия, чтобы извлечь предметы с морского дна, и изучить их. Один из самых значимых найденных артефактов — большой кусок обсидиана, вулканического стекла, образующегося при быстром охлаждении лавы. Его вес составляет 8 кг, а размеры — 28 x 20 x 15 сантиметров. На поверхности камня обнаружили следы долбления и резьбы, что означает, что кто-то, возможно, пытался изменить его форму.
Обсидиан нашли на глубине 30-40 метров. По самой вероятной версии, камень упал на морское дно во время кораблекрушения от 8 000 до 5 000 лет назад. Учёные надеются найти остатки самого неолитического корабля, и продолжают исследовать территорию.
"Необходимо провести обширное обследование морского дна, чтобы проверить возможное присутствие разрушенного корпуса или другого груза. Останки самого судна пока не удалось найти. В воде Средиземного моря обитают моллюски Teredo navalis, питающиеся древесиной - из-за них деревянные корабли всех эпох уже уничтожены," - рассказал исследователь Мариано Нуццо.
Найденный обсидиан также известен как "драконье стекло". Он является одним из самых острых материалов на Земле, и в прошлом часто использовался для изготовления инструментов с острыми краями: таких как ножи, топоры и наконечники стрел. В эпоху неолита он широко продавался по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку. Хотя обсидиан часто находили в Италии, особенно на вулканических островах и рядом с Везувием, эта находка всё равно впечатлила команду. Теперь они планируют продолжить исследование морского дна в поисках новых артефактов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"На поверхности камня обнаружили следы долбления и резьбы, что означает, что кто-то, возможно, пытался изменить его форму."
Ну а каменный век был от 8 000 до 5 000 лет назад.