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В Помпеях нашли прекрасно сохранившуюся фреску

В Помпеях нашли прекрасно сохранившуюся фреску

Автор:
13 марта 2024 21:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Помпеи   Разное   археологи   археология   древнее   интересное   искусство   находки   новости   фото   
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Археологи обнаружили в Помпеях древнюю фреску, погребённую под слоем вулканического пепла две тысячи лет назад. Роскошное произведение искусства нашли в доме Леды, известном замысловатыми настенными росписями и представляющим историческую ценность.

Эту уникальную фреску обнаружили спустя 2 000 лет после того, как она была погребена под вулканическим пеплом в древнеримском городе Помпеи. Её нашли в доме Леды — открытом сооружении в Помпеях, которое представляет историческую и культурную ценность. Археологи сразу оценили, что фреска прекрасно сохранилась, несмотря на то, что её правая верхняя часть утрачена. На ней изображены Фрикс и Хелле — два близнеца из греческой мифологии, которые путешествуют по морю на волшебном баране, спасаясь от злой мачехи.


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Согласно греческой легенде, брат и сестра вынуждены бежать, потому что их мачеха, Ино, хочет избавиться от них. В изображённой сцене сестра падает с барана и, по легенде, тонет в проливе между Европой и Азией. Археологи назвали эту фреску поистине "волшебным" открытием.


"Удивительно видеть, как хорошо сохранились яркие цвета на этой фреске. А видеть изображённую на ней мифологическую сцену — Фрикса, сидящего на баране, в то время как его сестра Хелле тонет, — настоящая привелегия," — говорит доктор Софи Хей, британский археолог из Археологического парка Помпеи.

Город был погребён под огромным слоем пепла в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. По сей день здесь проводятся раскопки, и иногда учёные находят уникальные артефакты. Эту фреску обнаружили археологи из Археологического парка Pompeii Archaeological Park — государственной организации, которая организует раскопки в городе. Эксперты надеются, что найденную фреску вскоре выставят на всеобщее обозрение в Помпеях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Помпеи   Разное   археологи   археология   древнее   интересное   искусство   находки   новости   фото   
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12k
Летучий Мыш 40 минут назад
Привиле гия (лат. privilegium )
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141k
parallax 20 минут назад
Так её ещё даже не до конца откопали.
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