В Китае впервые клонировали тибетских коз

Китайские учёные впервые успешно клонировали тибетских коз. Они использовали тот же метод клонирования, с помощью которого появилось первое в мире клонированное животное — овечка Долли.
Команда китайских учёных из провинции Цинхай объявила, что им впервые удалось успешно клонировать тибетских коз. Это сделали методом клонирования соматических клеток — путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Затем яйцеклетка имплантируется суррогатной матери, которая рожает детёныша. Новорождённый при этом имеет 100 процентов ДНК донора. Таким же способом в 1997 году клонировали овечку Долли — первое в мире клонированное животное.
Клонированные малыши здоровы и чувствуют себя хорошо. Их вес — 3,3 кг. Донорами клеток выступили три взрослых крупных самца и одна самка. Каждый из самцов весил около 400 кг, и все они занимали призовые места на конкурсах по разведению. По словам учёных, методом клонирования они стремятся не допустить вырождения породы, и сохранить генетический материал здоровых особей в популяции тибетских козлов. Теперь команда намерена клонировать коз, которые производят наибольшее количество ценной шерсти.
Как в случае с экстракорпоральным оплодотворением у людей, не каждая попытка имплантации эмбриона оказывается успешной. Учёные долго добивались успешного клонирования: на начальных этапах процент беременности среди 43 суррогатных коз составлял всего 58 процентов. Команда учёных также заявила, что усилия по клонированию "увеличат доходы местных фермеров и пастухов".
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Учёные создали вибрирующую капсулу от ожирения
- Китайские учёные впервые успешно клонировали макаку
- В Китае научились клонировать мартышек. На очереди человек?
- В Китае впервые клонировали арктического волка
- В Англии ученые нашли останки животных ледникового периода