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Учёные создали вибрирующую капсулу от ожирения

Учёные создали вибрирующую капсулу от ожирения

Автор:
10 января 2024 15:41
Сообщество : Наука
Метки: Разное   голод   изобретения   исследования   наука   новости   похудение   таблетки   ученые   фото   
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Исследователи из Массачусетского технологического института создали высокотехнологичную капсулу, которая вибрирует и способствует похудению. Она даёт ощущение сытости — и после неё почти не хочется есть.

Учёные Массачусетского технологического института создали капсулу от ожирения — VIBES. Она начинает вибрировать при контакте с желудочным соком, стимулируя рецепторы, "растягивая" желудок и создавая чувство сытости. Препарат ещё не испытан на людях, но тесты на свиньях дали весьма многообещающие результаты. После 30 минут действия капсулы, свиньи в следующие полчаса потребляли почти на 40% меньше пищи, чем обычно. По словам исследователей, капсулу нужно принимать натощак за 20-30 минут до предполагаемого приема пищи, чтобы вызвать чувство сытости в самом начале трапезы.

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Капсула питается от встроенной батареи и активируется либо желудочным соком, который растворяет мембрану вокруг таблетки, либо встроенным таймером. После использования таблетка выходит из организма естественным способом. По оценкам учёных, стоимость капсулы будет составлять всего до 1 доллара (90 рублей). Кроме того, эксперты планируют сделать так, чтобы таблетку можно было имплантировать, избавив людей от необходимости постоянно принимать её внутрь.

Идея создания такой капсулы принадлежит Шрие Шринивасану, бывшему аспиранту и постдоку Массачусетского технологического института, а ныне доценту кафедры биоинженерии Гарвардского университета. Он уже много лет заинтересован в том, как можно контролировать связь между мозгом и желудком, влияя на рецепторы в желудке с помощью вибрации. Теперь он вместе с командой планирует сначала протестировать капсулу на людях, а затем, возможно, запустить производство. По словам учёных, капсула VIBES может "произвести революцию в терапии пациентов с ожирением".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   голод   изобретения   исследования   наука   новости   похудение   таблетки   ученые   фото   
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4  комментария
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Артем 58 минут назад
"Идея создания такой капсулы принадлежит Шрие Шринивасану, бывшему аспиранту и постдоку Массачусетского технологического института, а ныне доценту кафедры биоинженерии Гарвардского университета."
Вот так у них и радио Маркони придумал, а не Попов! В 90-х на этой идее шарлатаны миллионы наворачивали! Это же "Кремлёвская таблетка" один в один!
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820
александр ломовицкий Час назад
многоразовая
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
Батюшки ! опять "кремлёвская" таблетка ))). все её по очереди глотали, только последний не стал )))
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