Учёные создали вибрирующую капсулу от ожирения

Идея создания такой капсулы принадлежит Шрие Шринивасану, бывшему аспиранту и постдоку Массачусетского технологического института, а ныне доценту кафедры биоинженерии Гарвардского университета. Он уже много лет заинтересован в том, как можно контролировать связь между мозгом и желудком, влияя на рецепторы в желудке с помощью вибрации. Теперь он вместе с командой планирует сначала протестировать капсулу на людях, а затем, возможно, запустить производство. По словам учёных, капсула VIBES может "произвести революцию в терапии пациентов с ожирением".