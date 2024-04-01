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«Я хочу пожелать всем, чтобы верили в удачу!»: победителями лотереи в день выборов стали родственники её организаторов

«Я хочу пожелать всем, чтобы верили в удачу!»: победителями лотереи в день выборов стали родственники её организаторов

Автор:
01 апреля 2024 14:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Челябинская область   викторина   выборы   златоуст   приз   
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Главный приз - автомобиль - выиграла тёща директора ДК, в котором подводили итоги розыгрыша. Его жена тоже получила свой бонус.

В прошлом месяце были выборы президента России. В некоторых регионах по этому случаю проводили викторины. Например, такая была в Ульяновской области, там разыгрывалось 9 автомобилей УАЗ «Патриот». Одну из машин выиграла заместитель председателя участковой избирательной комиссии. Это вызвало немало шуток, но организатор викторины заявил, что всё было честно и «люди просто не умеют радоваться за других».

Похожий розыгрыш призов был и в городе Златоуст Челябинской области. Организаторы особо не морочились и обозвали викторину «Всей семьёй за Златоуст». Позже выяснилось, что название и вправду говорящее.

В чём суть: местные жители приходили на избирательные участки и заполняли купоны на участие в викторине. Среди призов были смартфоны, телевизоры, прочие гаджеты и бытовая техника. А главное - разыгрывалась новенькая LADA Vesta. 21 марта в местном ДК «Гайдаровец» подвели итоги розыгрыша: помощники крутили барабан, а ведущие ловко вытаскивали из него купоны с номерами победителей. Трансляцию показывали на региональном ТВ.

И главный приз - Ааааааааавтомобиль - выиграла пенсионерка Светлана Ряснова.

Я хочу пожелать всем, чтобы верили в удачу, верили в судьбу. Играли, выигрывали - поделилась счастливая женщина.

А потом появились вопросы:

Проведение лотереи и подведение итогов было поручено директору муниципального клуба «Гайдаровец» Алексею Разумейко. Большую часть крупных призов, разыгранных в викторине, «выиграли» работники клуба, среди которых жена, тёща, тётя и другие родственники Алексея Разумейко. Главный приз выиграла сторож данного клуба Светлана Ряснова, которая приходится тещей директору. Супруга Разумейко выиграла бытовую технику, - утверждал сотрудник местной газеты.

Люди возмутились, стали обсуждать викторину в соцсетях, и к делу подключилась полиция.

В отделе МВД по Златоусту проводится проверка. Запрошена документация у организаторов, опрашивается круг лиц, - заявили в МВД.

На фоне скандала, директор ДК Алексей Разумейко, написал заявление по собственному желанию. Но утверждает, что расстроен этой ситуацией.

Да, это тёща, да, она выиграла. Но она что, не человек? Это шанс - один на миллион, который может быть. Этой ситуацией я был омрачён. Наше учреждение - одно из лучших в городе, мы и мероприятия делаем, и благотворительностью занимаемся, а здесь такая чернуха. Розыгрыш состоялся, были наблюдатели, которые сидели и всё видели, были камеры. Вы поймите - в барабане огромная масса билетов, которая весила в районе 400 килограммов, и всё это мешалось.

Есть определенный резонанс в этом вопросе. Поэтом приз будет возвращён организатору мероприятия. Это решение обладателя этого приза. Выиграла супруга, выиграла тёща, и они отказались от этих призов. Просто об этом никто не говорит. Сначала мы обрадовались, да, но потом приняли такое решение.

Эта ситуация моей профессиональной деятельности вообще не касается, но… такая ситуация. Я написал по собственному желанию это заявление, но, сами понимаете, при каких обстоятельствах.

Кому теперь достанется Lada - непонятно. Возможно, проведут новый розыгрыш. Кому-то ведь должен выпасть тот самый «один шанс на миллион».

Источник:

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Метки: Видео   Челябинская область   викторина   выборы   златоуст   приз   
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18  комментариев
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Подожду до завтра, с учётом сегодняшнего числа
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31k
Головасыр коричнештанник 4 минуты назад
мистика!
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3k
Старожил 4 минуты назад
Надо же, ни разу не было, и вот опять
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1k
ФЫВАПРОЛ 15 минут назад
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32k
Axel 15 минут назад
Да стопудово случайно. И естественно только из-за профессиональных качеств вся его родня у него же и работает). Какие могут быть сомнения?
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23k
Shtoppi 15 минут назад
ну кто бы сомневался что будет как-то иначе

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55k
Опиум для народа 16 минут назад
Родственники (особенно дети ) чинуш не только успешные чуть ли не со школьной скамьи, но и удачливые. Святые люди...
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1k
Николай 22 минуты назад
Уважаемые господа Паскаль и Ферма, не работает ваша теория вероятности в Златоусте.
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39k
russger 23 минуты назад
По идее организаторы и работники вообще не должны учавствовать.
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1k
DDM 24 минуты назад
На видео отлично видно, как Оля внимательно выбирает нужный бланк. А коленки у Оли трясутся - потому что нельзя ошибиться. Вытащила бы не тещу начальника и завтра уже безработная.
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7k
Трям Полчаса назад
а мне косарь подогнали..
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14k
кира 57 минут назад
А представляете, что бы ожидало этого организатора дома, если бы его жена и теща выиграли, например, кофемолку и фен?
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42k
Сергей Час назад
Деньги они такие, они к деньгам идут.
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19k
Голос Вселенной Час назад
Какая счастливая семья... Уровень удачи - over lvl80
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95k
Херанука Паибалу Час назад
УЖ ЛУЧШЕ БЫ НЕ ОБЕЩАЛИ НИКАКОГО ВЫИГРЫША
за дураков народ держат, потом удивляются, отчего ненавидят...
.
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
«Я хочу пожелать всем, чтобы верили в удачу!»: победителями лотереи в день выборов стали родственники её организаторовПосмотреть
«Я хочу пожелать всем, чтобы верили в удачу!»: победителями лотереи в день выборов стали родственники её организаторов
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2733 поста (2687 в горячем)

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