У берегов Италии нашли груз затонувшего корабля

Найденный обсидиан также известен как "драконье стекло". Он является одним из самых острых материалов на Земле, и в прошлом часто использовался для изготовления инструментов с острыми краями: таких как ножи, топоры и наконечники стрел. В эпоху неолита он широко продавался по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку. Хотя обсидиан часто находили в Италии, особенно на вулканических островах и рядом с Везувием, эта находка всё равно впечатлила команду. Теперь они планируют продолжить исследование морского дна в поисках новых артефактов.