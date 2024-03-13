В Помпеях нашли прекрасно сохранившуюся фреску

Эту уникальную фреску обнаружили спустя 2 000 лет после того, как она была погребена под вулканическим пеплом в древнеримском городе Помпеи. Её нашли в доме Леды — открытом сооружении в Помпеях, которое представляет историческую и культурную ценность. Археологи сразу оценили, что фреска прекрасно сохранилась, несмотря на то, что её правая верхняя часть утрачена. На ней изображены Фрикс и Хелле — два близнеца из греческой мифологии, которые путешествуют по морю на волшебном баране, спасаясь от злой мачехи.