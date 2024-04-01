«Я хочу пожелать всем, чтобы верили в удачу!»: победителями лотереи в день выборов стали родственники её организаторов

Главный приз - автомобиль - выиграла тёща директора ДК, в котором подводили итоги розыгрыша. Его жена тоже получила свой бонус.
В прошлом месяце были выборы президента России. В некоторых регионах по этому случаю проводили викторины. Например, такая была в Ульяновской области, там разыгрывалось 9 автомобилей УАЗ «Патриот». Одну из машин выиграла заместитель председателя участковой избирательной комиссии. Это вызвало немало шуток, но организатор викторины заявил, что всё было честно и «люди просто не умеют радоваться за других».
Похожий розыгрыш призов был и в городе Златоуст Челябинской области. Организаторы особо не морочились и обозвали викторину «Всей семьёй за Златоуст». Позже выяснилось, что название и вправду говорящее.
В чём суть: местные жители приходили на избирательные участки и заполняли купоны на участие в викторине. Среди призов были смартфоны, телевизоры, прочие гаджеты и бытовая техника. А главное - разыгрывалась новенькая LADA Vesta. 21 марта в местном ДК «Гайдаровец» подвели итоги розыгрыша: помощники крутили барабан, а ведущие ловко вытаскивали из него купоны с номерами победителей. Трансляцию показывали на региональном ТВ.
И главный приз - Ааааааааавтомобиль - выиграла пенсионерка Светлана Ряснова.
Я хочу пожелать всем, чтобы верили в удачу, верили в судьбу. Играли, выигрывали - поделилась счастливая женщина.
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А потом появились вопросы:
Проведение лотереи и подведение итогов было поручено директору муниципального клуба «Гайдаровец» Алексею Разумейко. Большую часть крупных призов, разыгранных в викторине, «выиграли» работники клуба, среди которых жена, тёща, тётя и другие родственники Алексея Разумейко. Главный приз выиграла сторож данного клуба Светлана Ряснова, которая приходится тещей директору. Супруга Разумейко выиграла бытовую технику, - утверждал сотрудник местной газеты.
Люди возмутились, стали обсуждать викторину в соцсетях, и к делу подключилась полиция.
В отделе МВД по Златоусту проводится проверка. Запрошена документация у организаторов, опрашивается круг лиц, - заявили в МВД.
На фоне скандала, директор ДК Алексей Разумейко, написал заявление по собственному желанию. Но утверждает, что расстроен этой ситуацией.
Да, это тёща, да, она выиграла. Но она что, не человек? Это шанс - один на миллион, который может быть. Этой ситуацией я был омрачён. Наше учреждение - одно из лучших в городе, мы и мероприятия делаем, и благотворительностью занимаемся, а здесь такая чернуха. Розыгрыш состоялся, были наблюдатели, которые сидели и всё видели, были камеры. Вы поймите - в барабане огромная масса билетов, которая весила в районе 400 килограммов, и всё это мешалось.
Есть определенный резонанс в этом вопросе. Поэтом приз будет возвращён организатору мероприятия. Это решение обладателя этого приза. Выиграла супруга, выиграла тёща, и они отказались от этих призов. Просто об этом никто не говорит. Сначала мы обрадовались, да, но потом приняли такое решение.
Эта ситуация моей профессиональной деятельности вообще не касается, но… такая ситуация. Я написал по собственному желанию это заявление, но, сами понимаете, при каких обстоятельствах.
Кому теперь достанется Lada - непонятно. Возможно, проведут новый розыгрыш. Кому-то ведь должен выпасть тот самый «один шанс на миллион».
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участвовали их родственники.
за дураков народ держат, потом удивляются, отчего ненавидят...
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