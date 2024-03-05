В Китае впервые клонировали тибетских коз

Клонированные малыши здоровы и чувствуют себя хорошо. Их вес — 3,3 кг. Донорами клеток выступили три взрослых крупных самца и одна самка. Каждый из самцов весил около 400 кг, и все они занимали призовые места на конкурсах по разведению. По словам учёных, методом клонирования они стремятся не допустить вырождения породы, и сохранить генетический материал здоровых особей в популяции тибетских козлов. Теперь команда намерена клонировать коз, которые производят наибольшее количество ценной шерсти.