«Я хочу пожелать всем, чтобы верили в удачу!»: победителями лотереи в день выборов стали родственники её организаторов

А потом появились вопросы:

Проведение лотереи и подведение итогов было поручено директору муниципального клуба «Гайдаровец» Алексею Разумейко. Большую часть крупных призов, разыгранных в викторине, «выиграли» работники клуба, среди которых жена, тёща, тётя и другие родственники Алексея Разумейко. Главный приз выиграла сторож данного клуба Светлана Ряснова, которая приходится тещей директору. Супруга Разумейко выиграла бытовую технику, - утверждал сотрудник местной газеты.

Люди возмутились, стали обсуждать викторину в соцсетях, и к делу подключилась полиция.

На фоне скандала, директор ДК Алексей Разумейко, написал заявление по собственному желанию. Но утверждает, что расстроен этой ситуацией.

Да, это тёща, да, она выиграла. Но она что, не человек? Это шанс - один на миллион, который может быть. Этой ситуацией я был омрачён. Наше учреждение - одно из лучших в городе, мы и мероприятия делаем, и благотворительностью занимаемся, а здесь такая чернуха. Розыгрыш состоялся, были наблюдатели, которые сидели и всё видели, были камеры. Вы поймите - в барабане огромная масса билетов, которая весила в районе 400 килограммов, и всё это мешалось.

Есть определенный резонанс в этом вопросе. Поэтом приз будет возвращён организатору мероприятия. Это решение обладателя этого приза. Выиграла супруга, выиграла тёща, и они отказались от этих призов. Просто об этом никто не говорит. Сначала мы обрадовались, да, но потом приняли такое решение.

Эта ситуация моей профессиональной деятельности вообще не касается, но… такая ситуация. Я написал по собственному желанию это заявление, но, сами понимаете, при каких обстоятельствах.