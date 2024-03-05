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В Китае впервые клонировали тибетских коз

В Китае впервые клонировали тибетских коз

Автор:
05 марта 2024 15:54
Сообщество : Животные
Метки: Китай   Разное   Учёные   животные   клонирование   клоны   козы   наука   новости   фото   
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Китайские учёные впервые успешно клонировали тибетских коз. Они использовали тот же метод клонирования, с помощью которого появилось первое в мире клонированное животное — овечка Долли.

Команда китайских учёных из провинции Цинхай объявила, что им впервые удалось успешно клонировать тибетских коз. Это сделали методом клонирования соматических клеток — путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Затем яйцеклетка имплантируется суррогатной матери, которая рожает детёныша. Новорождённый при этом имеет 100 процентов ДНК донора. Таким же способом в 1997 году клонировали овечку Долли — первое в мире клонированное животное.

Клонированные малыши здоровы и чувствуют себя хорошо. Их вес — 3,3 кг. Донорами клеток выступили три взрослых крупных самца и одна самка. Каждый из самцов весил около 400 кг, и все они занимали призовые места на конкурсах по разведению. По словам учёных, методом клонирования они стремятся не допустить вырождения породы, и сохранить генетический материал здоровых особей в популяции тибетских козлов. Теперь команда намерена клонировать коз, которые производят наибольшее количество ценной шерсти.

Как в случае с экстракорпоральным оплодотворением у людей, не каждая попытка имплантации эмбриона оказывается успешной. Учёные долго добивались успешного клонирования: на начальных этапах процент беременности среди 43 суррогатных коз составлял всего 58 процентов. Команда учёных также заявила, что усилия по клонированию "увеличат доходы местных фермеров и пастухов".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Разное   Учёные   животные   клонирование   клоны   козы   наука   новости   фото   
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